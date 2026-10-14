Les contrats à terme sur le S&P 500 et le Dow Jones progressent dans l'attente des résultats des grandes banques et des chiffres de l'IPC

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* Contrats à terme: le Dow Jones en hausse de 0,45 %, le S&P 500 en hausse de 0,21 %, le Nasdaq en baisse de 0,03 %

Les contrats à terme sur le S&P 500 et le Dow Jones ont légèrement progressé mercredi, les valeurs liées à l’IA s’étant stabilisées après une récente vague de ventes, même si la hausse des cours du pétrole a maintenu les investisseurs sur le qui-vive à l’approche de la publication de données clés sur l’inflation et d’une nouvelle série de résultats bancaires.

Après des résultats mitigés publiés la veille par les établissements de crédit de Wall Street , Bank of America

BAC.N , Morgan Stanley MS.N , BlackRock BLK.N et State Street STT.N s’apprêtent à publier leurs résultats avant l’ouverture des marchés.

L'action Bank of America a reculé de 1,5 % en pré-ouverture après que la société a annoncé une amende réglementaire de 1,21 milliard de dollars susceptible de peser sur ses résultats du troisième trimestre. L'action Morgan Stanley a légèrement progressé de 0,7 %.

Les valeurs du secteur des semi-conducteurs ont affiché des résultats mitigés après un fort recul en début de semaine, déclenché par des informations faisant état de progrès dans la conception de puces par la société chinoise CXMT 688825.SS , ce qui a ravivé les craintes concernant une concurrence croissante.

Les actions d’Intel INTC.O et de Micron MU.O ont reculé respectivement de 1,1 % et 1,3 %, tandis que celles de Nvidia

NVDA.O ont progressé de 0,2 %.

Toutes les valeurs des « Magnificent Seven » ont progressé: Alphabet GOOGL.O a gagné 0,7 %, tandis que Meta META.O et Amazon.com AMZN.O ont légèrement progressé.

À 5 h 41 (heure de l’Est), les contrats à terme E-mini sur le Dow YMcv1 gagnaient 234 points, soit 0,45 %, et ceux sur le S&P 500 EScv1 progressaient de 16,25 points, soit 0,21 %. Les contrats à terme E-mini sur le Nasdaq 100 NQcv1 reculaient de 9 points, soit 0,03 %.

Les acteurs du marché attendaient également les données de l’indice des prix à la consommation américain, dans l’espoir d’obtenir des indices sur les perspectives de la Réserve fédérale en matière de taux d’intérêt. Les économistes interrogés par Reuters estimaient que l’inflation globale s’était accélérée pour atteindre 3,6 % en glissement annuel en septembre, l’IPC sous-jacent progressant de 0,2 % en glissement mensuel.

Le président de la Fed de New York, John Williams, a déclaré que l’ , pourrait devoir relever son taux directeur une nouvelle fois cette année pour freiner l’inflation, mais qu’il ne voyait pas la nécessité de hausses en 2027.

Les déclarations du président de la Fed de Richmond, Tom Barkin, ainsi que le « Beige Book » de la Fed, rapport sur la situation économique régionale, sont également attendus en fin de journée.

Avant la publication des chiffres de l’IPC, les investisseurs tablaient sur une probabilité de près de 22 % d’une hausse des taux américains d’un quart de point la semaine prochaine, selon l’outil FedWatch du CME.

Les cours du pétrole ont légèrement progressé , le Brent se maintenant au-dessus de la barre des 100 dollars le baril après que deux navires ont été touchés dans le détroit d’Ormuz et que des responsables iraniens ont déclaré à Reuters qu’ils déployaient de nouvelles tactiques pour cibler les navires. O/R

Parmi les titres qui se sont particulièrement démarqués, Liquidia LQDA.O a bondi de 49,9 % après que le laboratoire pharmaceutique a annoncé avoir réglé les six litiges en cours avec United Therapeutics UTHR.O , garantissant ainsi un accès ininterrompu à Yutrepia, un médicament utilisé pour traiter les patients atteints d’une forme d’hypertension pulmonaire.