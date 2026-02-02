A Rome, l’accès à la fontaine de Trevi désormais payant

Vue sur la fontaine de Trevi à Rome

Les touristes désireux de suivre la tradition en jetant une pièce dans la célèbre fontaine de Trevi, à Rome, doivent depuis ce lundi ‍s'acquitter d'un droit d'accès de deux euros.

Cette mesure, destinée à limiter le "surtourisme" et à financer l’entretien du monument, ne concerne que les visiteurs qui descendent les marches en pierre pour se rapprocher du bassin. ‌La place qui entoure la fontaine, offrant une vue sur le monument, reste libre d’accès.

Le tarif est appliqué de 11h30 à 22h en semaine et de 9h à 22h le week-end. ​Selon les règles annoncées en décembre, les habitants de Rome, les personnes en situation de ⁠handicap et leurs accompagnants, ainsi que les enfants de moins de six ans, sont exemptés.

"Je ne savais pas qu'il fallait payer, mais cela ne me pose aucun ⁠problème", déclare Valentina De Vicentis, une ‍touriste argentine.

"Il y a moins de monde ici, donc je pense que ⁠c'est une bonne chose, car sinon, il y a beaucoup de monde et on ne peut pas prendre de photos ni rester (longtemps) pour profiter du site."

La fontaine de Trevi, où la tradition veut ​que les visiteurs jettent une pièce pour assurer leur retour à Rome, reste l’une des attractions les plus prisées de la ville, y compris par les chefs d’État en visite.

Elle est notamment célèbre pour ⁠la scène culte du film "La Dolce Vita" de Federico Fellini, où Anita Ekberg se ​baigne dans la fontaine et appelle son partenaire Marcello Mastroianni: "Marcello! Viens ici!"

DIX ​MILLIONS DE VISITEURS PAR AN

Selon ​les autorités, plus de 10 millions de personnes ont visité la fontaine entre décembre 2024 et décembre ​2025, période marquée par le Jubilé qui a ⁠attiré environ 33,5 millions de pèlerins à Rome.

Alimenté par un ancien aqueduc romain et achevé en 1762, ce chef-d'œuvre du baroque tardif représente Neptune, le dieu de l'océan dans la mythologie romaine, et symbolise les différentes humeurs des mers et des fleuves du monde.

Face à l’essor du tourisme à Rome et en Italie, ‌des frais d’entrée ont été introduits sur un nombre croissant de sites culturels, parmi lesquels le Panthéon à Rome, la ville entière de Venise en haute saison touristique, et temporairement la cour de la maison de Juliette à Vérone où se situe le légendaire balcon présent dans la tragédie "Roméo et Juliette" de William Shakespeare.

(Reportage Alvise Armellini and Matteo Negri, avec la contribution de Gabriele Pileri, version française Elena ‌Smirnova, édité par Blandine Hénault)