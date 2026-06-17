Les contrats à terme sur le S&P et le Nasdaq progressent légèrement avant les débuts de Warsh

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* Contrats à terme: le Dow Jones recule de 0,02 %, le S&P 500 progresse de 0,11 % et le Nasdaq de 0,58 %

Les contrats à terme sur le S&P 500 et le Nasdaq ont légèrement progressé mercredi, les valeurs du secteur des semi-conducteurs ayant rebondi à la veille de la première décision sur les taux d'intérêt sous la présidence de Kevin Warsh, le nouveau président de la Réserve fédérale.

Les indices de Wall Street ont terminé en ordre dispersé mardi, après un fort rebond en début de semaine, alimenté par l’optimisme suscité par un accord de paix entre les États-Unis et l’Iran, qui a fait chuter les cours du pétrole et apaisé les craintes inflationnistes.

Les responsables monétaires devraient maintenir les taux d'intérêt de l s inchangés dans une fourchette de 3,50 % à 3,75 % lors de la réunion du Comité fédéral de l'open market (FOMC) de mercredi, alors qu'ils sont confrontés aux pressions inflationnistes liées à la hausse des prix du pétrole alimentée par la guerre au Moyen-Orient.

La décision de la banque centrale américaine est attendue à 14 h 00 (heure de l’Est), et les investisseurs suivront de près la première conférence de presse du nouveau président de la Fed pour connaître son point de vue sur l’inflation, le chômage et les perspectives économiques.

« Nous nous attendons à ce que M. Warsh reste évasif lors de sa première conférence de presse. Notamment parce qu’il s’agit de sa première conférence de presse, et qu’il serait judicieux de ne pas s’éloigner trop des positions du comité », a déclaré Mohit Kumar, économiste chez Jefferies.

« Si M. Warsh évoque l’ (, le dé)t les pressions inflationnistes au-delà de la guerre, cela constituerait un signal accommodant pour le marché. »

Les traders s’attendent à ce que la Fed maintienne ses taux inchangés pendant une grande partie de l’année, mais misent sur une probabilité de près de 43 % d’une hausse de 25 points de base en décembre, selon l’outil FedWatch du CME Group.

Les chiffres des ventes au détail du mois de mai doivent également être publiés à 8 h 30 (heure de l’Est).

À 5 h 49 (heure de l’Est), les contrats e-mini sur le S&P 500 EScv1 gagnaient 8 points, soit 0,11 %. Les contrats e-mini sur le Nasdaq 100 NQcv1 progressaient de 174 points, soit 0,58 %, tandis que les contrats e-mini sur le Dow YMcv1 reculaient de 12 points, soit 0,02 %.

Les actions américaines se sont largement remises de la chute enregistrée début juin, l’indice Dow Jones .DJI , qui regroupe les valeurs vedettes, ayant atteint des niveaux records lors des deux dernières séances consécutives, grâce à une économie américaine résiliente, à un rebond s’étendant au-delà des valeurs technologiques et à la baisse des cours du pétrole, qui ont soutenu le moral des investisseurs.

Les cours du pétrole ont oscillé près de leur plus bas niveau depuis trois mois, alimentés par l’espoir que l’accord de paix provisoire entre les États-Unis et l’Iran permette au pétrole de quitter le Golfe en passant par le détroit crucial d’Ormuz. O/R

Ce protocole d’accord, qui n’a pas encore été rendu public, prolonge de 60 jours supplémentaires le fragile cessez-le-feu conclu en avril, afin de laisser le temps de mener des négociations en vue d’une trêve permanente.

Les actions des fabricants de puces, notamment Broadcom

AVGO.O , Micron Technology MU.O , Advanced Micro Devices

AMD.O et Intel INTC.O , ont progressé de 1,8 % à 3,8 % lors des échanges avant l’ouverture.

L'action de SpaceX SPCX.O , la société d'Elon Musk spécialisée dans l'IA et les fusées, a progressé de 3,2 % après avoir dépassé mardi la capitalisation boursière d'Amazon

AMZN.O pour devenir la cinquième entreprise la plus valorisée.

Le titre La-Z-Boy LZB.N a grimpé de 17 % après que le chiffre d’affaires et le bénéfice du quatrième trimestre de ce fabricant de meubles ont dépassé les estimations des analystes.