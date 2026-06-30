Les contrats à terme sur les actions américaines progressent légèrement alors que ce trimestre solide touche à sa fin

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Les contrats à terme en hausse: le Dow Jones et le S&P 500 gagnent chacun 0,2 %, le Nasdaq 0,34 %

* Le titre Concentrix recule après la révision à la baisse de ses prévisions annuelles

* AeroVironment s'envole après une forte hausse de son chiffre d'affaires au quatrième trimestre

(Mise à jour des cours) par Niket Nishant et Avinash P

Les contrats à terme de Wall Street ont légèrement progressé mardi, lors de la dernière journée de cotation d'un trimestre au cours duquel les actions ont enregistré leurs plus fortes hausses depuis des années.

Une série de données économiques, notamment le rapport JOLTS sur les offres d'emploi et l'indice de confiance des consommateurs du Conference Board, sera au centre de l'attention dans le courant de la journée.

Les actions ont bien résisté malgré un contexte géopolitique tendu, un choc des prix du pétrole et des inquiétudes concernant les dépenses liées à l'IA.

Les indices S&P 500 .SPX et Nasdaq Composite .IXIC étaient en passe de réaliser leur meilleur trimestre depuis six ans, tandis que l’indice des valeurs vedettes Dow .DJI s’apprêtait à enregistrer sa plus forte hausse trimestrielle depuis 2022.

La récente faiblesse a toutefois mis fin aux séries de hausses de deux mois du S&P 500 et du Nasdaq Composite en juin. Le Dow Jones, quant à lui, s’en est mieux sorti et s’apprêtait à enregistrer un troisième mois consécutif de hausses.

Certains analystes placent leurs espoirs dans la prochaine saison des résultats pour relancer les actions, en particulier après la forte correction subie la semaine dernière par les valeurs des semi-conducteurs et du secteur technologique.

“Le secteur technologique traverse une période morose en ce mois de juin, mais la tendance pourrait facilement s’inverser à l’approche de la saison des résultats”, a déclaré Brian Levitt, stratège en chef des marchés mondiaux chez Invesco.

D’autres préviennent que toute hausse significative au second semestre nécessitera que les négociations visant à mettre fin au conflit entre les États-Unis et l’Iran aboutissent à une percée.

Selon les données compilées par LSEG, les opérateurs anticipent au moins une hausse des taux de la Réserve fédérale d’ici fin 2026. Ils suivront de près les déclarations du président de la Fed, Kevin Warsh, lors d’une conférence économique très médiatisée qui se tiendra mardi au Portugal.

À 7 h 15 (heure de l’Est), les contrats à terme E-mini sur le Dow YMcv1 gagnaient 107 points, soit 0,2 %, ceux sur le S&P 500 EScv1 progressaient de 15,75 points, soit 0,21 %, et ceux sur le Nasdaq 100 NQcv1 s’appréciaient de 102,5 points, soit 0,34 %.

“La question de savoir si l’évolution des cours est un simple bruit ou un véritable signal se précisera dans les jours à venir — voire dans les semaines à venir — et dépendra de l’équilibre entre les risques géopolitiques, l’incertitude entourant les taux américains et les perspectives de bénéfices”, a déclaré Kyle Rodda, analyste senior des marchés financiers chez Capital.com.

En pré-ouverture, l’action Concentrix CNXC.O a chuté de 22,7 % après que cette société spécialisée dans l’expérience client a revu à la baisse ses prévisions concernant son chiffre d’affaires annuel et son bénéfice ajusté.

Le titre AeroVironment AVAV.O a bondi de 30 %, dans le sillage d’une forte hausse de son chiffre d’affaires trimestriel .

Les actions de Morgan Stanley MS.N et de Goldman Sachs

GS.N ont reculé respectivement de 1,2 % et 0,5 %, après que la société de courtage Oppenheimer a abaissé la note des grandes banques d’investissement de Wall Street, recommandant aux investisseurs de réorienter leurs capitaux vers des gestionnaires d’actifs alternatifs.