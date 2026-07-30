Les contrats à terme sur les actions américaines progressent, Microsoft compensant les inquiétudes liées à la Fed

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Les contrats à terme sont en hausse: Dow Jones +0,4%, S&P 500 +0,62%, Nasdaq +1,34%

* Microsoft bondit après avoir annoncé des prévisions de ventes optimistes et une croissance de son activité cloud

* Meta recule après une chute de 91% de son flux de trésorerie disponible au deuxième trimestre

* Les traders estiment à 63% la probabilité d'une hausse de 25 points de base des taux de la Fed en septembre

(Mise à jour des cours tout au long de l'article; ajout des commentaires d'analystes) par Sruthi Shankar et Ragini Mathur

Les contrats à terme sur les indices boursiers américainsont progressé jeudi après une forte vague de ventes provoquée par l’incertitude entourant les perspectives de politique monétaire de la Réserve fédérale, tandis que les résultats de Microsoft, supérieurs aux prévisions, ont apaisé les inquiétudes des investisseurs concernant les dépenses massives des entreprises en matière d’IA.

L’action Microsoft MSFT.O a progressé de 9% en pré-ouverture après que la société a annoncé des prévisions de chiffre d’affaires et de croissance du cloud pour le trimestre en cours supérieures aux attentes, présenté des perspectives de dépenses d’investissement inférieures aux estimations de Wall Street et indiqué qu’elle comptait continuer à générer des liquidités tout au long de son exercice 2027 qui vient de débuter.

Les investisseurs ont été effrayés par la hausse des coûts liés à l’IA chez les grandes entreprises technologiques, alors même que celles-ci affichent de solides résultats. Les rapports faisant état de flux de trésorerie négatifs publiés la semaine dernière par Alphabet GOOGL.O et Tesla TSLA.O ont déclenché une vague de ventes sur les titres liés à l’IA, les valeurs du secteur des semi-conducteurs subissant également des pressions alors que les investisseurs remettent en question leurs valorisations élevées. L’indice Nasdaq .NDX , à forte composante technologique, a chuté mercredi de 10% par rapport à son plus haut niveau atteint début juin.

Signe que les inquiétudes liées à l’IA sont loin d’être apaisées, Meta Platforms META.O a chuté de 8,5% après que le géant des réseaux sociaux a annoncé une baisse de 91% de son flux de trésorerie disponible au deuxième trimestre, soulignant la pression financière exercée par son coûteux développement dans le domaine de l’IA.

Apple AAPL.O et Amazon AMZN.O doivent publier leurs résultats jeudi après la clôture des marchés. Les actions américaines ont fortement chuté mercredi, l’indice de référence S&P 500 .SPX enregistrant sa plus forte baisse en pourcentage depuis le 10 juin, après que la Fed a maintenu ses taux d’intérêt inchangés dans une fourchette de 3,50% à 3,75%; toutefois, les messages contradictoires du nouveau président de la Fed, Kevin Warsh, ont semé la confusion chez les traders quant à l’évolution des coûts d’emprunt.

"Malgré un vote divisé, rien dans les propos de Kevin Warsh n’indiquait clairement qu’une hausse des taux était prévue en septembre", a déclaré Matthew Ryan, responsable de la stratégie de marché chez Ebury.

Les marchés obligataires étaient toutefois sur le qui-vive, le rendement de l'obligation du Trésor à 30 ans US30YT=RR ayant bondi à son plus haut niveau depuis 19 ans, les investisseurs s’inquiétant de plus en plus des perspectives de politique monétaire de la banque centrale et cherchant à mieux se protéger contre une inflation future.

Selon l'outil FedWatch du CME Group, les traders estiment actuellement à 63% la probabilité que la banque centrale américaine relève ses taux d'intérêt de 25 points de base lors de sa réunion de septembre.

Des données économiques clés, notamment les chiffres préliminaires du PIB du deuxième trimestre, les dépenses de consommation des ménages pour le mois de juin et les demandes hebdomadaires d'allocations chômage, seront publiées à 8h30 (heure de l'Est).

À 7h26 (heure de l’Est), les contrats E-mini sur le Dow

YMcv1 gagnaient 209 points, soit 0,4%, et les contrats E-mini sur le S&P 500 EScv1 progressaient de 45,5 points, soit 0,62%. Les contrats E-mini sur le Nasdaq 100 NQcv1 affichaient une hausse de 365,5 points, soit 1,34%.

Parmi les autres titres, Qualcomm QCOM.O a reculé de 4,2%, le fabricant de puces ayant annoncé des prévisions de bénéfices pour le quatrième trimestre inférieures aux estimations et indiqué que le chiffre d’affaires lié aux produits Apple baisserait plus rapidement que prévu.

La société de cybersécurité Fortinet FTNT.O a gagné 11,3% après avoir revu à la hausse ses prévisions de chiffre d’affaires annuel, ce qui témoigne d’une forte demande des entreprises pour ses services dans un contexte de multiplication des incidents liés à la sécurité des données.

Starbucks SBUX.O a progressé de 6,5% après que la plus grande chaîne de cafés au monde a revu à la hausse ses prévisions de chiffre d’affaires et de bénéfices annuels.

Près de la moitié des entreprises du S&P 500 ont publié leurs résultats du deuxième trimestre à ce jour. Parmi celles-ci, 85,2% ont dépassé les estimations de bénéfices des analystes, selon les données de LSEG IBES, contre un taux moyen de dépassement de 68%.