Les contrats à terme sur les actions américaines progressent grâce à l'optimisme suscité par l'accord avec l'Iran ; le pétrole s'effondre

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Les contrats à terme en hausse: Dow Jones +0,83%, S&P 500 +1,3%, Nasdaq +1,98%

* Les actions des compagnies aériennes et des croisiéristes progressent alors que les prix du pétrole reculent

* Paramount en hausse après que le ministère américain de la Justice a donné son feu vert à l'acquisition de Warner Bros

* L'indice de volatilité CBOE tombe à son plus bas niveau depuis plus d'une semaine

(Mise à jour avec les cours et les commentaires des analystes) par Twesha Dikshit et Joel Jose

Les contrats à terme sur les actions américaines ont progressé lundi après que Washington et Téhéran ont conclu un accord préliminaire visant à mettre fin à la guerre avec l'Iran et à rouvrir le détroit d'Ormuz, la baisse des prix du pétrole ayant apaisé certaines craintes inflationnistes, ce qui a conforté les paris sur une position moins restrictive de la Fed.

Le cadre de l'accord n'aborde toutefois pas des questions clés telles que le programme nucléaire iranien et le conflit entre Israëlet le Liban . Le pacte devrait être officiellement signé vendredi en Suisse.

Les cours du brut ont chuté de plus de 5% à l'annonce de cette nouvelle, atteignant leur plus bas niveau depuis mars , ce qui a profité aux actions des compagnies aériennes et des croisiéristes — sensibles aux prix de l'énergie — et pénalisé les valeurs énergétiques.

United Airlines UAL.O a progressé de 5%, tandis que Delta Air Lines DAL.O et American Airlines AAL.O ont chacune gagné 4% en pré-ouverture. Norwegian Cruise NCLH.N et Carnival Corp

CCL.N ont chacune progressé de 4,1%.

Les actions des géants pétroliers Exxon Mobil XOM.N et Chevron CVX.N ont chacune reculé de 2,5%.

“Il faut toutefois garder à l'esprit que les marchés anticipent une amélioration durable de la situation. Toute nouvelle tension au Moyen-Orient pourrait rapidement inverser certaines des tendances récentes, en particulier sur les marchés de l'énergie”, a déclaré Lale Akoner, analyste des marchés mondiaux chez eToro.

L'indice de volatilité du CBOE .VIX , considéré comme le baromètre de la peur à Wall Street, a glissé à 16,77, son plus bas niveau depuis plus d'une semaine. Il avait atteint la semaine précédente son plus haut niveau depuis plus de deux mois.

Les donnéesdu mois de mai indiquaient que la hausse des coûts énergétiques se répercutait sur l'inflation à la consommation, ce qui a renforcé l'attention portée aux perspectives de la Réserve fédérale américaine lors desa réunionde politique monétaire prévue plus tard cette semaine, qui sera la première du président Kevin Warsh depuis sa prise de fonction.

Une reprise des livraisons de pétrole en provenance du Moyen-Orient pourrait alléger la pression sur les prix du brut, offrant un certain répit aux décideurs politiques aux prises avec l'inflation.

Les traders s'attendent à ce que la Fed maintienne ses taux d'intérêt inchangés cette semaine, mais ont revu à la baisse leurs prévisions d'une hausse de 25 points de base d'ici la fin de l'année, les ramenant à 70% alors qu'elles étaient pleinement anticipées la semaine précédente, selon les données de LSEG.

À 6h37 (heure de l'Est), les contrats à terme Dow E-minis

YMcv1 gagnaient 427 points, soit 0,83%, les contrats à terme S&P 500 E-minis EScv1 progressaient de 90,75 points, soit 1,22%, et les contrats à terme Nasdaq 100 E-minis NQcv1 gagnaient 586,25 points, soit 1,98%.

Les actions de SpaceX SPCX.O ont progressé de 5,8% après que la société dirigée par Elon Musk a conclu son introduction en bourse retentissante avec une valorisation deplus de 2 000 milliards de dollars .

Les marchés ont été soulagés par le bon déroulement des échanges lors de l'introduction historique de SpaceX au Nasdaq, qui a établi un nouveau modèle pour les entreprises et les bourses se préparant aux introductions en bourse très attendues d'OpenAI et d'Anthropic plus tard cette année.

Les trois indices ont terminé la semaine en hausse malgré la pression subie plus tôtpar les actions du secteur de l'IA. Les analystes ont cité la sensibilité du secteur technologique à la hausse des taux d'intérêt et le positionnement potentiel avant l'introduction en bourse de SpaceX comme principaux facteurs de la vague de ventes.

Les valeurs du secteur des semi-conducteurs ont progressé en pré-ouverture. Micron MU.O a bondi de 7,4% après que plusieurs courtiers ont relevé leur objectif de cours, tandis que Nvidia

NVDA.O a gagné 2%, Intel INTC.O a progressé de 2,7% et Marvell Technology MRVL.O a grimpé de 4,6%.

Parmi les autres titres en hausse , l'action de Paramount Skydance PSKY.O a gagné 3,8% après que le ministère américain de la Justice a donné son feu vert à l'acquisition de Warner Bros par la société WBD.O .