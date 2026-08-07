Les contrats à terme sur le S&P 500 et le Dow Jones restent stables dans l'attente des chiffres de l'emploi ; les valeurs des secteurs des semi-conducteurs et des logiciels progressent

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* Contrats à terme: le Dow Jones recule de 0,04 %, le S&P 500 progresse de 0,16 % et le Nasdaq de 0,54 %

Les contrats à terme sur le S&P 500 et le Dow Jones sont restés pratiquement inchangés vendredi, dans l'attente d'un rapport clé sur l'emploi aux États-Unis susceptible d'influencer les perspectives en matière de taux d'intérêt, tandis que les contrats à terme sur le Nasdaq ont progressé, les prévisions optimistes de Microchip Technology et d'Atlassian ayant stimulé les valeurs des secteurs des semi-conducteurs et des logiciels.

Les principaux indices de Wall Street s’apprêtaient à enregistrer de solides gains hebdomadaires, le S&P 500 et le Dow étant en passe de réaliser leur meilleure semaine depuis avril et le Nasdaq en voie d’enregistrer sa plus forte progression hebdomadaire depuis mai.

Les résultats meilleurs que prévu des entreprises du secteur de l’IA lors de cette saison de publication des résultats ont propulsé le Dow Jones et le S&P 500 vers de nouveaux records, tout en aidant le Nasdaq à se remettre d’un recul qui l’avait brièvement fait chuter de près de 10 % par rapport à son précédent sommet.

Vendredi, le fabricant de logiciels de collaboration Atlassian TEAM.O a bondi de 28,5 % en pré-ouverture et le fabricant de puces Microchip Tech MCHP.O a progressé de 8,5 % après que les deux sociétés ont annoncé des prévisions de chiffre d’affaires trimestriel supérieures aux estimations. La société de cybersécurité Cloudflare NET.N a gagné 15,6 % après avoir revu à la hausse ses prévisions de chiffre d’affaires annuel, les portant au-dessus des estimations. Ces annonces ont également stimulé l’ensemble du secteur: les valeurs des semi-conducteurs Marvell MRVL.O et Micron MU.O ont respectivement progressé de 3,6 % et 2 %, tandis que les valeurs logicielles Palo Alto PANW.O ont gagné 3 % et Service Now NOW.N 2,4 %.

Dans le but de soutenir la production nationale, la Maison Blanche a imposé une série de prix planchers ainsi qu’un droit de douane de 15 % sur les produits à base de polysilicium, matière première utilisée dans les semi-conducteurs et les panneaux solaires, principalement produite par la Chine. À 5 h 15 (heure de l’Est), les contrats à terme E-mini sur le Dow YMcv1 reculaient de 20 points, soit 0,04 %, tandis que les contrats à terme E-mini sur le S&P 500 EScv1 progressaient de 12,75 points, soit 0,16 %. Les contrats à terme E-mini sur le Nasdaq 100 NQcv1 gagnaient 158,5 points, soit 0,54 %.

TOUS LES REGARDS TURNÉS VERS LES CHIFFRES DE L'EMPLOI Le ministère du Travail publiera les chiffres de l’emploi non agricole pour le mois de juillet à 8 h 30 (heure de l’Est); l’économie devrait avoir créé 80 000 emplois, contre 57 000 le mois précédent. Le taux de chômage et le salaire annuel moyen devraient rester stables par rapport au mois précédent, à respectivement 4,2 % et 3,5 %.

La Réserve fédérale, sous la houlette de son nouveau président Kevin Warsh, a fourni peu d’informations aux investisseurs quant à ses orientations futures en matière de politique monétaire, ce qui concentre davantage l’attention sur les données économiques et les déclarations des décideurs politiques.

Selon l’outil CME FedWatch, les probabilités d’un statu quo par rapport à une hausse des taux en septembre sont désormais presque à égalité. La semaine dernière, les opérateurs tablaient sur une probabilité de 37 % que les taux restent inchangés, contre 63 % pour une hausse.

Les rendements des bons du Trésor à court terme US2UYT=RR , qui reflètent les anticipations de taux d’intérêt à court terme , ont oscillé au-dessus de 4 %, alors que les cours du brut ont légèrement dépassé les 83 dollars le baril, alimentant les craintes inflationnistes. Les tensions ont de nouveau éclaté après que les Houthis du Yémen, proches de l’Iran , ont attaqué l’Arabie saoudite, tandis qu’un rapport indiquait que l’Iran examinait un projet de loi préliminaire qui interdirait aux navires américains, israéliens et autres navires « hostiles » de transiter par le détroit d’Ormuz et imposerait des amendes pouvant atteindre 20 % de la valeur de la cargaison d’un navire en cas de violation des restrictions proposées. La société de location de vacances Airbnb ABNB.O a progressé de 8,8 % après avoir dépassé les estimations de chiffre d’affaires pour le deuxième trimestre, grâce à une forte demande mondiale en matière de voyages et à l’afflux de nouveaux utilisateurs pendant la Coupe du monde de la FIFA.

Les valeurs du secteur solaire, First Solar FSLR.O , ont progressé de 8,7 % et SolarEdge SEDG.O de 1,8 % après les mesures commerciales prises par Trump concernant le polysilicium pour concurrencer la Chine.

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