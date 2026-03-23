Les contrats à terme sur les actions américaines bondissent de 2 % après que Trump a reporté les frappes sur les centrales électriques iraniennes

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* Les contrats à terme sont en hausse: Dow 2,48%, S&P 500 2,36%, Nasdaq 2,4%

* Les contrats à terme sur le Russell 2000 gagnent 3,9 %

* L'indice de volatilité CBOE chute après avoir atteint son plus haut niveau en deux semaines plus tôt

(Mise à jour des prix, commentaires) par Purvi Agarwal et Twesha Dikshit

Les contrats à terme deWall Street ont bondi de plus de 2 % lundi, inversant les pertes après que Donald Trump a déclaré qu'il ordonnerait à l'armée de reporter les frappes contre les centrales électriques et les infrastructures énergétiques iraniennes à la suite de "conversations productives" avec Téhéran.

Les marchés mondiaux se sont nettement redressés après les commentaires du président américain , le STOXX 600

.STOXX européen et les métaux précieux devenant positifs, tandis que les prix du pétrole ont chuté, marquant une amélioration significative de l'appétit pour le risque.

Les marchés étaient en baisse après la déclaration de l'Iran selon laquelle il attaquerait les centrales électriques d'Israël et les centrales alimentant les bases américaines dans le Golfe si Trump mettait à exécution sa menace d'"anéantir" le réseau électrique iranien, ont déclaré les Gardiens de la révolution du pays.

"Il s'agit évidemment d'un report, pas d'un cessez-le-feu complet, et nous verrons ce qui se passera à partir de là. Ce qui est fait n'est pas encore défait, donc l'impact reste à voir, mais évidemment, les marchés poussent un soupir de soulagement", a déclaré Chris Beauchamp, analyste en chef des marchés chez IG Markets.

À 07:17 a.m. ET, le Dow E-minis YMcv1 était en hausse de 1 140 points, soit 2,48%, le S&P 500 E-minis EScv1 a augmenté de 154,75 points, soit 2,36%, et le Nasdaq 100 E-minis NQcv1 a ajouté 578,75 points, soit 2,4%.

L'indice de volatilité CBOE .VIX - la jauge de la peur à Wall Street - a baissé après avoir atteint son plus haut niveau en deux semaines plus tôt - et s'affichait en baisse de 3,99 points à22,79 .

Les principaux indices de Wall Street ont enregistré leur quatrième semaine de baisse vendredi, le Nasdaqaffichant sa plus forte chute hebdomadaire depuis le début du mois de février.

Les contrats à terme sur l'indice Russell 2000 .RTYc1 ont augmenté de 4,7%, après avoir été en baisse de plus de 1% plus tôt. L'indice des petites capitalisations .RUT , sensible à la hausse des taux d'intérêt, a terminé plus de 10 % en dessous de son record de clôture du 22 janvier vendredi, confirmant qu'il était en territoire de correction .