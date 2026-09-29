Les contrats à terme sur les actions américaines progressent légèrement alors que le secteur technologique se stabilise, même si le prix du pétrole et les taux d'intérêt restent élevés

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Les contrats à terme sont en hausse: Dow Jones +0,1 %, S&P +0,11 %, Nasdaq +0,24 %

* Au moins six responsables de la Fed s'exprimeront tout au long de la journée

* Pepsi recule après que JPMorgan a abaissé sa note à « neutre »

(Mise à jour des cours, ajout des commentaires des analystes)

par Shashwat Chauhan et Tharuniyaa Lakshmi

Les contrats à terme sur les indices boursiers américains ont légèrement progressé mardi, certaines valeurs technologiques ayant retrouvé un certain équilibre, même si l’appétit pour le risque est resté modéré, le conflit en cours au Moyen-Orient maintenant les cours du pétrole à un niveau élevé et les rendements obligataires à des niveaux élevés.

Les valeurs technologiques étaient au centre de l’attention, le prospectus d’introduction en bourse d’Anthropic , consulté par Reuters, ayant montré la forte croissance enregistrée par ce laboratoire d’IA au cours de l’année écoulée — tout en affichant des pertes plus importantes.

Anthropic vise une valorisation de plus de 2 000 milliards de dollars lors de son introduction en bourse, ce qui pourrait en faire une référence quant à la manière dont Wall Street évalue les entreprises leaders du secteur de l’IA.

La plupart des entreprises du secteur des semi-conducteurs ont progressé en pré-ouverture , après une vague de ventes généralisée dans le secteur lundi. Marvell Technology MRVL.O , Micron Technology MU.O et Broadcom AVGO.O ont toutes progressé d’environ 1 % chacune.

Nvidia NVDA.O a légèrement progressé de 0,7 %, consolidant ainsi les gains enregistrés lundi, lorsque l’entreprise la plus valorisée au monde a porté son autorisation de rachat d’actions à un niveau record de 150 milliards de dollars.

Le thème de l’IA, qui a été le moteur principal de la hausse amorcée en octobre 2022, reste déterminant. Les déclarations du directeur général d’OpenAI, Sam Altman, lors de l’événement DevDay organisé par la société plus tard dans la journée, seront suivies de près par les investisseurs.

À 7 h 20 (heure de l’Est), les contrats à terme E-mini sur le Dow YMcv1 gagnaient 52 points, soit 0,1 %, ceux sur le S&P 500 EScv1 progressaient de 9 points, soit 0,11 %, et ceux sur le Nasdaq 100 NQcv1 s’appréciaient de 72 points, soit 0,24 %.

L'indice S&P 500 .SPX a enregistré lundi sa plus forte baisse journalière en pourcentage depuis fin août, les valeurs technologiques ayant subi des pressions dans un contexte d'incertitude géopolitique.

« Les marchés attendent une avancée décisive, ou du moins des éclaircissements, concernant la guerre. Cela soutiendrait le moral des investisseurs. Mais cela ne devrait pas se produire de sitôt », a déclaré Kyle Rodda, analyste senior des marchés financiers chez Capital.com.

Les craintes liées à la hausse des prix de l'énergie, qui alimente l'inflation et contraint les banques centrales à relever leurs taux d'intérêt, ont récemment pesé sur les marchés mondiaux, entraînant les actions et autres actifs risqués à la baisse.

Les contrats à terme sur le Brent LCOc1 ont oscillé autour de la barre des 105 dollars le baril. Le président américain Donald Trump a démenti les informations par s selon lesquelles il serait disposé à assouplir les sanctions et à débloquer des fonds gelés en échange de mesures «concrètes» concernant le programme nucléaire iranien.

Le rendement de l’obligation d’État américaine de référence à 10 ans US10YT=RR s’est maintenu près de son plus haut niveau depuis 2007, soulignant les anticipations du marché quant à un resserrement futur de la politique monétaire.

Les données économiques font l’objet d’une attention accrue ces derniers temps, la Réserve fédérale ayant réduit ses commentaires sur les futures orientations de politique monétaire sous la présidence de Kevin Warsh. Selon l’outil CME FedWatch, les opérateurs estiment actuellement à 70 % la probabilité d’une nouvelle hausse des taux d’intérêt en octobre.

Les chiffres des offres d’emploi pour le mois d’août seront publiés dans la journée; il s’agit de la première d’une série de données économiques dont la publication est prévue cette semaine.

Au moins six responsables de la Fed, dont le président de la Fed de New York, John Williams, doivent s’exprimer tout au long de la journée de mardi.

Parmi les autres titres qui ont fait parler d’eux, Summit Therapeutics SMMT.O a bondi de 18,4%. La société biopharmaceutique a annoncé que le laboratoire britannique AstraZeneca AZN.L allait investir 2 milliards de dollars dans son capital et collaborer à une série d’études visant à tester conjointement leurs traitements contre le cancer.

Le géant des snacks et des sodas PepsiCo PEP.O a reculé de 0,8 % après que JP Morgan a abaissé la note du titre de « surpondérer » à « neutre ».