Les contrats à terme sur les actions américaines progressent grâce au rebond du secteur technologique, dans l'attente des résultats de Nvidia et des chiffres de l'inflation

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Les contrats à terme sont en hausse: le Dow Jones et le S&P 500 gagnent chacun 0,4%, le Nasdaq 0,85%

* Les résultats de Nvidia donneront un aperçu du sentiment vis-à-vis de l'IA

* « Un fort potentiel de bénéfices est essentiel », estime Brian Levitt d'Invesco

(Mise à jour des cours, ajout des commentaires des analystes aux paragraphes 3 et 4, insertion d'un graphique) par Purvi Agarwal et Niket Nishant

Les contrats à terme de Wall Street se sont redressés mardi, les valeurs technologiques ayant rebondi dans l'attente des résultats de Nvidia, géant de l'IA, et d'un rapport sur l'inflation qui sera déterminant pour les anticipations de taux d'intérêt.

Ces hausses pourraient apaiser les inquiétudes des investisseurs suscitées par la récente chute du marché obligataire , qui a fait grimper les rendements et pesé sur les actions. Elles pourraient également contribuer à donner le ton avant septembre, un mois historiquement plus faible pour les actions.

« Je veillerais à ne pas confondre les préoccupations à court terme avec les tendances à long terme. Je m’inquiéterais davantage si les résultats commençaient à décevoir de manière significative », a déclaré Brian Levitt, stratège en chef des marchés mondiaux chez Invesco.

Un fort potentiel de bénéfices et une « productivité améliorée par l’IA » pourraient constituer des moteurs plus puissants pour les marchés, a-t-il ajouté.

La plupart des méga-capitalisations affichaient une hausse lors des échanges avant l’ouverture, avec Nvidia NVDA.O en hausse de 1,33% et Meta META.O gagnant 1,07%.

Le fabricant de puces mémoire Micron MU.O a gagné 2,75%, tandis que les sociétés de stockage de données Western Digital

WDC.O et Sandisk SNDK.O ont progressé respectivement de 3,17% et 3,94%.

À 6h44 (heure de l’Est), les contrats à terme E-mini sur le Dow Jones YMcv1 gagnaient 212 points, soit 0,4%, ceux sur le S&P 500 EScv1 progressaient de 31 points, soit 0,4%, et ceux sur le Nasdaq 100 NQcv1 s’appréciaient de 246,75 points, soit 0,85%.

L'indice de référence S&P 500 et le Nasdaq, à forte composante technologique .IXIC , ont clôturé en baisse lundi après une vague de ventes sur les actions des semi-conducteurs.

RÉACTION MODÉRÉE AUX SANCTIONS CONTRE L'IRAN Les marchés ont largement ignoré les dernières menaces économiques américaines à l’encontre de l’Iran. Le secrétaire au Trésor, Scott Bessent, a déclaré que les pays continuant à commercer avec Téhéran pourraient être exclus du système financier basé sur le dollar.

Toutefois, « Scott Bessent a présenté ce plan économique comme un moyen d’amener l’Iran à la table des négociations et de permettre aux États-Unis de prendre le dessus, (plutôt) qu’une escalade », a déclaré Mohit Kumar, économiste chez Jefferies.

« Notre scénario de base reste que l’Iran voudra exercer davantage de pression sur les États-Unis à court terme, mais finira par accepter un accord avant les élections de mi-mandat, lorsque Trump sera disposé à faire le plus de concessions. »

Les investisseurs se préparent à une série d’événements marquants cette semaine, avec la publication prévue du rapport trimestriel de Nvidia et celle des données sur les dépenses de consommation des ménages américains mercredi.

Le géant des puces électroniques devrait montrer que la demande liée à l’IA reste solide. Tout signe de ralentissement de la croissance pourrait raviver les inquiétudes concernant les valorisations élevées et la durée de la reprise alimentée par l’IA.

Les marchés se montrent de plus en plus méfiants vis-à-vis des dépenses cycliques dans ce secteur et des méthodes utilisées par les hyperscalers pour financer le développement de leurs capacités d’IA.

Par ailleurs, le rapport sur les dépenses de consommation personnelles (PCE) pourrait apporter davantage de clarté sur les pressions sur les prix dans l'économie, après qu’un chiffre de l’inflation à la consommation conforme aux prévisions, publié plus tôt ce mois-ci, a tempéré les anticipations d’une hausse des taux d’intérêt par la Réserve fédérale américaine en septembre.

Pour autant, selon les données de LSEG, les acteurs du marché monétaire tablent toujours sur une hausse des taux de 25 points de base d’ici la fin de l’année.

Dans ce contexte, le discours que prononcera vendredi à Jackson Hole le président de la Fed, Kevin Warsh, sera suivi de près afin d’y déceler des indices sur l’orientation que prendra la banque centrale en matière de politique monétaire.