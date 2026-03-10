Les contrats à terme sur le pétrole brut Brent chutent de plus de 7 %

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
Le Brent a chuté de plus de 7% mardi après que le président américain Donald Trump a laissé entendre que la guerre au Moyen-Orient pourrait se terminer bientôt, atténuant les préoccupations concernant les perturbations prolongées de l'approvisionnement mondial en pétrole.
Les contrats à terme sur le pétrole Brent LCOc1 étaient à 91,71 dollars le baril, en baisse de 7,25 dollars, soit 7,3%, à 0001 GMT. Le contrat a atteint un sommet de 119,50 dollars lundi.
