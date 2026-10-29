Les contrats à terme sur le Nasdaq reculent alors que les résultats mitigés des géants de la tech mettent à l'épreuve les positions sur l'IA

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* Contrats à terme: le Dow Jones en hausse de 0,35 %, le S&P 500 en baisse de 0,41 %, le Nasdaq en baisse de 1,22 %

* Alphabet recule alors que ses difficultés dans le domaine de la recherche entraînent un chiffre d'affaires inférieur aux prévisions

* Microsoft progresse grâce à la croissance du cloud et à ses flux de trésorerie qui offrent un répit

* Les valeurs du secteur des logiciels reculent après la publication des résultats de Fortinet et ServiceNow

par Shashwat Chauhan

Les contrats à terme sur le Nasdaq ont chuté jeudi, les résultats mitigés d’Alphabet et de Microsoft amenant les investisseurs à s’interroger sur le retour sur investissement des dépenses massives consacrées à l’IA, tandis que l’attention se portait également sur les chiffres de l’inflation, au lendemain de la décision de la Réserve fédérale de maintenir ses taux d’intérêt inchangés.

Le titre Alphabet GOOGL.O a chuté de 10,5 % en pré-ouverture après que la société a annoncé des résultats décevants dans son cœur de métier, la publicité liée à la recherche, ainsi qu’une accélération massive de la consommation de trésorerie, liée aux ressources massivement investies dans le développement de l’IA.

“Les investisseurs commencent à examiner de près les délais de monétisation par rapport au rythme de consommation des dépenses d’investissement. Certains investisseurs ne donnent plus à tous les hyperscalers une carte blanche pour dépenser sans limite”, a déclaré Jeremy Saltzberg, vice-président et responsable senior des investissements chez Check Capital Management.

En revanche, Microsoft MSFT.O a progressé de 3,5 % après avoir annoncé des flux de trésorerie nettement supérieurs aux prévisions et prévu une forte croissance de son activité cloud, apportant ainsi une nouvelle preuve que ses investissements massifs dans l’IA portaient leurs fruits.

Parmi les autres valeurs qui ont réagi rapidement, on peut citer la société de cybersécurité Fortinet FTNT.O , qui a chuté de 25,4 % après avoir publié ses résultats du troisième trimestre. L’éditeur de logiciels ServiceNow NOW.N a reculé de 19 % après avoir manqué les estimations de bénéfices pour le troisième trimestre.

D’autres entreprises du secteur des logiciels, notamment Zscaler ZS.O et Salesforce CRM.N , figuraient parmi les plus malmenées dans un contexte de faiblesse généralisée du secteur.

Marvell Technology MRVL.O a chuté de 9,4 % après que des médias ont rapporté que la société était en pourparlers avancés en vue d’acquérir le fabricant de composants optiques pour centres de données Lumentum Holdings LITE.O . L’action Lumentum a quant à elle progressé de 4,3 %.

Marvell et Lumentum n’ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires de Reuters.

Le secteur des semi-conducteurs dans son ensemble était en baisse, avec Nvidia NVDA.O en recul de 1 %, AMD AMD.O en baisse de 3,3 % et Intel INTC.O en recul de 3,6 %.

Intel INTC.O et Amazon AMZN.O comptent parmi les grandes entreprises technologiques qui publieront leurs résultats jeudi après la clôture des marchés.

Parmi les résultats attendus avant l'ouverture, on trouve les laboratoires pharmaceutiques Merck MRK.N et Eli Lilly

LLY.N , le fabricant d'engins de chantier Caterpillar CAT.N , ainsi que les gestionnaires d'investissements alternatifs Ares Management ARES.N et Blue Owl OWL.N .

À 4 h 09 (heure de l’Est), les contrats à terme E-mini sur le Dow Jones YMcv1 gagnaient 185 points, soit 0,35 %, tandis que les contrats à terme E-mini sur le S&P 500 EScv1 perdaient 31 points, soit 0,41 %. Les contrats à terme E-mini sur le Nasdaq 100 NQcv1 reculaient de 365 points, soit 1,22 %.

Par ailleurs, la Réserve fédérale a maintenu ses taux d'intérêt inchangés mercredi, comme prévu, choisissant de reporter toute modification des coûts d'emprunt jusqu'après les élections de mi-mandat américaines de la semaine prochaine, dans l'attente de nouvelles données sur l'inflation.

“Cette décision de maintenir les taux inchangés semble constituer une brève pause destinée à évaluer la situation avant un probable resserrement monétaire en décembre, plutôt qu’une indication qu’aucun resserrement supplémentaire n’est nécessaire”, a déclaré Jon Butcher, économiste senior spécialisé dans les États-Unis chez Aberdeen.

L’attention se portera sur le rapport de septembre sur les dépenses de consommation des ménages, l’indicateur d’inflation privilégié par la Fed, qui doit être publié plus tard dans la journée. Les chiffres du PIB du troisième trimestre doivent également être publiés.

Les opérateurs estiment actuellement à plus de 81 % la probabilité que la Fed relève ses taux d’intérêt en décembre, selon l’outil CME FedWatch, les principaux indicateurs d’inflation restant élevés dans le contexte du choc pétrolier provoqué par le conflit au Moyen-Orient.

Les acteurs du marché monétaire anticipent également une nouvelle hausse des taux d’ici mi-2027, selon les données compilées par LSEG.

Parmi les autres titres, la plateforme de vente en ligne de voitures Carvana CVNA.N a bondi de 9,2 % après que son chiffre d’affaires du troisième trimestre a dépassé les estimations, tandis que Chipotle Mexican Grill CMG.N a gagné 6,7 % après avoir annoncé des ventes comparables trimestrielles supérieures aux attentes.