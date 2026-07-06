Les contrats à terme sur le S&P 500 et le Nasdaq progressent grâce au rebond des valeurs du secteur des semi-conducteurs

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* Contrats à terme: le Dow Jones recule de 0,04 %, le S&P 500 progresse de 0,4 % et le Nasdaq de 1,1 %

* SK Hynix vise environ 28 milliards de dollars lors de son introduction en bourse aux États-Unis et teste la demande en matière d'IA

* SpaceX intégrera le Nasdaq 100 mardi

* Les chiffres de l'ISM pour le secteur des services seront publiés plus tard dans la journée

(Mise à jour des cours) par Ragini Mathur et Avinash P

Les contrats à terme sur le S&P 500 et le Nasdaq étaient en hausse lundi, poursuivant le rebond de la semaine dernière alors que les valeurs du secteur des semi-conducteurs se stabilisaient après une récente faiblesse et que les investisseurs attendaient le compte-rendu de la dernière réunion de la Réserve fédérale ainsi que le début de la saison des résultats du deuxième trimestre plus tard dans la semaine.

Le Dow .DJI a clôturé à un niveau record jeudi, au cours d’une semaine écourtée par un jour férié, se rapprochant ainsi de la barre des 53 000 points, un niveau qu’il n’a jamais atteint, les principaux indices gagnant chacun environ 2 %.

Les indices ont progressé alors même que les valeurs des semi-conducteurs, parmi les principaux moteurs du marché cette année, perdaient de leur élan. Les investisseurs ont été rassurés par la récente vigueur des secteurs de la santé, de l’industrie et de la finance , y voyant un signe que la reprise pourrait s’étendre au-delà du secteur des semi-conducteurs et de l’intelligence artificielle.

« Cette semaine, les investisseurs continueront de s’interroger sur les valorisations des valeurs technologiques: sont-elles allées trop loin, sont-elles justifiées, ou s’agit-il d’une nouvelle bulle spéculative – à l’instar de celle des chemins de fer ou des dot-com – qui ne demande qu’à éclater? », a déclaré Ipek Ozkardeskaya, analyste senior chez Swissquote Bank.

Les valeurs du secteur des semi-conducteurs ont retrouvé pied avant l’ouverture, les fabricants de puces mémoire Western Digital WDC.O , Seagate STX.O et Micron Technology MU.O progressant respectivement de 3,2 %, 2,2 % et 2,3%.

À 7 h 24 (heure de l’Est), les contrats à terme E-mini sur le Dow YMcv1 reculaient de 23 points, soit 0,04 %, ceux sur le S&P 500 EScv1 progressaient de 33,5 points, soit 0,44 %, et ceux sur le Nasdaq 100 NQcv1 gagnaient 324,25 points, soit 1,1 %.

Le fabricant sud-coréen de puces SK Hynix 000660.KS s'apprête à faire son entrée en bourse aux États-Unis lundi afin de lever environ 28 milliards de dollars, selon des documents réglementaires, ce qui constituera un nouveau test de l'appétit des investisseurs pour les entreprises liées à l'IA.

SpaceX SPCX.O a progressé de 1,7 % en pré-ouverture, le géant des fusées et de l’IA d’Elon Musk devant intégrer mardi l’indice Nasdaq 100, à forte composante technologique .

La saison des résultats du deuxième trimestre s’accélère en fin de mois et constituera un autre test décisif pour les marchés. Delta Air Lines DAL.N et PepsiCo PEP.O devraient publier leurs résultats dans le courant de la semaine .

Les entreprises du S&P 500 devraient voir leurs bénéfices progresser de 24,4 % au deuxième trimestre en glissement annuel, selon les données compilées par LSEG.

La politique de la Réserve fédérale américaine reste au centre de l’attention, les investisseurs réévaluant la trajectoire des taux d’intérêt. Les anticipations de hausse des taux se sont légèrement atténuées jeudi après la publication d’un rapport sur l’emploi moins bon que prévu .

Les opérateurs estiment désormais à 24 % la probabilité d’une hausse de 25 points de base lors de la réunion de la banque centrale du 29 juillet, contre environ 30 % une semaine plus tôt, selon l’outil FedWatch du CME. Pour septembre, les marchés anticipent une probabilité d’environ 44 % d’une hausse d’un quart de point, contre 48,3 % il y a une semaine.

Les anticipations en faveur d’une politique restrictive avaientaugmenté après la réunion de la Réserve fédérale du mois dernier , la première sous la présidence de Kevin Warsh. Le compte-rendu de cette réunion doit être publié mercredi.

Le gouverneur de la Fed Christopher Waller s'exprimera à Rome plus tard dans la journée, tandis que le président de la Fed de New York, John Williams, devrait faire part de ses commentaires jeudi . Le président de la Fed doit témoigner devant la commission des services financiers de la Chambre des représentants la semaine prochaine.

L'enquête ISM sur le secteur des services, attendue plus tard dans la journée de lundi, devrait n'afficher qu'un léger recul, à un niveau toujours satisfaisant de 54,0.