Les contrats à terme sur les actions américaines progressent grâce au rebond des valeurs du secteur des semi-conducteurs, tandis que les cours du pétrole reculent

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Pour consulter le blog en direct de Reuters consacré aux marchés boursiers américains, britanniques et européens, cliquez sur LIVE/ ou saisissez LIVE/ dans une fenêtre d'actualités.)

* Les contrats à terme sont en hausse: Dow Jones +0,1 %, S&P 500 +0,5 %, Nasdaq +1 %

Les contrats à terme de Wall Street ont progressé lundi, les valeurs du secteur des semi-conducteurs s'étant stabilisées après leur récente faiblesse, tandis que la baisse des cours du pétrole a contribué à prolonger le rebond qui avait porté les principaux indices américains la semaine précédente.

Les cours du pétrole sont restés sous pression après que l’OPEP+ a convenu d’augmenter ses objectifs de production et que le trafic maritime dans le détroit d’Ormuz s’est poursuivi, malgré l’absence de nouveaux développements dans les négociations de paix houleuses entre Washington et Téhéran.

O/R

Les contrats à terme sur le Brent LCOc1 ont reculé de 0,5 % à 71,76 dollars le baril, oscillant près de leurs plus bas niveaux depuis quatre mois.

L’indice Dow .DJI a clôturé à un niveau record jeudi, au cours d’une semaine écourtée par un jour férié, se plaçant à portée des 53 000 points — un seuil qu’il n’a jamais atteint —, le Dow, le S&P 500 .SPX et le Nasdaq Composite .IXIC gagnant chacun environ 2 %.

Les indices ont progressé alors même que les valeurs des semi-conducteurs, parmi les principaux moteurs du marché cette année, perdaient de leur élan. Les investisseurs ont été rassurés par la récente vigueur des secteurs de la santé, de l’industrie et de la finance , y voyant un signe que la reprise pourrait s’étendre au-delà du secteur des puces électroniques et de l’intelligence artificielle.

Les valeurs des semi-conducteurs se sont stabilisées lors des échanges avant l’ouverture lundi, les fabricants de puces mémoire Western Digital WDC.O , Seagate STX.O et Micron Technology MU.O progressant respectivement de 5,5 %, 4,4 % et 3,4 %.

À 5 h 37 (heure de l’Est), les contrats à terme E-mini sur le Dow Jones YMcv1 gagnaient 37 points, soit 0,07 %, ceux sur le S&P 500 EScv1 progressaient de 34 points, soit 0,45 %, et ceux sur le Nasdaq 100 NQcv1 gagnaient 307,25 points, soit 1,04 %.

Le fabricant sud-coréen de puces SK Hynix 000660.KS s'apprête à faire son entrée en bourse aux États-Unis lundi afin de lever environ 28 milliards de dollars, selon des documents réglementaires, ce qui constituera un nouveau test de l'appétit des investisseurs pour les entreprises liées à l'IA.

La politique de la Réserve fédérale américaine reste au centre de l’attention en ce début de second semestre, les investisseurs réévaluant la trajectoire des taux d’intérêt. Les anticipations de hausse des taux se sont légèrement atténuées jeudi après la publication d’un rapport sur l’emploi moins favorable que prévu .

Les traders estiment désormais à 24 % la probabilité d’une hausse de 25 points de base lors de la réunion de la banque centrale du 29 juillet, contre environ 30 % une semaine plus tôt, selon l’outil FedWatch du CME. Pour septembre, les marchés tablent sur une probabilité d’environ 44 % d’une hausse d’un quart de point, contre 48,3 % il y a une semaine.

Les anticipations en faveur d’une politique restrictive s’étaient renforcées après la réunion de la Réserve fédérale du mois dernier , la première sous la présidence de Kevin Warsh.

Le compte-rendu de cette réunion est attendu mercredi et sera analysé à la loupe pour y déceler le point de vue des décideurs sur l’impact inflationniste des prix de l’énergie, ainsi que tout signe de division parmi les responsables de la Fed.

La saison des résultats du deuxième trimestre s’accélère en fin de mois et constituera un nouveau test décisif pour les marchés. Delta Air Lines DAL.N et PepsiCo PEP.O devraient publier leurs résultats dans le courant de la semaine.

Le gouverneur de la Fed, Christopher Waller, s’exprimera à Rome plus tard dans la journée, tandis que le président de la Fed de New York, John Williams, devrait faire part de ses commentaires jeudi. Le président de la Fed doit témoigner devant la commission des services financiers de la Chambre des représentants la semaine prochaine.

L’enquête ISM sur le secteur des services, attendue plus tard dans la journée de lundi, devrait n’afficher qu’un léger recul à un niveau toujours solide de 54,0, offrant ainsi aux investisseurs l’un des rares indicateurs majeurs d’une semaine par ailleurs peu chargée en données.