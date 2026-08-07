Les contrats à terme sur les actions américaines progressent dans l'attente des chiffres de l'emploi ; les valeurs des secteurs des semi-conducteurs et des logiciels s'envolent

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Les contrats à terme progressent: Dow +0,05%, S&P +0,14%, Nasdaq +0,39%

* Atlassian s'envole après avoir dépassé les prévisions de bénéfices et de chiffre d'affaires au quatrième trimestre

* Le S&P 500 et le Dow Jones s'apprêtent à enregistrer leur meilleure performance hebdomadaire depuis avril

* Publication des chiffres de l'emploi non agricole de juillet à 8h30 (heure de l'Est)

(Mise à jour des cours, ajout des commentaires d'analystes et de détails) par Johann M Cherian et Shashwat Chauhan

Les contrats à terme de Wall Street ont légèrement progressé vendredi, alors que les investisseurs attendaient un rapport clé sur l'emploi aux États-Unis qui devrait influencer l'orientation de la politique monétaire, tandis que les prévisions optimistes de Microchip Technology et d'Atlassian ont soutenule moral des marchés.

Le fabricant de logiciels de collaboration Atlassian

TEAM.O a bondide 31,6%dans les échanges avant l’ouverture, tandis que le fabricant de puces Microchip Tech MCHP.O a progressé de 8,9% après que les deux sociétés ont annoncé des prévisions de chiffre d’affaires trimestriel supérieures aux estimations.

Les principaux indices américains s’orientaient vers de solides gains hebdomadaires: le S&P 500 et le Dow Jones étaient en passe d’enregistrer leur meilleure semaine depuis avril, tandis que le Nasdaq s’apprêtait à connaître sa plus forte progression depuis mai, si ces hausses se confirmaient.

Les résultatsmeilleurs que prévu des entreprises liées à l’IA lors de cette saison des résultats ont propulsé le Dow Jones et le S&P 500 vers de nouveaux records, tout en aidant le Nasdaq à se remettre d’un recul qui l’avait brièvement fait chuter de près de 10% par rapport à son précédent sommet.

La société de cybersécurité Cloudflare NET.N a gagné16,1% après avoir revu à la hausse ses prévisions de chiffre d’affaires annuel, les portant au-dessus des estimations.

Ces résultats ont également stimulé l’ensemble du secteur, les valeurs des semi-conducteurs Marvell MRVL.O et Micron

MU.O progressant respectivement de 2,4% et 1%. Les valeurs du secteur des logiciels ont également progressé; Palo Alto

PANW.O a gagné 2,2% et ServiceNow NOW.N a progressé de 3,7%.

Afin de soutenir la production nationale , la Maison Blanche a imposé une série de prix planchers et un droit de douane de 15% sur les produits à base de polysilicium, matière première utilisée dans les semi-conducteurs et les panneaux solaires, principalement produite par la Chine.

Les valeurs du secteur solaire ont également progressé. First Solar FSLR.O a gagné 6,1% et SolarEdge SEDG.O a grimpé de 1,5% à la suite des mesures commerciales prises par le président américain Donald Trump pour contester le monopole de Pékin sur le polysilicium.

À 6h56 (heure de l’Est), les contrats à terme E-mini sur le Dow

YMcv1 gagnaient 27 points, soit 0,05%, ceux sur le S&P 500

EScv1 progressaient de 11 points, soit 0,14%, et ceux sur le Nasdaq 100 NQcv1 s’appréciaient de 115 points, soit 0,39%.

TOUS LES REGARDS TOURNÉS VERS LES CHIFFRES DE L'EMPLOI

Le ministère du Travail publiera les chiffres de l’emploi non agricole pour le mois de juillet à 8h30 (heure de l’Est); l’économie devrait avoir créé 80 000 emplois, contre 57 000 le mois précédent. Le taux de chômage et le salaire annuel moyen devraient rester stables par rapport au mois précédent, à respectivement 4,2% et 3,5%.

“Un marché du travail plus solide renforcerait l’idée que l’économie reste résiliente, ce qui pourrait plaider en faveur d’une hausse des taux si l’inflation s’avérait tenace”, a déclaré Erik Liem, stratège en taux chez Commerzbank, dans une note.

La Réserve fédérale américaine, sous la houlette de son nouveau président Kevin Warsh, a fourni peu d’informations aux investisseurs quant à ses orientations futures en matière de politique monétaire, ce qui concentre davantage l’attention sur les données économiques et les commentaires des décideurs politiques .

La probabilité d’un statu quo par rapport à une haussedes tauxen septembre est désormais proche de l’égalité, selon l’outil CME FedWatch. La semaine dernière, les opérateurs tablaient sur une probabilité de 37% que les taux restent inchangés, contre 63% pour une hausse.

Les rendements des bons du Trésor à court terme US2UYT=RR , qui reflètent les anticipations de taux d’intérêt à court terme, ont oscillé au-dessus de 4%, alors que les cours du brut ont légèrement dépassé les 83 dollars le baril, alimentant les craintes inflationnistes.

Les tensions ont de nouveau éclaté après que les Houthis du Yémen, proches de l’Iran , ont attaqué l’Arabie saoudite, tandis qu’un rapport indiquait que l’Iran examinait un projet de loi préliminaire qui interdirait aux navires américains, israéliens et autres navires “hostiles” de transiter par le détroit d’Ormuz et imposerait des amendes pouvant atteindre 20% de la valeur de la cargaison d’un navire en cas d’infraction.

La société de location de vacances Airbnb ABNB.O a progressé de 7,5% après avoir dépassé les estimations de chiffre d’affaires du deuxième trimestre , grâce à une forte demande mondiale en matière de voyages et à l’afflux de nouveaux utilisateurs pendant la Coupe du monde de la FIFA.