Les contrats à terme sur le S&P 500 et le Nasdaq progressent légèrement alors que le secteur technologique se stabilise ; les résultats de Micron sont attendus avec impatience

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* Contrats à terme: le Dow Jones recule de 0,1 %, le S&P 500 progresse de 0,21 % et le Nasdaq de 0,55 %

* Les valeurs technologiques rebondissent après une forte correction

* Les résultats de Micron, attendus après la clôture, sont au centre de l'attention

(Mise à jour des cours) par Twesha Dikshit et Joel Jose

Les contrats à terme sur le S&P 500 et le Nasdaq ont légèrement progressé mercredi, rebondissant après deux séances consécutives de baisse, les investisseurs se tournant à nouveau vers les valeurs technologiques après une forte vague de ventes, les résultats de Micron étant au centre de l'attention.

Les inquiétudes liées aux dépenses agressives, financées par l'endettement, des hyperscalers et à une Réserve fédérale potentiellement plus restrictive ont alimenté la baisse des séances précédentes, faisant perdre plus de 1 000 milliards de dollars de capitalisation boursière au Nasdaq 100.

Les fabricants de puces mémoire ont progressé dans les échanges avant l’ouverture, après une forte chute lors de la séance précédente, Micron Technology MU.O et Sandisk SNDK.O gagnant respectivement 3,8 % et 2,9 %.

Le contexte boursier instable a renforcé l’attention portée aux résultats de Micron après la clôture, car l’entreprise est l’un des principaux bénéficiaires de la demande en forte hausse des sociétés qui investissent des milliards dans les infrastructures d’IA. Le titre a bondi de plus de 268 % en 2026, malgré une baisse de 13 % mardi.

« Nous aurons tous les yeux rivés sur Micron, car cette société est représentative de ce que nous avons observé lors de cette reprise. Je pense que les investisseurs vont obtenir les résultats trimestriels exceptionnels auxquels ils s’attendent, mais je ne m’attends pas à ce que le titre continue de grimper », a déclaré Jay Woods, stratège en chef des marchés chez Freedom Capital Markets.

« Elle a chuté (après) six de ses huit derniers rapports de résultats, même si Micron a annoncé des résultats exceptionnels. »

À 6 h 35 (heure de l’Est), les contrats E-mini sur le Dow

YMcv1 étaient en baisse de 50 points, soit 0,1 %, tandis que les contrats E-mini sur le S&P 500 EScv1 progressaient de 15,5 points, soit 0,21 %. Les contrats E-mini sur le Nasdaq 100

NQcv1 gagnaient 164,25 points, soit 0,55 %.

Les investisseurs ont continué à suivre de près l’évolution de la situation au Moyen-Orient après que les États-Unis et l’Iran ont présenté des versions contradictoires sur une série de questions clés, notamment les incitations financières accordées à l’Iran, le contrôle du détroit d’Ormuz et la guerre menée par Israël au Liban.

L'optimisme quant à la fin de la guerre et les solides prévisions de croissance des bénéfices ont mis le S&P 500 .SPX sur la voie de sa plus forte hausse trimestrielle depuis six ans, malgré les anticipations d'une hausse des taux d'intérêt.

Selon l’outil FedWatch du CME Group, les opérateurs renforcent leurs paris sur une deuxième hausse des taux de la Fed d’ici fin décembre, alors qu’ils tablaient auparavant sur une seule hausse de 25 points de base, après que le nouveau président Kevin Warsh a souligné la nécessité de juguler l’inflation.

L’indice des prix des dépenses de consommation personnelles (PCE), indice d’inflation de référence de la Fed et suivi de près, pourrait apporter jeudi de nouveaux éclairages sur l’orientation de la politique monétaire. Les économistes s’attendent à une hausse à 4,1 %, soit plus du double de l’objectif de la banque centrale.

Parmi les valeurs qui ont réagi en début de séance, Cerebras Systems CBRS.O a chutéde 13,3 % après que le concepteur de puces a annoncé, dans son premier rapport depuis son introduction en bourse, que ses marges bénéficiaires annuelles devraient être inférieures à celles du premier trimestre.

FedEx FDX.N a reculé de 7,1 % après avoir annoncé que les marges de son cœur de métier, la livraison, avaient diminué au dernier trimestre par rapport à l’année précédente.

Les actions d’Alphabet GOOGL.O ont légèrement progressé après que S&P Global a annoncé que la société mère de Google rejoindrait l’indice Dow Jones Industrial Average, en remplacement de Verizon Communications VZ.N .