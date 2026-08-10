Les contrats à terme sur le S&P 500 et le Nasdaq progressent légèrement, l'attention se portant sur les perspectives concernant le détroit d'Ormuz

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* Contrats à terme: le Dow Jones recule de 0,04 %, le S&P 500 progresse de 0,14 % et le Nasdaq de 0,4 %

Les contrats à terme sur le S&P 500 et le Nasdaq ont légèrement progressé lundi, les investisseurs évaluant les développements au Moyen-Orient susceptibles d’influencer la réouverture du détroit d’Ormuz, alors que la semaine s’ouvre sur la publication de données cruciales sur l’inflation et les résultats d’entreprises.

L’Iran a déclaré être sur le point de conclure un accord définitif avec Oman définissant de nouvelles voies de navigation entre les deux pays à travers le détroit, mais a réaffirmé que les États-Unis devaient remplir plusieurs conditions avant que cette voie navigable stratégique ne soit rouverte.

La fluidification des flux énergétiques à travers ce goulet d’étranglement crucial pourrait apaiser les craintes liées à la hausse des prix du pétrole, qui ont attisé les inquiétudes inflationnistes et accru les risques de hausses des taux d’intérêt par les banques centrales du monde entier.

Dans ce contexte, les chiffres des prix à la consommation et à la production attendus plus tard cette semaine pourraient être essentiels pour obtenir des indices sur l’orientation de la politique monétaire de la Réserve fédérale, compte tenu de la position du président de la Fed, Kevin Warsh, qui s’est montré discret quant à ses indications prospectives.

« Cette semaine, toute l’attention sera résolument tournée vers l’IPC américain de juillet, qui pourrait jouer un rôle déterminant dans l’orientation des anticipations concernant la réunion du FOMC de septembre », ont indiqué les analystes de Deutsche Bank Research dans une note.

Les anticipations de hausse des taux d’intérêt à court terme se sont toutefois modérées vendredi après la publication de données indiquant que l’économie américaine avait perdu des emplois de manière inattendue en juillet. Selon l’outil CME FedWatch, les opérateurs tablent actuellement sur une probabilité de 44 % d’une hausse des taux en septembre.

Les commentaires de la présidente de la Fed de Cleveland, Beth Hammack, sont attendus dans le courant de la journée, ainsi que les chiffres des ventes au détail vendredi.

À 5 h 37 (heure de l’Est), les contrats E-mini sur le Dow

YMcv1 reculaient de 20 points, soit 0,04 %, tandis que les contrats E-mini sur le S&P 500 EScv1 progressaient de 11,25 points, soit 0,14 %. Les contrats E-mini sur le Nasdaq 100

NQcv1 gagnaient 118,5 points, soit 0,4 %.

L'indice de référence S&P 500 .SPX a clôturé vendredi à un niveau record et l'indice des valeurs vedettes du Dow .DJI a atteint des sommets historiques la semaine dernière, alors que l'apaisement des craintes liées aux hausses de taux, des résultats financiers encourageants et l'optimisme quant à un accord visant à mettre fin au conflit avec l'Iran ont redonné confiance aux investisseurs.

Cette récente progression a porté les gains annuels du S&P 500 à plus de 13 %, les résultats solides, notamment ceux des entreprises spécialisées dans l’IA, compensant certaines inquiétudes liées à des dépenses élevées qui ne semblent pas encore porter leurs fruits.

J.P. Morgan a relevé son objectif de fin d’année pour l’indice de référence de 7 800 à 8 000 points, soulignant la robustesse des résultats des entreprises et l’optimisme croissant quant au fait que les investissements des hyperscalers dans l’IA accéléreront la croissance du chiffre d’affaires.

Sur les 436 entreprises de l’indice S&P 500 ayant publié leurs résultats à ce jour pour le trimestre clos en juin, 85,1 % ont dépassé les attentes des analystes, selon les données de LSEG. Ce taux de dépassement est nettement supérieur aux 67 % observés lors d’un trimestre type depuis 1994.

Le calendrier des résultats s’allège cette semaine, le fabricant de semi-conducteurs Applied Materials AMAT.O , le fabricant d’équipements réseau Cisco CSCO.O et la société de technologies d’infrastructure cloud CoreWeave CRWV.O figurant parmi les rares entreprises à publier leurs résultats.

Parmi les valeurs en tête dès l’ouverture, SpaceX SPCX.O , la société d’Elon Musk, a grimpé de 3,3 %, poursuivant sur la lancée d’un bond de 22,8 % enregistré la semaine dernière.

Les valeurs de grande capitalisation et les valeurs de croissance étaient pour la plupart en hausse. Tesla TSLA.O a mené la danse avec une progression de 1,1 %.

Par ailleurs, le Sénat américain, dominé par les républicains, a adopté samedi un projet de loi temporaire visant à financer les agences fédérales jusqu'au 11 décembre, évitant ainsi un « shutdown » paralysant à quelques semaines des élections de mi-mandat de novembre.