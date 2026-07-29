Les contrats à terme sur le S&P 500 et le Nasdaq progressent légèrement avant la décision de la Fed ; les valeurs du secteur des semi-conducteurs vacillent

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* Contrats à terme: le Dow Jones recule de 0,17 %, le S&P 500 progresse de 0,23 % et le Nasdaq de 0,27 %

Les contrats à terme sur le S&P 500 et le Nasdaq ont légèrement progressé mercredi, alors que les investisseurs attendaient la décision de politique monétaire de la Réserve fédérale sur fond de tensions latentes au Moyen-Orient , tandis que les valeurs du secteur des semi-conducteurs peinaient à s'affirmer à l'approche de la publication des résultats des géants de la tech prévue plus tard dans la semaine.

Les marchés mondiaux ont été volatils ce mois-ci, les investisseurs s’interrogeant sur la viabilité du boom des dépenses liées à l’IA après des signes indiquant que les grandes entreprises américaines renforçaient leur réseau d’investissements liés à l’IA et continuaient d’injecter des milliards dans cette technologie, même au détriment de leur flux de trésorerie disponible. Cette remise en question intervient alors que la concurrence chinoise s’intensifie, tant dans la course au développement de puces de pointe que dans le déploiement par les entreprises chinoises de modèles d’IA moins coûteux. Mercredi, la chute s’est propagée de l’Asie à l’Europe après que les résultats trimestriels exceptionnels du fabricant de puces sud-coréen SK Hynix 000660.KS se sont révélés inférieurs aux attentes élevées des investisseurs . Les actions de la société cotées aux États-Unis ont reculé de 0,5 % en pré-ouverture, tandis que les autres valeurs du secteur des puces électroniques ont connu des fluctuations dans un marché volatil. Nvidia NVDA.O a légèrement progressé de 0,3 %, Micron MU.O a grimpé de 0,5 %, Applied Materials AMAT.O a reculé de 1,1 % et SanDisk SNDK.O a légèrement progressé de 0,5 %. Le fabricant de puces mémoire Seagate Technology STX.O a apporté un peu de répit, avec une hausse de 6 % après avoir annoncé des prévisions de résultats trimestriels supérieures aux estimations. Le fournisseur de systèmes de piles à combustible Bloom Energy BE.N a bondi de 11 % après avoir revu à la hausse ses prévisions annuelles . Les résultats de Microsoft MSFT.O , Meta META.O , Amazon.com

AMZN.O et Apple AAPL.O , attendus plus tard dans la semaine, seront suivis de près afin de déterminer si leurs investissements de plusieurs milliards de dollars dans l’IA ont contribué à la hausse de leurs bénéfices. Les actions de ces sociétés affichaient une légère hausse lors des échanges avant l’ouverture. À 5 h 42 (heure de l’Est), les contrats à terme E-mini sur le Dow Jones YMcv1 reculaient de 89 points, soit 0,17 %, tandis que les contrats à terme E-mini sur le S&P 500 EScv1 progressaient de 17,5 points, soit 0,23 %. Les contrats à terme E-mini sur le Nasdaq 100 NQcv1 gagnaient 76,75 points, soit 0,27 %.

Les inquiétudes liées au secteur technologique ont poussé le Nasdaq .IXIC à son plus bas niveau depuis trois mois, incitant les investisseurs à se tourner vers d’autres secteurs du marché, tels que les biens de consommation courante .SPLRCS et la santé .SPXHC . L’indice Dow Jones des valeurs vedettes .DJI atteint également son plus haut niveau depuis deux semaines.

JOURNÉE DE LA FED Plus tard dans la journée, tous les regards se tourneront vers la décision de politique monétaire de la Fed, attendue à 14 h 00 (heure de l’Est), alors que les prix du brut LCOc1 s’envolent de 3,3 % à 86,8 dollars le baril, sur fond de recrudescence des tensions au Moyen-Orient.

Les opérateurs n'anticipent qu'une probabilité de 35,1 % que la Fed relève ses taux d'intérêt, selon des données compilées par LSEG, à la suite d'un rapport indiquant que les pressions sur les prix s'étaient modérées le mois dernier.

Ils tablent toutefois sur une hausse des taux d’intérêt d’au moins 25 points de base d’ici la fin de l’année, les coûts liés aux droits de douane et les prix de l’énergie alimentant l’inflation.

Les marchés scruteront les commentaires du président Kevin Warsh à la suite de cette décision afin d’évaluer son ton en matière de politique monétaire, alors qu’il a déclaré que la banque centrale éviterait de donner des indications sur les taux d’intérêt. L' F.N e Ford Motor a progressé de 4,7 % après avoir revu à la hausse ses prévisions de bénéfices annuels pour la deuxième fois cette année. La saison des résultats du deuxième trimestre a mis en évidence de bonnes performances des entreprises: selon les données compilées par LSEG , 85,2 % des 169 sociétés de l’indice S&P 500 ayant publié leurs résultats ont dépassé les attentes. Historiquement, 68 % des entreprises ont réussi cet exploit.