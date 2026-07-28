Les contrats à terme sur le Nasdaq reculent alors que les inquiétudes liées à l'IA s'intensifient à l'approche de la publication de résultats décisifs

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Contrats à terme: le Dow Jones en hausse de 0,5 %, le S&P en baisse de 0,13 %, le Nasdaq en baisse de 1,04 %

* Les valeurs du secteur des semi-conducteurs mènent la baisse dans les échanges avant l'ouverture

* Amazon, Meta, Apple et Microsoft publieront leurs résultats plus tard dans la semaine

* Les traders estiment à 35,8 % la probabilité d'une hausse des taux de la Fed cette semaine

(Mise à jour des cours tout au long de l'article) par Johann M Cherian et Ragini Mathur

Les contrats à terme sur le Nasdaq ont reculé mardi, reflétant le climat de prudence qui règne sur les marchés mondiaux à l'égard des valeurs du secteur des puces pour l'IA, en raison des inquiétudes liées aux dépenses importantes des entreprises et à la concurrence chinoise croissante, à l'approche de la publication des résultats de certaines des plus grandes sociétés de Wall Street.

Les valeurs phares du secteur des puces, telles que Nvidia

NVDA.O , ont reculé de 1 %, Micron MU.O a chuté de 5,5 % et Applied Materials AMAT.O a perdu 4,3 % dans les échanges avant l’ouverture, tandis que les actions cotées aux États-Unis de la société taïwanaise TSMC TSM.N et de la société coréenne SK Hynix SKHY.O ont reculé respectivement de 3,4 % et 4,8 %.

Les marchés mondiaux sont devenus de plus en plus volatils ce mois-ci, les investisseurs s'interrogeant sur la nécessité d'une augmentation des dépenses des entreprises dans les infrastructures d'IA, telles que les semi-conducteurs, qui avaient soutenu la forte hausse des valeurs du secteur des puces électroniques au trimestre précédent.

Le fonds négocié en bourse (ETF) Memory Exchange de Roundhill DRAM.N a perdu 7,4 % mardi et s'échange depuis deux semaines en dessous de sa moyenne mobile sur 50 jours, ce qui reflète une dynamique à court terme faible, tandis que l'indice Philadelphia SE Semiconductor .SOX a chuté de plus de 20 % par rapport à son plus haut historique atteint en juin.

Les signes indiquant que les plus grandes entreprises de Wall Street, telles qu’Alphabet GOOGL.O et Tesla TSLA.O , sont à court de liquidités pour financer leurs ambitions ont également rendu les marchés nerveux, tandis que la Chine présente des modèles d’IA moins coûteux et renforce sa présence dans le secteur très concurrentiel des semi-conducteurs.

"Si Microsoft, Amazon ou Meta devaient également annoncer une chute similaire de leurs flux de trésorerie disponibles, cela raviverait les craintes que ces entreprises continuent à dépenser, mais que ces dépenses supplémentaires devront passer par l’émission d’actions et d’obligations", a déclaré Ipek Ozkardeskaya, analyste senior chez Swissquote.

Lorsque les géants de l’IA Amazon.com AMZN.O , Meta

META.O , Apple AAPL.O et Microsoft MSFT.O publieront leurs résultats plus tard cette semaine, les investisseurs seront impatients de voir si leurs investissements, d’une valeur de plusieurs centaines de milliards de dollars, génèrent des rendements. Ces rapports devraient également fournir des indications sur la demande en puces et autres infrastructures d’IA.

Les actions de ces quatre sociétés américaines ont légèrement progressé mardi.

À 7 h 04 (heure de l’Est), les contrats à terme E-mini sur le Dow Jones YMcv1 gagnaient 262 points, soit 0,5 %, tandis que les contrats à terme E-mini sur le S&P 500 EScv1 reculaient de 9,75 points, soit 0,13 %. Les contrats à terme E-mini sur le Nasdaq 100 NQcv1 perdaient 293,5 points, soit 1,04 %.

La Réserve fédérale doit annoncer mercredi sa décision concernant les taux d’intérêt. Selon les données de LSEG, les traders estiment à 35,8 % la probabilité d’une hausse des taux cette semaine et s’attendent à ce que les coûts d’emprunt augmentent d’au moins 25 points de base d’ici la fin de l’année.

Une hausse des taux pourrait exercer une pression supplémentaire sur les entreprises spécialisées dans l’IA, qui dépendent de plus en plus du financement par emprunt.

Les cours du pétrole ont apporté un certain soulagement, reculant de 2,5 % pour atteindre leur plus bas niveau depuis une semaine, alors que le fragile cessez-le-feu entre les États-Unis et l’Iran semblait tenir malgré des informations faisant état d’attaques de drones en Arabie saoudite, en Jordanie et en Irak. Le président Donald Trump a déclaré que les États-Unis menaient des "discussions constructives" avec l’Iran et qu’un accord visant à mettre fin au conflit était envisageable.

Plus tard dans la journée de mardi, le rapport du Conference Board sur la confiance des consommateurs pour le mois de juillet pourrait donner une image plus claire de l’impact de ce conflit sur le moral des ménages.

Parmi les autres titres, Johnson & Johnson JNJ.N a progressé de 2,3 % après avoir annoncé qu’il verserait environ 5,5 milliards de dollars pour régler des dizaines de milliers de poursuites judiciaires alléguant que ses produits à base de talc provoquaient le cancer.

Coca-Cola KO.N a gagné 2,6 %, le fabricant de boissons ayant revu à la hausse ses prévisions de chiffre d’affaires et de bénéfices annuels .