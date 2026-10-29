Les contrats à terme sur le Nasdaq reculent alors que les résultats d'Alphabet ravivent les craintes concernant les dépenses en matière d'IA

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Les contrats à terme sont en baisse: Dow Jones -0,09%, S&P 500 -0,2%, Nasdaq -0,93%

* Alphabet pourrait perdre plus de 400 milliards de dollars de capitalisation boursière si ses pertes se confirment

* Microsoft en hausse grâce à la croissance de son activité cloud et à ses flux de trésorerie qui lui offrent un répit

* Les valeurs du secteur des logiciels reculent après la publication des résultats de Fortinet et ServiceNow

(Mise à jour des cours tout au long de l'article)

par Shashwat Chauhan et Utkarsh Hathi

Les contrats à terme sur le Nasdaq ont reculé d'environ 1% jeudi, les résultats d'Alphabet ayant ravivé les inquiétudes concernant la flambée des coûts liés à l'intelligence artificielle, tandis que les investisseurs attendaient un indicateur clé de l'inflation au lendemain de la décision de la Réserve fédérale américaine de maintenir ses taux d'intérêt inchangés.

L'action Alphabet GOOGL.O a chuté de 10,4% en pré-ouverture, ce qui pourrait faire perdre plus de 400 milliards de dollars de capitalisation boursière à la société mère de Google si cette tendance se confirme, après la publication de résultats décevants dans le domaine de la publicité liée aux recherches et d'une forte augmentation de la consommation de trésorerie due à l'accélération des dépenses liées à l'IA.

“Les investisseurs commencent à examiner de près les délais de monétisation par rapport au rythme de consommation des dépenses d’investissement. Certains investisseurs ne donnent plus à tous les hyperscalers un “carte blanche” pour dépenser sans limite”, a déclaré Jeremy Saltzberg, vice-président et responsable senior des investissements chez Check Capital Management.

Microsoft MSFT.O a toutefois progressé de 2,1% après que la société a annoncé des flux de trésorerie nettement supérieurs aux prévisions et prévu une forte croissance de son activité cloud, apportant ainsi une nouvelle preuve que ses investissements massifs dans l’IA portaient leurs fruits, alors même que les inquiétudes s’amplifient face à la frénésie dépensière des géants de la tech.

L’enthousiasme des investisseurs pour les titres liés à l’IA a été tempéré ce mois-ci par la crainte que les dépenses financées par l’endettement soient plus difficiles à justifier à mesure que les coûts d’emprunt augmentent. L’annonce par Anthropic ANT.O lundi de son dépôt de dossier d’introduction en bourse aux États-Unis n’a apporté qu’un bref répit, avant que ces craintes ne refassent surface.

Parmi les autres titres en mouvement, la société de cybersécurité Fortinet FTNT.O a chuté de 26,2% après avoir publié ses résultats du troisième trimestre. L’éditeur de logiciels ServiceNow NOW.N a reculé de 19,6% après avoir manqué les estimations de bénéfices pour le troisième trimestre.

Les entreprises du secteur des logiciels, telles que Zscaler

ZS.O et Salesforce CRM.N , figuraient parmi les plus malmenées dans un contexte de faiblesse généralisée du secteur.

Le fabricant d’engins de chantier Caterpillar CAT.N a chuté de 9,7% à la suite de la publication de ses résultats du troisième trimestre , tandis que le laboratoire pharmaceutique Eli Lilly LLY.N a progressé de 3,9% après avoir annoncé un chiffre d’affaires annuel supérieur aux estimations de Wall Street.

Marvell Technology MRVL.O a reculé de 12,4% après que des médias ont rapporté que la société était en négociations avancées en vue d’acquérir le fabricant de composants optiques pour centres de données Lumentum Holdings LITE.O . L’action Lumentum a quant à elle progressé de 4,8%.

Le secteur des semi-conducteurs dans son ensemble était en baisse, avec Nvidia NVDA.O en recul d’environ 0,5%, AMD

AMD.O en baisse de 2,5% et Intel INTC.O en recul de 3,5%.

Intel INTC.O et Amazon AMZN.O font partie des grandes entreprises technologiques qui doivent publier leurs résultats jeudi après la clôture des marchés.

À 7 h 02 (heure de l’Est), les contrats à terme E-mini sur le Dow YMcv1 reculaient de 59 points, soit 0,09%, ceux sur le S&P 500 EScv1 de 15,25 points, soit 0,2%, et ceux sur le Nasdaq 100 NQcv1 de 278,75 points, soit 0,93%.

Par ailleurs, la Réserve fédérale a maintenu ses taux d'intérêt inchangés mercredi, comme prévu, choisissant de reporter toute modification des coûts d'emprunt jusqu'après les élections de mi-mandat américaines de la semaine prochaine, dans l'attente de nouvelles données sur l'inflation.

Le rapport de septembre sur les dépenses de consommation des ménages, l’indicateur d’inflation privilégié par la Fed, doit être publié plus tard dans la journée, en même temps que les chiffres du PIB du troisième trimestre.

Selon l’outil CME FedWatch, les opérateurs estiment actuellement à plus de 81% la probabilité que la Fed relève ses taux d’intérêt en décembre, les principaux indicateurs d’inflation restant élevés dans un contexte de choc pétrolier lié au conflit au Moyen-Orient.

Les acteurs du marché monétaire anticipent une nouvelle hausse des taux d’ici mi-2027, selon les données de LSEG.

Parmi les autres titres qui ont fait bouger le marché, on trouve la plateforme de vente en ligne de voitures Carvana

CVNA.N , en hausse de 7,5% après avoir dépassé les estimations de chiffre d’affaires du troisième trimestre . Chipotle Mexican Grill CMG.N a gagné 7% après que la chaîne de burritos a annoncé des ventes comparables trimestrielles supérieures aux attentes.