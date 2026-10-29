Le Pakistan a brièvement fermé son espace aérien aux vols taïwanais, affirme Taipei

Un avion de la compagnie taïwanaise EVA Air sur le tarmac de l'aéroport international de Los Angeles, le 29 octobre 2019 en Californie ( AFP / Daniel SLIM )

Taïwan a affirmé jeudi que le Pakistan avait brièvement fermé son espace aérien aux vols taïwanais de fret et de passagers, accusant la Chine d'être à l'origine de cette mesure sans précédent.

"Nous soupçonnons clairement la Chine d'être derrière cela", a déclaré à l'AFP le vice-ministre taïwanais des Affaires étrangères Chen Ming-chi, confirmant que le Pakistan avait fermé puis rouvert son espace aérien aux compagnies aériennes taïwanaises.

M. Chen n'a pas précisé la temporalité exacte de la mesure.

China Airlines et EVA Air, des compagnies basées à Taïwan, survolent habituellement le Pakistan sur leurs lignes reliant l'Asie et l'Europe.

Le week-end dernier, cependant, les deux entreprises ont commencé à modifier l'itinéraire de leurs vols à destination de l'Europe pour passer plus au sud, au-dessus du Golfe, ou plus au nord, au-dessus de la Russie, selon une analyse des données de suivi des vols réalisée par l'AFP.

"China Airlines et EVA ont reçu un avis des autorités pakistanaises les informant qu'elles allaient lever l'interdiction (de survol, NDLR) mais seulement de manière temporaire (...) jusqu'à la fin de l'hiver", a rapporté M. Chen.

Interrogées par l'AFP, aucune des deux compagnies aériennes n'a confirmé que le Pakistan avait fermé ou rouvert son espace aérien.

Le ministre pakistanais de la Défense Khawaja Asif a indiqué mercredi, cité par l'agence Bloomberg News, que l'espace aérien pakistanais avait été fermé en vertu de la "politique de la Chine unique".

La Chine considère Taïwan comme l'une de ses provinces et n'exclut pas de recourir à la force pour en prendre le contrôle

A Pékin, le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, Guo Jiakun, a déclaré jeudi aux journalistes que "pour autant que nous le sachions, il n'y a aucun obstacle pour les résidents de la région de Taïwan de faire des voyages internationaux".

"Préoccupation majeure"

D'après M. Chen, c'est la première fois qu'un pays tiers ferme son espace aérien aux vols commerciaux taïwanais.

En avril toutefois, les Seychelles, Maurice et Madagascar avaient révoqué les autorisations de vol du président taïwanais Lai Ching-te qui souhaitait se rendre en Eswatini, pays allié de Taïwan. Le dirigeant avait été contraint de reporter son voyage. Taipei avait alors dit identifier des "pressions" de la Chine.

"La Chine a dorénavant compris que cela pouvait être un moyen efficace pour bloquer les accès de notre espace aérien et, en quelque sorte, pour isoler plus encore Taïwan", a affirmé jeudi le vice-ministre des Affaires étrangères taïwanais.

"Nous craignons que cette pratique ne se répande dans d’autres pays du Sud global", a déclaré M. Chen. "Je pense que c'est une source de préoccupation majeure non seulement pour Taïwan, mais aussi pour les autres pays de la région et au-delà".

Taïwan et le Pakistan, pays proche de la Chine, n'entretiennent aucune relation diplomatique officielle.

A l'inverse, le Pakistan et la Chine entretiennent depuis des décennies des relations diplomatiques et stratégiques étroites, qualifiant souvent leur partenariat d’"amitié à toute épreuve".

La Chine est le premier partenaire commercial du Pakistan et un investisseur majeur, notamment à travers le Corridor économique Chine-Pakistan (CPEC), et a investi des dizaines de milliards de dollars dans le financement de vastes projets de transport, d’énergie et d’infrastructures.