Les contrats à terme sur les actions américaines chutent, la flambée des prix du pétrole et les perspectives de la Fed effraient les investisseurs

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Les contrats à terme sont en baisse: Dow 0,23%, S&P 500 0,20%, Nasdaq 0,34%

* Micron Technology en baisse de 5,9%, les plans de dépenses plus élevés étant examinés de près

* Le Brent atteint 115 dollars le baril en raison des tensions au Moyen-Orient, ce qui assombrit les perspectives d'inflation

* Les mineurs de métaux précieux chutent en raison des attentes élevées en matière de taux d'intérêt

(Mise à jour des prix tout au long de l'année) par Johann M Cherian et Utkarsh Hathi

Les contrats à terme de l'indice boursier américain ont glissé jeudi, alors que les prix du brut ont grimpé en raison de l'intensification des hostilités au Moyen-Orient , ravivant les inquiétudes sur l'inflation qui ont incité la Réserve fédérale à adopter une position plus prudente sur les réductions de taux d'intérêt cette année. Les fortes prévisions de Micron Technology MU.O n'ont guère contribué àaméliorer le sentiment, ses actions chutant de 5,9 % dans les échanges de prémarché, les investisseurs réfléchissant aux plans de dépenses plus élevés de l'entreprise de puces compte tenu des coûts d'emprunt élevés. D'autres titres de puces mémoires qui ont progressé cette année ont également chuté. SanDisk SNDK.O a chuté de 5,5 %, Western Digital WDC.O a glissé de 2,9 %, tandis que Nvidia NVDA.O , leader dans le domaine de l'intelligence artificielle, a reculé de 0,3 %. Le prix du brut Brent LCOc1 a atteint 115 dollars le baril après que l'Iran a attaqué des installations énergétiques à travers le Moyen-Orient en représailles à l'attaque israélienne sur son champ gazier de South Pars. La référence américaine, cependant, s'est négociée avec sa plus grande décote par rapport au Brent en 11 ans, en raison de la libération des réserves stratégiques américaines et de la hausse des coûts de transport. La Fed a laissé ses taux inchangés mercredi et son président Jerome Powell a signalé une inflation plus élevée à l'avenir. Il a ajouté qu'il était trop tôt pour évaluer les répercussions de la guerre sur l'économie et s'en est tenu à la prévision antérieure d'une réduction des taux de 25 points de base cette année. Morgan Stanley a rejoint Goldman Sachs et Barclays en repoussant sa prévision de baisse des taux d'intérêt à septembre, contre juin. Les opérateurs ne prévoient plus de baisse de taux pour cette année et les données compilées par LSEG indiquent désormais qu'un mouvement dovish n'interviendra qu'à la mi-2027.

"Le principal enseignement de la décision de la Fed est que celle-ci ne viendra pas à la rescousse de l'économie, même si les prix de l'essence et du diesel continuent d'augmenter", a déclaré Bill Adams, économiste en chef de la Comerica Bank.

"La politique monétaire peut ralentir la croissance et l'inflation, ou accélérer la croissance et l'inflation. Mais elle ne peut pas compenser un choc d'approvisionnement en énergie, qui affaiblit la croissance en même temps qu'il augmente l'inflation." À 07:12 a.m. ET, le Dow E-minis YMcv1 était en baisse de 58 points, soit 0,13%, le S&P 500 E-minis EScv1 était en baisse de 13,25 points, soit 0,20%, et le Nasdaq 100 E-minis NQcv1 était en baisse de 83,75 points, soit 0,34%. Les actions et les obligations ont chuté après le verdict de la Fed, envoyant le Dow .DJI et le Nasdaq .IXIC en dessous de leurs moyennes mobiles à 200 jours (DMA), tandis que l'indice de référence S&P 500 .SPX a atteint un plus bas de quatre mois, le mettant à un cheveu de dépasser sa propre moyenne mobile à long terme. La moyenne mobile à 200 jours (DMA) est un indicateur technique qui reflète la dynamique à long terme.

Les investisseurs seront attentifs à tout commentaire potentiel des décideurs politiques plus tard dans la journée, ainsi qu'au rapport hebdomadaire sur les demandes d'allocations chômage. L'attention se portera également sur le sommet États-Unis-Japon , que le président Donald Trump pourrait utiliser pour demander de l'aide dans la guerre en Iran, après que son appel précédent aux alliés pour protéger le passage à travers le détroit stratégique d'Ormuz soit resté sans réponse.

Les valeurs du voyage sensibles au prix de l'énergie, telles que Delta Air DAL.N et United UAL.O , ont légèrement baissé, tandis que les valeurs des croisières, telles que Norwegian

NCLH.N et Carnival CCL.N , étaient également en légère baisse. Les attentes de taux d'intérêt plus élevés et un dollar plus fort ont pesé sur les prix des métaux précieux , envoyant des mineurs tels que Gold Fields GFI.N et Endeavour Silver

EXK.N en baisse de 9,4% et 6,1% respectivement.