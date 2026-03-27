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Les contrats à terme sur les actions américaines sont modérés, le report de l'attaque contre l'Iran n'apportant qu'un soulagement limité
information fournie par Reuters 27/03/2026 à 11:13

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Pour un blog Reuters en direct sur les marchés boursiers américains, britanniques et européens, cliquez sur LIVE/ ou tapez LIVE/ dans une fenêtre de nouvelles.)

* Futures: Dow inchangé, S&P 500 en hausse de 0,05%, Nasdaq en hausse de 0,08%

Les contrats à terme sur les indices boursiers américains ont été modérés vendredi, même si les investisseurs ont évalué les perspectives de désescalade au Moyen-Orient après un nouveau report de la date limite pour les frappes américaines sur l'infrastructureénergétiquede l'Iran.

Le président américain Donald Trump a déclaré jeudi qu'il repousserait à nouveau la date limite pour que l'Iran rouvre le détroit d'Ormuz ou risquerait la destruction de ses centrales énergétiques, après que Téhéran a rejeté une proposition américaine en 15 points pour mettre fin aux combats.

Ce délai n'a toutefois pas réussi à calmer les marchés, les prix du pétrole augmentant à nouveau et les obligations d'État baissant, les investisseurs restant sceptiques quant à la conclusion d'un accord entre les deux parties.

Le S&P 500 et le Nasdaq sont restés sur la voie d'une cinquième semaine de pertes, alors que la guerre d'un mois contre l'Iran s'éternise. Le Dow Jones, quant à lui, est en passe de réaliser des gains hebdomadaires.

Jeudi, le S&P 500 et le Dow Jones ont clôturé en baisse de plus de 1 % chacun, tandis que le Nasdaq a terminé en baisse de plus de 10 % par rapport à sa clôture record, confirmant qu'il était en territoire de correction .

"Les mots seuls ne suffisent pas en ce moment, la prolongation par le président Trump de la pause sur les frappes énergétiques en Iran n'ayant pas réussi à remonter l'humeur de manière significative. Des preuves tangibles de progrès sont nécessaires", a déclaré Matt Britzman, analyste principal des actions, Hargreaves Lansdown.

À 05:33 a.m. ET, le Dow E-minis YMcv1 était en hausse de 6 points, soit 0,01%, le S&P 500 E-minis EScv1 était en hausse de 5,5 points, soit 0,08% et le Nasdaq 100 E-minis NQcv1 était en hausse de 11,5 points, soit 0,05%.

La flambée des prix du pétrole résultant du conflit iranien a mis les craintes d'inflation au premier plan, ce qui complique le processus de réduction des taux d'intérêt des banques centrales.

Selon le FedWatch Group du CME, les acteurs du marché monétaire ne prévoient pas d'assouplissement de la part de la Réserve fédérale cette année, alors qu'ils anticipaient deux baisses avant que la guerre n'éclate.

Les investisseurs attendront la dernière lecture de l'enquête de l'Université du Michigan pour le mois de mars, ainsi que les commentaires des présidents régionaux de la Fed, Thomas Barkin, Mary Daly et Anna Paulson.

Parmi les mouvements individuels, les actions d'Unity Software U.N ont bondi d'environ 15% dans les échanges de pré-marché après que le fabricant de logiciels de jeux vidéo a déclaré des revenus préliminaires pour le premier trimestre supérieurs aux estimations des analystes.

Valeurs associées

DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE
45 960,11 Pts Index Ex -1,01%
NASDAQ Composite
21 408,08 Pts Index Ex -2,38%
S&P 500
6 477,16 Pts CBOE 0,00%
S&P 500 INDEX
6 477,16 Pts CBOE -1,74%
UNITY SOFTWARE
17,100 USD NYSE -3,88%
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