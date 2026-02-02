 Aller au contenu principal
Les contrats à terme sur les actions américaines chutent alors que la déroute des matières premières ébranle les marchés
information fournie par Reuters 02/02/2026 à 13:31

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

*

Futures en baisse: Dow 0,1%, S&P 500 0,5%, Nasdaq 0,9%

*

Les mineurs d'argent et d'or chutent en suivant les prix des lingots

*

Disney progresse après avoir dépassé les attentes de Wall Street en matière de bénéfices

*

Best Buy, Humana chutent après l'abaissement des notes de courtage

(Mises à jour avec les commentaires des analystes et les prix) par Pranav Kashyap et Twesha Dikshit

Les contrats à terme sur les indices boursiers américains ont chuté lundi, alors qu'une chute violente des métaux précieux a déstabilisé les investisseurs au début d'une semaine riche en résultats d'entreprises et en données économiques majeures.

L'or a chuté jusqu'à 6 % et l'argent a plongé de jusqu'à 10 %, la bourse des matières premières CME Group ayant augmenté les exigences de marge pour les métaux précieux à la suite d'un plongeon historique vendredi. La déroute s'est propagée à l'ensemble des marchés, les investisseurs à effet de levier ayant été contraints de dénouer leurs positions pour répondre aux appels de marge.

Les actions des sociétés minières aurifères et argentifères cotées aux États-Unis ont chuté dans les échanges de pré-marché. Newmont NEM.N a chuté de 0,5%, tandis que Harmony Gold HMY.N et Sibanye Stillwater SBSW.K ont glissé de 1,2% et 0,7%, respectivement.

Hecla Mining HL.N et Endeavour Silver EXK.N ont glissé de 0,4 % et 1,2 %, respectivement.

La chute des métaux s'est accentuée la semaine dernière après que le président américain Donald Trump a nommé Kevin Warsh au poste de prochain président de la Réserve fédérale pour remplacer Jerome Powell en mai, une décision que les investisseurs ont largement considérée comme hawkish.

"Les marchés évoluent avec prudence alors que les investisseurs naviguent dans un calendrier macro dense et recalibrent les attentes autour du rythme de l'assouplissement monétaire mondial", a déclaré Daniela Hathorn, analyste principal des marchés chez Capital.com.

"Cet ajustement lié au positionnement s'est déroulé dans un contexte de faible liquidité et de sensibilité accrue aux gros titres macroéconomiques, ce qui a amplifié la volatilité intrajournalière."

Les actions des sociétés énergétiques ont chuté alors que les prix du pétrole ont chuté de 5%, après que Trump a déclaré que l'Iran "discutait sérieusement" avec Washington, signalant une désescalade et atténuant les craintes de perturbation de l'approvisionnement. Exxon Mobil XOM.N et Chevron CVX.N ont chuté entre 1,1 % et 1,8 %. O/R

À 07h00 ET, le Dow E-minis YMcv1 était en baisse de 55 points, soit 0,11%, le S&P 500 E-minis EScv1 était en baisse de 34,5 points, soit 0,5%, et le Nasdaq 100 E-minis NQcv1 était en baisse de 217,5 points, soit 0,85%.

L'indice de volatilité VIX .VIX a grimpé à 18,59, oscillant près d'un plus haut de deux semaines après la période agitée de la semaine dernière, déclenchée par des bénéfices mitigés des méga-capitalisations et une incertitude politique accrue découlant du choix de Trump de Warsh.

Malgré des épisodes de repli en janvier en raison des tensions géopolitiques, les trois indices ont terminé le mois en hausse, le S&P franchissant pour la première fois la barre des 7 000 points.

Les méga-capitalisations technologiques ont reculé dans les échanges de prémarché, Nvidia NVDA.O et Tesla TSLA.O perdant respectivement 1,3 % et 2,1 %, tandis que Meta META.O et Alphabet GOOGL.O perdaient environ 1 %.

Microsoft MSFT.O et Amazon AMZN.O ont perdu environ 0,7 % chacun.

Les investisseurs sont confrontés à une nouvelle semaine de résultats technologiques, avec 128 sociétés du S&P 500 qui devraient publier leurs résultats, dont Alphabet, Amazon et AMD

AMD.O .

La réaction du marché aux résultats de la semaine dernière a mis en évidence la diminution de la tolérance à l'égard des plans d'investissement coûteux, à moins que les entreprises ne puissent démontrer une accélération de la croissance.

Les actions de Microsoft ont connu leur pire semaine depuis mars 2020 vendredi, après la déception des revenus du cloud, ce qui a renforcé la question de savoir si les investissements de plusieurs milliards de dollars de l'industrie en matière d'intelligence artificielle produiront des résultats significatifs.

Les actions de Disney DIS.N ont gagné 2,4 % après avoir publié des bénéfices du premier trimestre supérieurs aux attentes de Wall Street.

Les États-Unis sont entrés dans ce qui devrait être un bref shutdown samedi, le Congrès n'ayant pas réussi à approuver un accord pour maintenir le financement d'un large éventail d'opérations.

Les données économiques de cette semaine fourniront plusieurs points de contrôle sur la santé de l'économie américaine.

Les données du PMI manufacturier de janvier sont attendues plus tard lundi, suivies du PMI composite de S&P Global mercredi. Les indicateurs du marché du travail occuperont le devant de la scène plus tard dans la semaine avec le JOLTS, les demandes d'allocations chômage et le rapport sur la masse salariale non agricole de vendredi.

Parmi les autres mouvements boursiers, les actions Humana

HUM.N ont chuté de 2,1% après que Morgan Stanley a rétrogradé l'action de «pondération neutre» à «sous-pondérer». Best Buy

BBY.N a chuté de 1,6% après un abaissement de la note de JPMorgan.

