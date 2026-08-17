Les contrats à terme sur le Nasdaq progressent grâce à la hausse des valeurs technologiques

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* Contrats à terme: le Dow Jones recule de 0,13%, le S&P 500 progresse de 0,14% et le Nasdaq progresse de 0,49%

Les contrats à terme sur le Nasdaq et le S&P 500 ont progressé lundi, soutenus par les prévisions de chiffre d’affaires solides d’Anthropic, leader de l’IA, qui ont profité aux valeurs technologiques, tandis que les investisseurs évaluaient la perspective d’une réduction du nombre de hausses de taux d’intérêt face aux tensions au Moyen-Orient.

Reuters a rapporté vendredi qu’Anthropic, qui se prépare à son introduction en bourse, prévoyait pour 2028 un chiffre d’affaires compris entre environ 190 et 200 milliards de dollars, selon deux personnes proches des finances de l’entreprise.

La plupart des valeurs de très grande capitalisation et des valeurs de croissance ont légèrement progressé lors des échanges avant l’ouverture. Amazon AMZN.O et Alphabet GOOGL.O ont respectivement gagné 1,3% et 0,8%, soutenant ainsi les contrats à terme sur le Nasdaq.

Les fabricants de puces ont bondi, les actions de Micron Technology MU.O et de Broadcom AVGO.O progressant respectivement de 3,5% et 1,2%.

Les valeurs technologiques, en particulier celles des fabricants de puces, ont été sous pression ces derniers mois, les investisseurs s’inquiétant du retour sur investissement des lourds investissements des entreprises dans l’IA. Une saison de résultats solides au deuxième trimestre a également contribué à rapprocher le Nasdaq .IXIC , à forte composante technologique, de ses plus hauts historiques.

Les marchés suivront de près, la semaine prochaine, les résultats du fabricant de puces Nvidia NVDA.O , la société la plus valorisée au monde, afin de déterminer si la dynamique portée par le secteur technologique peut perdurer.

Nvidia a légèrement progressé de 0,5% après la publication d’un article indiquant que la société avait revu à la baisse ses plans de soutien à un projet de centre de données OpenAI dans l’Ohio, apaisant ainsi les inquiétudes concernant les financements circulaires dans le secteur.

À 6 h 20 (heure de l’Est), les contrats à terme E-mini sur le Dow YMcv1 reculaient de 72 points, soit 0,13%, ceux sur le S&P 500 EScv1 progressaient de 10,75 points, soit 0,14%, et ceux sur le Nasdaq 100 NQcv1 gagnaient 148 points, soit 0,49%.

Dans le même temps, l’Iran a appelé samedi les États-Unis à accepter la défaite , tandis que le président Donald Trump a qualifié Téhéran de "très malfaisant" et a demandé aux Américains de se préparer à une persistance des prix élevés du carburant en raison de la guerre.

Les progrès vers des pourparlers de paix et la reprise du trafic des pétroliers dans le détroit stratégique d’Ormuz sont restés au point mort, sans aucun signe indiquant que les parties belligérantes s’orientaient vers une fin du conflit.

Une série de données d’inflation modérées publiées la semaine dernière, associée à une baisse inattendue des ventes au détail, a incité les opérateurs à revoir à la baisse les probabilités d’une hausse des taux d’intérêt par la Réserve fédérale américaine lors de sa réunion de septembre.

L'absence d'indications prospectives de la part du président de la Fed, Kevin Warsh, a conduit à un examen plus minutieux des données économiques, les marchés tentant de deviner l'orientation de la politique monétaire de la banque centrale, tandis que la hausse des prix du pétrole liée au conflit avec l'Iran attise les craintes inflationnistes.

Selon l’outil FedWatch du CME, les opérateurs tablent désormais sur une probabilité de près de 31% que la Fed relève ses taux de 25 points de base le mois prochain, un chiffre nettement inférieur à la probabilité quasi égale d’une hausse par rapport à un statu quo enregistrée il y a une semaine.

La baisse des anticipations d’une hausse imminente des taux et les résultats solides publiés la semaine dernière ont permis à l’indice de référence S&P 500 .SPX d’atteindre un nouveau record de clôture jeudi.

Les marchés se tourneront vers une nouvelle série de résultats trimestriels en fin de semaine, avec le géant de la grande distribution Walmart WMT.O , le distributeur de bricolage Home Depot HD.N et le fabricant de puces Analog Devices ADI.O parmi les rares entreprises qui doivent encore publier leurs résultats dans le cadre de la saison des résultats en cours.

À ce jour, 453 entreprises de l’indice S&P 500 ont publié leurs résultats, dont 84,8% ont dépassé les estimations des analystes, selon les données de LSEG IBES.

Parmi les autres titres en vue, l'action de la société argentine Vista VISTAA.MX VIST.N , cotée aux États-Unis, a gagné 7,1% après que Peter Thiel a acquis une participation de 1% dans cette compagnie pétrolière.