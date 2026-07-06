Le Hamas dissout ses instances dirigeantes à Gaza, Israël y voit une "ruse"

Ismaïl al-Thawabta, directeur du bureau des médias au sein du Hamas, lors d'une conférence de presse à l'hôpital Al-Aqsa de Deir el-Balah, dans le centre de la bande de Gaza, le 6 juillet 2026 ( AFP / Eyad Baba )

Le Hamas a annoncé lundi avoir dissous ses instances dirigeantes dans la bande de Gaza, après presque 20 ans de pouvoir dans le territoire palestinien, Israël dénonçant une "ruse" et réclamant son désarmement.

Depuis l'entrée en vigueur, en octobre dernier, d'un cessez-le-feu à Gaza entre le Hamas et Israël, le mouvement islamiste a affirmé à plusieurs reprises être prêt à se retirer de la gestion quotidienne du territoire, mais cette étape est jugée symbolique par des experts et ne règle pas la question centrale de son désarmement.

Ismaïl al-Thawabta, directeur du bureau des médias au sein du Hamas, a indiqué à l'AFP qu'il avait décidé de dissoudre le comité d'urgence du gouvernement "afin de faciliter la transition (...) vers le Comité national pour l'administration de Gaza (NCAG)" qui doit administrer le territoire.

Décision "symbolique"

Le NCAG, un groupe de technocrates palestiniens, a été créé par le "Conseil de paix" dans le cadre du plan du président américain Donald Trump pour mettre fin à la guerre à Gaza, déclenchée par l'attaque sans précédent du Hamas en Israël le 7 octobre 2023.

Validé par le Conseil de sécurité de l'ONU, le plan a abouti à l'instauration d'une trêve, précaire, en octobre dernier.

Ismaïl al-Thawabta, directeur du bureau des médias au sein du Hamas, lors d'une conférence de presse à l'hôpital Al-Aqsa de Deir el-Balah, dans le centre de la bande de Gaza, le 6 juillet 2026 ( AFP / Eyad Baba )

La première phase du cessez-le-feu a permis la libération des derniers otages israéliens retenus par le Hamas en échange de Palestiniens emprisonnés par Israël.

Le passage à la deuxième phase, qui prévoit le désarmement du Hamas, une prise en main des affaires de Gaza par le NCAG et un retrait progressif des forces israéliennes de Gaza, reste toutefois au point mort.

Les forces israéliennes ont, au contraire, renforcé leur présence.

Et le Hamas réclame de son côté qu'une administration palestinienne soit mise en place à Gaza avant d'envisager de se désarmer.

Le NCAG, dirigé par le Palestinien Ali Shaath, est basé au Caire depuis plusieurs mois, Israël s'étant, selon certaines informations, opposé à son déploiement dans la bande de Gaza.

"Le Hamas franchit une nouvelle étape en renonçant à administrer la bande de Gaza afin de priver l'occupation (Israël, ndlr) de tout prétexte pour poursuivre son agression et sa guerre d'extermination", a déclaré à l'AFP son porte-parole, Hazem Qassem.

Pour Mkhaimar Abusada, politologue gazaoui, il s'agit avant tout d'une décision "symbolique".

"Le problème n'est pas la dissolution de son comité gouvernemental, mais l'acceptation de son désarmement (...) c'est toujours le principal point de blocage", a-t-il ajouté.

Le ministre israélien des Affaires étrangères a d'ailleurs vu une "ruse" dans l'annonce du Hamas, rappelant l'exigence de son pays de le voir rendre ses armes.

"Israël insiste sur la mise en œuvre intégrale du plan Trump, dont les principes fondamentaux sont le désarmement du Hamas et de toutes les autres organisations terroristes, ainsi que la démilitarisation complète de la bande de Gaza", a déclaré Gideon Saar sur X.

Le "Conseil de paix" a exhorté lui aussi lundi le NCAG à s'assurer du contrôle des armes.

"Au pouvoir à tout prix"

Pour Houssam Majed, un habitant de la ville de Gaza, l'annonce du Hamas équivaut à des "paroles en l'air". "Le Hamas reste à Gaza et contrôle tout : les points de passage, les ministères, la sécurité (...) ils tiennent à rester au pouvoir à tout prix", a indiqué à l'AFP cet homme de 34 ans.

Des tentes à côté de décombres de bâtiments effondrés dans un camp pour personnes déplacées par la guerre, dans le quartier de Sheikh Radwan à Gaza, le 6 juillet 2026 ( AFP / Omar AL-QATTAA )

"C'est nous, le peuple, qui en payons le prix", a-t-il ajouté.

Le Hamas comme Israël s'accusent mutuellement de violer le cessez-le-feu.

Au moins 1.072 Palestiniens ont été tués dans la bande de Gaza depuis l'entrée en vigueur de la trêve, selon le ministère de la Santé du territoire, placé sous l'autorité du Hamas, dont les chiffres sont jugés fiables par l'ONU.

Côté israélien, l'armée affirme avoir perdu cinq soldats et un contractuel à Gaza sur la même période.

Le Hamas avait pris le pouvoir dans la bande de Gaza en 2007 à l'issue d'affrontements avec le Fatah, la formation rivale du président de l'Autorité palestinienne, Mahmoud Abbas, basé à Ramallah, en Cisjordanie occupée.