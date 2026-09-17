Les contrats à terme sur les actions américaines progressent alors que le recul des cours du pétrole amplifie l'élan de la hausse des taux de la Fed

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Les contrats à terme sont en hausse: Dow Jones +0,72%, S&P 500 +0,82%, Nasdaq +1,06%

* Le conflit au Yémen continue d'alimenter les craintes concernant l'approvisionnement en pétrole

* Les titres des entreprises du secteur du néocloud progressent fortement avant l’ouverture

(Mise à jour des cours)

par Niket Nishant et Tharuniyaa Lakshmi

Les contrats à terme sur les indices boursiers américains ont bondi jeudi , la baisse des cours du pétrole ayant renforcé la confiance, tandis que la première hausse des taux d'intérêtde la Réservefédérale sous la présidence de Kevin Warsh a rassuré les investisseurs quant à la détermination de la banque centrale à lutter contre l'inflation.

Cettedécision de politique monétairea apaisé une source d'inquiétude chronique, permettant aux investisseurs de revenir à leurs habitudes. Les valeurstechnologiques ont progressé,Nvidia NVDA.O etAmazon AMZN.O enregistrant chacune une hausse de plus de 1 % dans les échanges avant l'ouverture.

Ces hausses seront cruciales pour les investisseurs au cours de la seconde quinzaine de septembre, un mois historiquement faible pour les actions. L’indice de référence S&P 500 .SPX a perdu 1,7% depuis le début du mois.

"Même si l’argument selon lequel les prix de l’énergie sont élevés en raison d’une perturbation temporaire au Moyen-Orient est peut-être vrai, l’inflation est supérieure à l’objectif depuis plus de cinq ans", a déclaré Chris Zaccarelli, directeur des investissements chez Northlight Asset Management.

Kevin Warsh "a su trouver le juste équilibre", a-t-il déclaré.

À 7h05 (heure de l’Est), les contrats E-mini sur le Dow

YMcv1 gagnaient 370 points, soit 0,72%, ceux sur le S&P 500

EScv1 progressaient de 62 points, soit 0,82%, et ceux sur le Nasdaq 100 NQcv1 gagnaient 308,25 points, soit 1,06%.

Toutefois, la Fed a également averti que de nouvelles hausses pourraient s’avérer nécessaires dans les mois à venir pour maîtriser les pressions sur les prix. L’incertitude quant au niveau maximal que pourraient atteindre les taux d’intérêt devrait maintenir la volatilité des actions et des obligations dans les semaines à venir.

Selon le FedWatch du CME, les opérateurs estiment à près de 58% la probabilité d’une nouvelle hausse lors de la prochaine réunion des responsables de la banque centrale en octobre, contre près de 44% il y a un jour.

"L’histoire montre clairement qu’une fois que la Fed commence à relever ses taux, elle le fait à plusieurs reprises; mais la tendance est moins claire quant à savoir si elle augmentera les taux lors de réunions consécutives ou si elle les maintiendra inchangés lors de certaines réunions intermédiaires", a déclaré Chris Zaccarelli.

Le rendement de l’obligation de référence du Trésor américain à 10 ans US10YT=RR a également reculé, allégeant quelque peu la pression sur les actions. Des rendements élevés sur les bons du Trésor américains sans risque réduisent généralement l’attrait des actions.

Par ailleurs, les cours du pétrole ont baissé pour la deuxième journée consécutive, les contrats à terme sur le Brent

LCOc1 reculant de plus de 2% à 103,70 dollars. Les contrats à terme sur le brut américain West Texas Intermediate CLc1 ont également reculé de 1,7% à 100,70 dollars.

Les investisseurs ont également suivi de près l’évolution de la situation au Moyen-Orient . L’extension du conflit au Yémen a mis en péril les voies maritimes traversant la mer Rouge, venant s’ajouter aux perturbations affectant l’oléoduc est-ouest de l’Arabie saoudite, ce qui a renforcé les inquiétudes concernant l’approvisionnement mondial en pétrole brut et les pressions inflationnistes.

Les actions des entreprises de néocloud ont progressé en pré-ouverture, CoreWeave CRWV.O , Nebius NBIS.O et IREN

IREN.O affichant respectivement une hausse de 6, 9%, 9,8% et 5,7%.

Fluence Energy FLNC.O a chuté de plus de 21% aprèsavoir revu à la baisse ses prévisions de chiffre d’affaires pour l’exercice 2026.