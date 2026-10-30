Les contrats à terme sur le Nasdaq s'effondrent alors qu'Amazon et Intel alimentent les craintes concernant l'augmentation des dépenses en matière d'IA

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Contrats à terme: le Dow Jones en hausse de 0,17 %, le S&P 500 en baisse de 1,03 %, le Nasdaq en baisse de 2,41 %

* Intel recule après avoir annoncé une forte consommation de trésorerie

* Alphabet prolonge ses pertes au lendemain d'une chute record

(Mise à jour des cours et des détails)

par Shashwat Chauhan et Tharuniyaa Lakshmi

Les contrats à terme sur le Nasdaq ont chuté de plus de 2 % vendredi après que les projets d’Amazon visant à maintenir des dépenses importantes dans l’IA et l’avertissement d’Intel concernant une forte consommation de trésorerie cette année ont renforcé les inquiétudes des investisseurs quant à l’escalade des coûts liés au déploiement des infrastructures d’IA et au délai nécessaire pour obtenir un retour sur investissement.

L'action Amazon.com AMZN.O a reculé de 6,3 % en pré-ouverture après que la société a annoncé une forte sortie de trésorerie au troisième trimestre et laissé entrevoir une nouvelle augmentation de ses dépenses d'investissement l'année prochaine, venant s'ajouter à des dépenses déjà élevées.

Intel INTC.O a chuté de plus de 25 % après que le fabricant de puces a averti qu’il allait brûler de la trésorerie cette année en raison d’un marché des ordinateurs personnels atone, de goulots d’étranglement dans la production et de dépenses importantes pour accroître sa capacité de production.

Amazon et Intel étaient en passe de perdre environ 300 milliards de dollars de capitalisation boursière combinée, si ces baisses se confirmaient, ce qui mettrait le Nasdaq-100

.NDX sur la voie d’une perte d’environ 950 milliards de dollars. Cela viendrait s’ajouter à la perte de près de 1 400 milliards de dollars de capitalisation boursière enregistrée par l’indice depuis le début du mois.

“Si l’on résume les résultats des géants de la tech: la croissance du cloud a été forte, mais les entreprises dépensent des sommes colossales pour soutenir cette croissance. À elles quatre, Amazon, Google, Microsoft et Meta ont dépensé plus de 200 milliards de dollars rien qu’au troisième trimestre”, a déclaré Ipek Ozkardeskaya, analyste senior chez Swissquote Bank.

“À l’avenir, le risque est que la hausse des coûts de financement absorbe une part plus importante des liquidités générées, laissant moins de moyens pour financer l’expansion et rembourser la dette.”

Plusieurs entreprises ont fait appel au marché obligataire pour financer leurs investissements massifs dans l’IA, ce qui alimente les craintes que la hausse des coûts d’emprunt ne rende ces dépenses plus difficiles à justifier.

Alphabet GOOGL.O a reculé de 0,6 %, prolongeant ses pertes après une vague de ventes record lors de la séance précédente, lorsque la société mère de Google avait annoncé des résultats décevants dans son activité de publicité liée aux recherches et une forte augmentation de ses sorties de trésorerie.

Meta META.O a également fait état d’une consommation de trésorerie au cours du trimestre de septembre, tandis que Microsoft MSFT.O s’est démarqué en affichant des flux de trésorerie nettement supérieurs aux prévisions, alors même qu’il a levé 25 milliards de dollars grâce à une émission obligataire .

Le secteur des semi-conducteurs dans son ensemble a été sous pression, Nvidia NVDA.O reculant de 3 % et AMD AMD.O de 8,7 %.

Les géants de l'énergie Chevron CVX.N et Exxon Mobil XOM.N ont chacun progressé de 1,5 %, après avoir annoncé des bénéfices au troisième trimestre supérieurs aux estimations.

À 7 h 14 (heure de l’Est), les contrats à terme E-mini sur le Dow YMcv1 gagnaient 88 points, soit 0,17 %, ceux sur le S&P 500 EScv1 reculaient de 79,5 points, soit 1,03 %, et ceux sur le Nasdaq 100 NQcv1 perdaient 713 points, soit 2,41 %.

Le S&P 500 .SPX et le Nasdaq .IXIC étaient en passe d’enregistrer des hausses hebdomadaires, le secteur de l’IA ayant bénéficié d’un bref répit en début de semaine lorsque la société Anthropic a dévoilé son dossier d’introduction en bourse aux États-Unis .

Le Nasdaq s’apprêtait toutefois à mettre fin en octobre à une série de deux mois de hausses, tandis que le S&P 500 et le Dow .DJI restaient en passe d’enregistrer des gains.

Neuf des onze secteurs du S&P 500 s’apprêtaient à enregistrer des hausses mensuelles, à l’exception du secteur des services de communication .SPLRCL , qui se dirigeait vers son pire mois depuis avril 2022, et du secteur technologique

.SPLRCT .

Les inquiétudes concernant les dépenses liées à l’IA coïncident avec les anticipations selon lesquelles la Réserve fédérale relèverait ses taux d’intérêt de plus de 50 points de base d’ici mi-2027, selon les données de LSEG, même après que la banque centrale a maintenu ses taux inchangés en début de semaine, comme prévu .

Les analystes ont largement considéré cette décision comme une “pause”, beaucoup s’attendant à ce que la Fed reprenne son resserrement dès décembre.

Parmi les autres titres en mouvement, la plateforme de réseaux sociaux Reddit RDDT.N a chuté de 19,5 % après que son directeur général, Steve Huffman, a averti que le nombre total de visiteurs uniques actifs quotidiens pourrait baisser d’un pourcentage à deux chiffres (faible) au quatrième trimestre.