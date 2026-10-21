Les contrats à terme sur le Nasdaq mènent la hausse, les résultats de SpaceX et Super Micro stimulant les échanges liés à l'IA

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* Les contrats à terme sont en hausse: Dow Jones +0,07%, S&P 500 +0,24%, Nasdaq +0,50%

Les contrats à terme liés au Nasdaq, à forte composante technologique, ont mené la hausse mercredi, les résultats de SpaceX et de Super Micro Computer ayant relancé l'engouement pour l'IA, tandis que Netflix a reculé après que ses prévisions n'ont pas réussi à convaincre les investisseurs.

SPCX.O , la société d’Elon Musk spécialisée dans les fusées et les technologies spatiales, a progressé de 9,4% en pré-ouverture après que celui-ci a déclaré mardi qu’une fusion entre SpaceX et Tesla TSLA.O serait « une bonne idée ». SpaceX a également enregistré son premier bénéfice en tant que société cotée en bourse. L’action Tesla a progressé de 1,7%.

« Le secteur de l’IA recèle un potentiel de gains substantiels, car les infrastructures d’IA sont très gourmandes en capitaux, et SpaceX dispose de moyens supérieurs à ceux de nombreuses petites entreprises… Si la pression liée à l’IA s’intensifie, SpaceX pourrait absorber les activités d’infrastructure de ses concurrents plus modestes », a déclaré Ipek Ozkardeskaya, analyste senior chez Swissquote.

Mme Ozkardeskaya a ajouté qu’une fusion avec Tesla pourrait être une bonne idée si « les deux entreprises parviennent à démontrer que les synergies créent de la valeur pour chacune d’entre elles », mais qu’elle pourrait être rejetée par les investisseurs si Tesla avait « tout intérêt à explorer des synergies en matière d’IA avec d’autres entreprises ».

D’autres valeurs du secteur spatial ont également progressé, Rocket Lab RKLB.O , Planet Labs PL.N et Intuitive Machines

LUNR.O enregistrant des hausses comprises entre 2% et 4%.

Super Micro SMCI.O a bondi de 12,7% après que le fabricant de serveurs d’IA a annoncé des prévisions de chiffre d’affaires et de marge bénéficiaire trimestrielles supérieures aux estimations de Wall Street, signe que la demande en matière d’IA restait solide.

Ses concurrents HPE HPE.N et Dell DELL.N ont chacun progressé de plus de 4%.

Ces résultats ont rassuré les investisseurs, alors que les inquiétudes concernant la rentabilité du développement de l’IA avaient déclenché une vague de ventes sur les titres liés à l’IA la semaine dernière, l’opérateur de centres de données CoreWeave

CRWV.O se trouvant au cœur de la tempête. Mercredi, avant l’ouverture de la Bourse, son titre affichait une hausse de 2,2%.

La plupart des fabricants de puces ont également progressé: Nvidia NVDA.O a gagné 1,5%, Intel INTC.O a progressé de 2,3% et Advanced Micro Devices AMD.O a gagné 1,8%.

Le secteur des semi-conducteurs a connu un mois volatil jusqu’à présent, l’indice Philadelphia SE Semiconductor .SOX ayant enregistré huit séances consécutives de baisse, sa plus longue série de pertes depuis 18 ans.

Malgré un bref répit lundi, l’indice se négocie à son plus bas niveau depuis deux mois. Le Dow Jones a surclassé le S&P 500 et le Nasdaq mardi grâce aux solides hausses enregistrées par les valeurs du secteur de la santé.

En revanche, Netflix NFLX.O a chuté de plus de 6% après que le géant du streaming a publié des prévisions de bénéfices pour le quatrième trimestre inférieures aux attentes, quelques jours après avoir licencié 6% de ses effectifs.

Les résultats de Meta META.O et de Tesla seront analysés après la clôture des marchés.

À 5h42 (heure de l’Est), les contrats à terme E-mini sur le Dow YMcv1 gagnaient 36 points, soit 0,07%, ceux sur le S&P 500

EScv1 progressaient de 18,75 points, soit 0,24%, et ceux sur le Nasdaq 100 NQcv1 avançaient de 149 points, soit 0,50%.

Du côté des résultats, les marchés examineront de près les rapports de l'opérateur de télécommunications AT&T et du fabricant de dispositifs médicaux Abbott ABT.N , entre autres.

Par ailleurs, les cours du pétrole sont restés élevés, les contrats à terme sur le Brent LCOc1 s'échangeant à plus de 110 dollars le baril, soit un plus haut proche de celui atteint il y a cinq mois. O/R

Les données publiées la semaine dernière ont confirmé que les pressions sur les prix se répercutaient sur l'économie américaine et s'étaient étendues au-delà des produits énergétiques, renforçant ainsi les arguments en faveur d'une nouvelle hausse des taux d'intérêt par la Réserve fédérale. La banque centrale se réunira la semaine prochaine.