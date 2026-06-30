Europe de l'espace : le port spatial suédois d'Esrange franchit une nouvelle étape vers les lancements orbitaux

Situé au coeur de l'Arctique, le centre spatial d'Esrange est le fer de lance du réarmement mené par le pays scandinave, qui veut faire du site une base de lancement pour fusées et satellites.

Un lancement de fusée sub-orbitale, au centre spatial d'Esrange, en 2022 (illustration) ( AFP / MARC PREEL )

Symbole des grandes manoeuvres à l'oeuvre en matière d'activités spatiales, la Suède envisage un premier lancement de fusée orbitale de son partenaire américain Firefly Aerospace en 2028 depuis son centre d'Esrange, situé au nord du cercle polaire arctique, a annoncé mardi 30 juin le groupe spatial public suédois SSC Space. SSC Space a "entamé les derniers travaux de construction de la rampe de lancement" en vue d'un premier lancement de fusée orbitale en 2028, ont précisé les deux groupes dans un communiqué.

"Nous disposons désormais à la fois de ressources financières et de partenariats, donc nous sommes plus sereins. Et nous avons défini un objectif précis, avec des étapes claires à franchir", a affirmé la directrice générale de SSC Space, Charlotta Sund, lors d'une conférence de presse.

SSC "va se concentrer sur le développement des capacités nécessaires pour travailler avec Firefly, sur la formation de notre personnel, et sur la commercialisation des charges utiles qui seront emportées à bord de la fusée Alpha", a-t-elle ajouté. Aucun tir de satellite n'a encore eu lieu depuis Esrange.

Montée en puissance

Un premier lancement à Esrange de la fusée Alpha, déjà opérationnelle et développée pour le marché des petits et moyens satellites, devait initialement intervenir en 2026, selon le calendrier initial annoncé lors du partenariat entre les deux groupes en 2024, mais a été retardé par des difficultés techniques et réglementaires.L'agence spatiale suédoise (SNSA) a signé en avril un accord de coopération avec le régulateur de l'aviation civile américaine FAA pour permettre le tir de fusées américaines depuis la Suède.

Créé par l'Agence spatiale européenne (ESA) en 1966 pour étudier l'atmosphère terrestre et les aurores boréales, le site d'Esrange a massivement investi ces dernières années pour s'offrir des installations capables d'envoyer des satellites. SSC Space a également un partenariat avec le lanceur sud-coréen Perigee Aerospace, qui prévoit de lancer sa fusée Blue Whale 1 depuis Esrange.