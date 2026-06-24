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Les contrats à terme sur les actions américaines progressent légèrement ; la balle est dans votre camp, Micron
information fournie par Reuters 24/06/2026 à 15:07

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Les contrats à terme laissent entrevoir de légères hausses à l'ouverture

* L'indice européen STOXX recule d'environ 0,1 %, le Nikkei perd 0,9 % et l'indice MSCI World baisse d'environ 0,1 %

* Le dollar et le bitcoin sont en hausse; le pétrole brut américain et l'or reculent de près de 3 %

* Le rendement des bons du Trésor américain à 10 ans recule à environ 4,44 %

24 juin - Bienvenue sur la page dédiée à la couverture en temps réel des marchés, proposée par les journalistes de Reuters. Vous pouvez nous faire part de vos commentaires à l'adresse suivante:

LES CONTRATS À TERME SUR LES ACTIONS AMÉRICAINES PROGRESSENT LÉGÈREMENT; LA BALLE EST DANS VOTRE CAMP, MICRON

Wall Street devrait mettre un frein à sa baisse de deux séances ce mercredi, les investissements dans l’IA et une paix fragile et instable au Moyen-Orient étant au cœur de l’actualité.

Une grande partie des attentes repose sur les épaules du fabricant de puces mémoire Micron MU.O et de la publication de ses résultats après la clôture, qui apportera un nouvel élément au débat sur les avantages et les inconvénients de la vitesse et de la taille des géants de l’IA, lesquels ont de plus en plus recours aux marchés de la dette pour financer leur expansion, alors même que la Fed de Warsh semble prête à relever les taux d’intérêt.

L'indice des fabricants de puces .SOX a chuté de 6 % au cours des deux derniers jours, tandis que l’ensemble du secteur technologique .SPLRCT a reculé de 3,7 % sur la même période. Aujourd’hui marque le premier jour d’Alphabet GOOGL.O en tant que composante de l’indice Dow Jones Industrial Average

.DJI et la première séance de Verizon VZ.N depuis que l’opérateur de télécommunications a été écarté pour faire place à la société mère de Google. Sur le plan géopolitique, les États-Unis et l’Iran restent en désaccord sur des questions telles que les inspections nucléaires, le sort des avoirs iraniens gelés, la guerre parallèle menée par Israël au Liban et le trafic maritime dans le détroit d’Ormuz, autant de points qui devront être réglés au cours d’un laborieux processus de négociations.

Les cours du pétrole brut du mois à venir sont en baisse, ce qui est de bon augure à cet égard.

Bonnes transactions!

(Stephen Culp)

*****

PLUS TÔT SUR LIVE MARKETS: LA HAUSSE DES INVESTISSEMENTS DES HYPERSCALERS ENTRAÎNE UN TOURNANT EN MATIÈRE DE RACHAT D'ACTIONS CLIQUEZ ICI BANQUES BRITANNIQUES: DYNAMISME DU MARCHÉ, VALORISATIONS FAIBLES CLIQUEZ ICI DES SORTIES DE FONDS « IMPORTANTES » SUR LES ACTIONS SONT ATTENDUES À LA FIN DU TRIMESTRE EN RAISON DU RÉÉQUILIBRAGE DES FONDS DE RETRAITE CLIQUEZ ICI LE STOXX RESTE STABLE; RHEINMETALL S'EFFONDRE, SEGRO SOUTIENT LE SECTEUR IMMOBILIER CLIQUEZ ICI AVANT L'OUVERTURE: L'EUROPE EN BAISSE AVANT LA PUBLICATION DE MICRON APRÈS LA CHUTE DU SECTEUR TECH CLIQUEZ ICI EST-IL TEMPS D'ENCAISSER VOS GAINS? CLIQUEZ ICI

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