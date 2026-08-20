Les contrats à terme sur les actions américaines restent stables après la chute du secteur technologique ; les investisseurs se concentrent sur les tensions au Moyen-Orient

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* Contrats à terme: Dow stable, S&P 500 stable, Nasdaq en baisse de 0,22 %

Les contrats à terme sur les indices boursiers américains sont restés stables mercredi, après une vague de ventes provoquée par le secteur technologique qui avait secoué Wall Street lors de la séance précédente, les investisseurs se concentrant désormais sur les perspectives d’inflation et les tensions géopolitiques au Moyen-Orient.

Le président américain Donald Trump a déclaré mardi qu’aucune négociation n'était en cours avec l’Iran et a insisté sur le fait que le détroit d’Ormuz était ouvert, contredisant ainsi l’affirmation de l’Iran selon laquelle cette voie navigable stratégique restait fermée à la navigation.

Cette incertitude persistante a fait grimper les contrats à terme sur le Brent LCOc1 de 1,1 %, leur plus haut niveau en trois semaines.

Les rendements des obligations d’État mondiales ont atteint des plus hauts niveaux depuis plusieurs décennies lors de la séance précédente, alors que les inquiétudes liées à l’explosion de la dette publique et aux tensions géopolitiques ont secoué le marché obligataire, augmentant les coûts d’emprunt pour les entreprises et les ménages et compliquant l’élaboration des politiques.

Le rendement des bons du Trésor à 30 ans US30YT=RR s’est maintenu à 5,28 %, proche de son plus haut niveau depuis 2007. Le rendement de référence à 10 ans US10YT=RR a reculé par rapport à son plus haut niveau depuis janvier 2025.

La flambée des taux d’intérêt a durement touché les valeurs technologiques américaines lors de la séance précédente, des poids lourds tels que Nvidia NVDA.O enregistrant de fortes baisses. La plupart des valeurs à très forte capitalisation et des valeurs de croissance sont restées en retrait lors des échanges avant l’ouverture mercredi.

Les actions du secteur des semi-conducteurs, qui avaient connu une formidable progression cette année grâce aux espoirs d’une demande insatiable en matière d’IA, ont également été malmenées mardi, l’indice des puces de Philadelphie .SOX chutant de près de 5 %.

La plupart des titres liés aux semi-conducteurs s’échangeaient en légère baisse mercredi. Marvell MRVL.O et Intel INTC.O ont chacun perdu plus de 1 %.

À 6 h 09 (heure de l’Est), les contrats à terme E-mini sur le Dow Jones YMcv1 gagnaient 11 points, soit 0,02 %, ceux sur le S&P 500 EScv1 reculaient de 3 points, soit 0,04 %, et ceux sur le Nasdaq 100 NQcv1 perdaient 66,25 points, soit 0,22 %.

Les résultats des principaux distributeurs américains sont au centre de l'attention cette semaine, Target TGT.N et TJX Companies TJX.N devant publier leurs résultats avant l'ouverture de la Bourse.

Le géant de la grande distribution Walmart WMT.O devrait publier ses résultats jeudi.

Les marchés attendront également la publication, plus tard dans la journée, du compte-rendu de la réunion de juillet de la Réserve fédérale afin d’avoir une vision plus claire des perspectives de politique monétaire de la banque centrale.

“Un débat interne plus belliciste pourrait maintenir la trajectoire attendue de la politique monétaire à un niveau élevé, mais une inflation maîtrisée et un rendement des bénéfices déjà proche de celui des bons du Trésor devraient limiter l’ampleur de la hausse des taux à long terme sans provoquer une réévaluation plus large des actifs à risque”, a déclaré Florian Ielpo, responsable macro et gestionnaire de portefeuille multi-actifs chez Lombard Odier Investment Managers.

Selon les données compilées par LSEG, les traders tablent actuellement sur au moins une hausse des taux de 25 points de base de la part de la Fed d’ici fin 2026. Les probabilités d’une hausse dès septembre ont toutefois considérablement diminué à la suite des données modérées sur l’inflation publiées la semaine dernière.

Les résultats solides de plusieurs secteurs, notamment de certains géants de l'IA, ont été les principaux moteurs qui ont propulsé le S&P 500 .SPX et le Dow .DJI vers des niveaux records au début du mois, mais des doutes persistent quant à la capacité des dépenses massives en matière d'IA à produire des résultats tangibles à court terme.

Du côté des autres titres, Estee Lauder EL.N a bondi de 6,8 % après que le fabricant de cosmétiques a annoncé des prévisions de bénéfices annuels supérieures aux estimations de Wall Street.