Les contrats à terme sur les actions américaines chutent, la flambée des prix du pétrole et les perspectives de la Fed effraient les investisseurs

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* Les contrats à terme sont en baisse: Dow 0,29%, S&P 500 0,34%, Nasdaq 0,48%

Les contrats à terme sur les indices boursiers américains ont glissé jeudi, alors que les prix du brut ont grimpé en raison de l'intensification des hostilités au Moyen-Orient , alimentant les inquiétudes sur l'inflation qui ont incité la Réserve fédérale à adopter une position plus prudente sur les réductions de taux d'intérêt cette année. Une prévision solide de Micron Technology MU.O n'a pas non plus réussi à améliorer le sentiment, avec ses actions en baisse de 4,5% dans les échanges de pré-marché, les investisseurs réfléchissant aux plans de dépenses plus élevés de la société de puces à la lumière des coûts d'emprunt élevés. D'autres titres de puces mémoires qui ont connu une forte progression cette année ont également été mis à mal. SanDisk

SNDK.O a chuté de 4,5 %, Western Digital WDC.O a glissé de 2,3 %, tandis que Nvidia NVDA.O , leader dans le domaine de l'intelligence artificielle, a reculé de 0,4 %. Le prix du brut Brent LCOc1 a atteint 115 dollars le baril après que l'Iran a attaqué des installations énergétiques à travers le Moyen-Orient en représailles à l'attaque israélienne sur son champ gazier de South Pars. La référence américaine, cependant, s'est négociée avec sa plus grande décote par rapport au Brent en 11 ans, en raison de la libération des réserves stratégiques américaines et de la hausse des coûts de transport.

La Fed a laissé ses taux inchangés mercredi et son président Jerome Powell a indiqué qu'une inflation plus élevée se profilait à l'horizon. Il a également déclaré qu'il était trop tôt pour évaluer les répercussions de la guerre sur l'économie et s'en est tenu à la prévision antérieure d'une réduction des taux de 25 points de base cette année. Morgan Stanley a rejoint Goldman Sachs et Barclays en repoussant sa prévision d'une baisse des taux d'intérêt de juin à septembre. Les traders avaient exclu toute prévision de baisse des taux cette année avant même le verdict de la Fed et les données compilées par LSEG ne laissent entrevoir un mouvement dovish qu'au milieu de l'année 2027.

"Le principal enseignement de la décision de la Fed est que celle-ci ne viendra pas à la rescousse de l'économie, même si les prix de l'essence et du diesel continuent d'augmenter", a déclaré Bill Adams, économiste en chef de la Comerica Bank.

"La politique monétaire peut ralentir la croissance et l'inflation, ou accélérer la croissance et l'inflation. Mais elle ne peut pas compenser un choc d'approvisionnement en énergie, qui affaiblit la croissance en même temps qu'il augmente l'inflation." À 05:27 a.m. ET, le Dow E-minis YMcv1 était en baisse de 135 points, soit 0,29%, le S&P 500 E-minis EScv1 était en baisse de 22,25 points, soit 0,34%, et le Nasdaq 100 E-minis NQcv1 était en baisse de 118,25 points, soit 0,48%.

Les actions et les obligations ont été vendues après le verdict de la Fed, envoyant le Dow .DJI et le Nasdaq .IXIC sous leurs moyennes mobiles à 200 jours (DMA), tandis que l'indice de référence S&P 500 .SPX a atteint un plus bas de quatre mois, le plaçant à un cheveu de dépasser sa propre moyenne mobile à long terme. La moyenne mobile à long terme 200 (DMA) est un indicateur technique qui reflète la dynamique à long terme.

Les investisseurs seront attentifs à tout commentaire potentiel des décideurs politiques plus tard dans la journée, ainsi qu'au rapport hebdomadaire sur les demandes d'allocations chômage. L'attention se portera également sur le sommet États-Unis-Japon que le président Donald Trump pourrait utiliser pour demander de l'aide dans la guerre en Iran après que son appel précédent aux alliés pour sauvegarder le passage à travers le détroit stratégique d'Ormuz soit resté sans réponse.

Les valeurs du secteur des voyages, sensibles aux prix de l'énergie, telles que Delta Air DAL.N et United UAL.O , ont légèrement baissé, tandis que les valeurs du secteur des croisières, telles que Norwegian NCLH.N et Carnival CCL.N , sont restées discrètes. Les attentes de taux d'intérêt plus élevés et un dollar plus fort ont pesé sur les prix des métaux précieux , envoyant des mineurs tels que Gold Fields GFI.N et Endeavour Silver

EXK.N en baisse d'environ 9% chacun.