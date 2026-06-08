Les contrats à terme sur le S&P 500 et le Nasdaq progressent alors que les valeurs du secteur des semi-conducteurs se stabilisent

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Contrats à terme: le Dow Jones stagne, le S&P 500 progresse de 0,34 % et le Nasdaq de 0,7 %

* Les fabricants de puces électroniques rebondissent après la chute de vendredi

* Marvell Technology bondit à l'annonce de son entrée prochaine dans le S&P 500

* Citigroup relève son objectif pour le S&P 500 à fin 2026 pour dépasser la barre des 8 000 points

(Mise à jour avec les cours et les commentaires des analystes) par Sruthi Shankar et Twesha Dikshit

Les contrats à terme sur le S&P 500 et le Nasdaq ont grimpé lundi, les valeurs des semi-conducteurs s'étant stabilisées après avoir chuté à leur plus bas niveau depuis plus de deux semaines, même si la reprise des frappes au Moyen-Orient a largement freiné les investisseurs.

Les actions de Nvidia NVDA.O , Broadcom AVGO.O et Micron Technology MU.O ont progressé de 1,7 %à 3,7 % avant l'ouverture, rebondissant après la forte vague de ventes de vendredi qui a fait perdre 1 000 milliards de dollars de valeur boursière aux fabricants de puces cotés aux États-Unis .

Les anticipations d’ un resserrement de la politique monétaire et les résultats décevants de Broadcom la semaine dernière ont fait craindre que le secteur ne connaisse une croissance trop rapide, incitant les traders à se retirer après une forte progression cette année.

« Nous ne pensons pas que les investisseurs perdront confiance dans les perspectives de l'IA », a déclaré Mark Haefele, directeur des investissements chez UBS Global Wealth Management.

« Bien que les valeurs technologiques aient été sous pression ces derniers jours en raison des inquiétudes quant à la capacité à répondre aux attentes, les fondamentaux des entreprises restent solides. »

Citigroup a été la dernière société de courtage à relever son objectif d’ s pour l’indice S&P 500 .SPX à la fin de 2026, le portant au-delà de la barre des 8 000 points, en invoquant la résilience des bénéfices des entreprises et la croissance tirée par l’IA.

Le regain d’optimisme autour de l’IA a contribué à la récente série de records de Wall Street, mais les inquiétudes persistantes concernant l’impact économique de la guerre en Iran ont assombri le sentiment des investisseurs .

À 7 h 00 (heure de l'Est), les contrats à terme E-mini sur le Dow YMcv1 reculaient de 34 points, soit 0,07 %, ceux sur le S&P 500 EScv1 progressaient de 25,25 points, soit 0,34 %, et ceux sur le Nasdaq 100 NQcv1 gagnaient 204,5 points, soit 0,7 %.

Les chiffres de l'emploi pour le mois de mai, bien meilleurs que prévu , ont également contribué à la chute de vendredi, les traders anticipant des hausses de taux d'intérêt cette année. Les cours des contrats à terme sur taux d'intérêt laissent entrevoir une probabilité de 42 % que la Réserve fédérale relève ses taux de 25 points de base en décembre, selon l'outil Fedwatch du CME Group .

Goldman Sachs a déclaré qu'il s'attendait désormais à ce que la Fed maintienne ses taux inchangés jusqu'à la fin de l'année et reporte les baisses de taux jusqu'en 2027.

Le rapport sur les prix à la consommation de mai, publié mercredi, pourrait offrir aux investisseurs de nouvelles perspectives sur l'impact de la hausse des prix de l'énergie due à la guerre en Iran sur l'inflation.

Les cours du brut LCOc1 CLc1 ont grimpé de plus de 4 % pour dépasser les 95 dollars le baril, alors que la reprise des frappes israéliennes sur l'Iran et les nouvelles attaques contre le Liban ont anéanti les espoirs d'une fin imminente de la guerre. O/R

Les actions des compagnies aériennes américaines, notamment Southwest Airlines LUV.N , United Airlines UAL.N et Delta Airlines DAL.N , ont chuté de plus de 1 % chacune, la flambée des prix du pétrole suscitant des inquiétudes quant à la hausse des coûts du carburant.

Marvell Technology MRVL.O a bondi de 7,2 % avant l'ouverture, le fabricant de puces devant rejoindre l'indice de référence S&P 500 .SPX avant l'ouverture des marchés le 22 juin. Flex FLEX.O a gagné 3 % après que le fabricant d'électronique s'est également assuré une place dans l'indice.

Eli Lilly LLY.N a progressé de 3,1 % après que les résultats d'essais cliniques du laboratoire pharmaceutique ont montré que son médicament de nouvelle génération contre l'obésité, le retatrutide, réduisait la gravité de l'apnée du sommeil tout en favorisant la perte de poids et en soulageant les douleurs au genou.