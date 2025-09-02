Les contrats à terme sur les actions américaines sont en baisse en raison de la prudence qui prévaut avant la publication des données clés de la semaine

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Pour un blog Reuters en direct sur les marchés boursiers américains, britanniques et européens, cliquez sur LIVE/ ou tapez LIVE/ dans une fenêtre de nouvelles.)

*

Bourses à terme en baisse: Dow 0,4%, S&P 500 0,5%, Nasdaq 0,6%

Les contrats à terme sur les indices boursiers américains ont baissé mardi, après les vacances de la fête du travail, alors que les investisseurs attendent des données économiques cruciales pour la semaine à venir, qui devraient influencer la position de la Réserve fédérale sur l'assouplissement monétaire.

Le rapport sur les emplois non agricoles du mois d'août, attendu vendredi, est la pièce maîtresse de la semaine et suivra le rapport mensuel sur les emplois privés et les offres d'emploi.

Selon l'outil FedWatch du CME Group, les marchés évaluent à 90 % la probabilité d'une réduction de 25 points de base des taux d'intérêt lors de la réunion de la Fed qui se tiendra à la fin du mois.

L'inclinaison dovish des investisseurs est survenue après le faible rapport sur l'emploi de juillet , la présidente de la Fed Jerome Powell reconnaissant les risques croissants pour le marché du travail lors du symposium de Jackson Hole, ce qui a aidé le S&P 500 et le Dow à enregistrer leur quatrième mois consécutif de gains en août.

Le Nasdaq a enregistré son cinquième gain mensuel consécutif le mois dernier.

À 05:33 a.m. ET, le Dow E-minis YMcv1 a perdu 178 points, soit 0,39%, le S&P 500 E-minis EScv1 a perdu 31 points, soit 0,48%, et le Nasdaq 100 E-minis NQcv1 était en baisse de 145,25 points, soit 0,61%.

Les rendements des bons du Trésor américain à plus long terme ont augmenté mardi, ceux des bons à 10 ans US10YT=RR et à 30 ans US30YT=RR atteignant leurs niveaux les plus élevés depuis plus d'un mois, ce qui a pesé sur les actions.

L'indice de volatilité du marché CBOE .VIX a également atteint son plus haut niveau depuis plus de trois semaines et était en dernière position en hausse de 0,99 point à 17,11.

Les fonds spéculatifs sont restés hésitants quant à l'achat d'actions américaines au début du mois de septembre, un mois saisonnier morose pour les marchés, selon les données de Goldman Sachs jusqu'au 25 août.

L'indice de référence S&P 500 a perdu en moyenne 1,5 % en septembre - son pire mois - depuis 2000, selon les données compilées par LSEG.

L'optimisme concernant les baisses de taux a éclipsé les inquiétudes concernant l'indépendance de la Fed, alors que le président américain Donald Trump a poursuivi ses attaques contre la banque centrale. L'incertitude concernant le commerce alimenté par l'intelligence artificielle s'est également installée après que les mises à jour trimestrielles de certaines entreprises liées à l'IA n'ont pas impressionné les investisseurs.

Les marchés se concentreront également sur les résultats trimestriels d'un grand nombre de détaillants, y compris Macy's

M.N et Dollar Tree DLTR.N , pour évaluer la force du consommateur américain alors que l'impact des tarifs douaniers de Trump sur l'économie commence à se faire sentir.

Les données sur l'activité manufacturière américaine pour le mois d'août sont attendues après l'ouverture des marchés.

En ce qui concerne les actions, les mineurs d'or ont gagné dans les échanges de pré-marché après que les prix des lingots aient atteint un niveau record. Les actions cotées en bourse de Harmony Gold HMY.N ont augmenté de 6,2%, Kinross Gold KGC.N a gagné 2,7% et Newmont NEM.N a ajouté 1,5%.

Fortinet FTNT.O a chuté de 2,7 % après que Morgan Stanley ait rétrogradé l'action de l'entreprise de cybersécurité de "equal-weight" à "underweight".