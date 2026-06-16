Les contrats à terme sur le Nasdaq et le Dow Jones progressent légèrement, l'attention se tournant vers la Fed ; SpaceX bondit pour la troisième journée consécutive

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Contrats à terme: le Dow Jones en hausse de 0,1 %, le S&P 500 stable, le Nasdaq en hausse de 0,24 %

* Le titre Qualcomm progresse après l'annonce de négociations en vue du rachat de Tenstorrent

* SpaceX en passe de dépasser Amazon en termes de capitalisation boursière

* Wells Fargo relève son objectif de fin d'année pour le S&P 500 à 7 950

(Mise à jour avec les cours et les commentaires des analystes) par Sruthi Shankar et Twesha Dikshit

Les contrats à terme sur le Nasdaq et le Dow Jones ont légèrement progressé mardi, les investisseurs se concentrant désormais sur la première décision de taux d'intérêt sous la houlette du nouveau président de la Réserve fédérale, Kevin Warsh, tandis que SpaceX prolongeait sa progression post-introduction en bourse pour un troisième jour consécutif.

Les valeurs technologiques ont été le point fort des échanges avant l'ouverture, les actions de SpaceX

SPCX.O grimpant de 9,7 %, mettant le géant de l'espace et de l'IA en passe de dépasser Amazon AMZN.O en termes de capitalisation boursière et de devenir la cinquième plus grande entreprise au monde.

La société dirigée par Elon Musk a annoncé qu’elle allait acquérir la société de logiciels Anysphere pour 60 milliards de dollars afin de renforcer sa présence sur le marché de l’IA d’entreprise.

Les actions des fabricants de puces mémoire ont également bondi, Micron Technology MU.O progressant de 3,5 %, tandis que Western Digital WDC.O et Seagate Technology STX.O gagnaient respectivement 9,1 % et 7,7 %.

L'indice Dow Jones .DJI a clôturé à un niveau record lundi après que le président américain Donald Trump a déclaré qu'un accord préliminaire visant à mettre fin au conflit avait été signé par les États-Unis et l'Iran, ce qui a entraîné une forte baisse des prix du pétrole et apaisé les craintes d'inflation.

Pourtant, des doutes ont continué de planer sur cet accord, les transporteurs maritimes estimant qu'il faudrait des semaines pour que la confiance revienne après une éventuelle réouverture du détroit d'Ormuz.

La Fed devrait, selon les prévisions générales, maintenir ses taux d'intérêt dans une fourchette de 3,50 % à 3,75 % à l'issue de sa réunion de politique monétaire mercredi, les investisseurs suivant de près les commentaires de Warsh sur l'inflation, le chômage et les perspectives économiques, des propos susceptibles d'influencer les marchés venant du banquier central le plus important au monde.

« Les marchés attendent avec impatience les premiers pas de Kevin Warsh en tant que président du FOMC (Comité fédéral de l'open market). Depuis la dernière réunion, les marchés sont passés d'une perspective de baisse des taux à une perspective de hausse », a déclaré Nate Hyde, gestionnaire de portefeuille senior chez Insight Investment.

« Mais maintenant qu’un accord a été conclu, cela donnera probablement à M. Warsh l’occasion d’adopter un ton plus accommodant que celui qu’il aurait eu la semaine dernière. »

L'inflation, en particulier, semble bloquée à plus d'un point de pourcentage au-dessus de l'objectif de 2 % de la Fed, et l'évaluation par M. Warshde la probabilité et du moment de son éventuelle baisse constituera une première étape clé dans l'évolution de la politique monétaire sous sa direction.

Les traders estiment à 42 % la probabilité d'une hausse des taux de 25 points de base en décembre, selon l'outil FedWatch du CME Group, les baisses de taux n'étant attendues qu'après mi-2027.

La Banque du Japon a relevé mardi matin ses taux d'intérêt à leur plus haut niveau depuis 31 ans, afin de contenir les pressions sur les prix liées au choc énergétique provoqué par la guerre en Iran.

À 7h06 (heure de l'Est), les contrats à terme Dow E-minis

YMcv1 gagnaient 50 points, soit 0,1 %, les contrats à terme S&P 500 E-minis EScv1 progressaient de 2,5 points, soit 0,03 %, et les contrats à terme Nasdaq 100 E-minis NQcv1 étaient en hausse de 73,25 points, soit 0,24 %.

L'indice de référence S&P 500 .SPX se rapprochait également de ses plus hauts niveaux enregistrés début juin, après une chute provoquée par les inquiétudes liées aux valorisations élevées du secteur technologique et au conflit entre les États-Unis et l'Iran.

Wells Fargo a relevé son objectif de fin d'année 2026 pour le S&P 500 à 7 950 points, en raison de la solidité des bénéfices des entreprises et d'un accord préliminaire entre les États-Unis et l'Iran.

Qualcomm QCOM.O a progressé de 6,1 % après que The Information a rapporté que le fabricant de puces était en pourparlers pour acquérir la start-up spécialisée dans les puces d'IA Tenstorrent pour un montant compris entre 8 et 10 milliards de dollars.

L'action de Dave & Buster's Entertainment PLAY.O a chutéde 16 % après que la société de divertissement a déçu les attentes des analystes concernant ses bénéfices et son chiffre d'affaires du premier trimestre.

Robinhood HOOD.O a progressé de 2,1 % après que la plateforme de trading a annoncé qu'elle allait supprimer 10 % de ses effectifs à temps plein et suspendre le recrutement pour les postes restants.