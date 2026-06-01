Les contrats à terme sur les actions américaines progressent alors que l'engouement pour l'IA prend le pas sur le conflit entre les États-Unis et l'Iran ; Nvidia et Microsoft en hausse

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Les contrats à terme en hausse: Dow Jones +0,44 %, S&P 500 +0,27 %, Nasdaq +0,32 %

* Nvidia en hausse après avoir dévoilé une nouvelle puce destinée à intégrer l'IA dans les ordinateurs portables

* L'action Micron dépasse les 1.000 dollars pour la première fois

* Les rapports sur l'emploi de vendredi et les résultats de Broadcom sont attendus cette semaine

(Mise à jour avec les commentaires des analystes et les cours) par Medha Singh et Twesha Dikshit

Les contrats à terme sur les indices boursiers américains ont grimpé lundi, soutenus par les hausses de Nvidia et Microsoft à la suite de leurs dernières initiatives en matière d'IA, les investisseurs faisant abstraction de l'incertitude persistante entourant les tensionsau Moyen-Orient .

Nvidia NVDA.O a progressé de 2,4 % en pré-ouverture après que la société la plus valorisée au monde a dévoilé , une nouvelle puce dont la sortie est prévue cet automne et qui apporte des capacités d'IA aux ordinateurs portables et de bureau.

Cette puce est le fruit d'un partenariat de trois ans avec Microsoft MSFT.O visant à "réinventer le PC" pour l'ère de l'IA, a déclaré Jensen Huang, directeur général de Nvidia. L'action Microsoft a gagné 3,3%.

Les autres fabricants de puces pour PC ont reculé. AMD

AMD.O et Intel ont chuté de plus de 4 % chacun, Apple

AAPL.O a perdu près de 1 % et Qualcomm QCOM.O a dégringolé de 8,6 %.

Le climat général était morose et les prix du pétrole ont grimpé après que les dernières attaques entre les États-Unis et l'Iran ont suscité des inquiétudes quant aux efforts visant à négocier la find'unconflitqui dure depuis trois mois.

Les principaux indices de Wall Street ont clôturé le mois de mai à des niveaux records, portés par l'espoir d'une fin éventuelle de la guerre et par des résultats exceptionnels au premier trimestre. L'optimisme autour de l'IA a contribué à stimuler les actions américaines, mais les inquiétudes concernant l'impact économique des hostilités persistent.

"Nous pensons que la prochaine phase de hausse des marchés devrait se caractériser par un élargissement du leadership au-delà des méga-capitalisations, une rotation accrue au sein des actions et des épisodes de volatilité plus fréquents à mesure que les capitaux sont réalloués", ont déclaré les analystes d'UBS dans une note.

Les investisseurs se tourneront vers le rapport sur l'emploi de vendredi avant la première réunion de politique monétaire de Kevin Warsh en tant que président de la Réserve fédérale américaine ce mois-ci, dans un contexte de craintes croissantes d'inflation liées à la guerre en Iran.

Les traders ont intégré une probabilité de près de 70 % d'une hausse des taux d'un quart de point avant la fin de l'année.

À 6 h 48 (heure de l'Est), les contrats à terme Dow E-minis

YMcv1 gagnaient 223 points, soit 0,44 %, les contrats à terme S&P 500 E-minis EScv1 progressaient de 20,75 points, soit 0,27 %, et les contrats à terme Nasdaq 100 E-minis NQcv1 progressaient de 96,25 points, soit 0,32 %.

Le fabricant de serveurs IA Dell DELL.N a annoncé la semaine dernière des résultats solides et l'attention se portera mercredi sur les résultats de Broadcom AVGO.O . Broadcom est le deuxième fabricant américain de puces en termes de capitalisation boursière, derrière Nvidia.

Les déclarations d'une multitude de responsables de la banque centrale et la publication du Beige Book cette semaine seront également suivies de près avant que la Fed n'entre samedi dans sa période de silence pré-réunion.

Du côté des autres entreprises, Cadence Design Systems

CDNS.O a progressé de 7,1 % après avoir lancé un ingénieur autonome pour la conception de puces, optimisé par Nvidia.

Taylor Morrison Home Corp TMHC.N a bondi de 22,1 % après que Berkshire Hathaway BRKa.N a accepté d'acheter le constructeur immobilier pour 6,8 milliards de dollars en espèces.

Micron MU.O a progressé de 5,5 % à 1.022 dollars, franchissant pour la première fois la barre des 1.000 dollars. Son action a bondi de près de 90 % en mai.