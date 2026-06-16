Ukraine: la restauration de la cathédrale endommagée à Kiev pourrait prendre environ deux ans (responsable ukrainien)

Incendie à la cathédrale de la Dormition à Kiev après une attaque russe, le 15 juin 2026 ( AFP / Genya SAVILOV )

Les travaux de restauration de la cathédrale de la Dormition à Kiev et du célèbre monastère orthodoxe de la Laure des Grottes l'entourant, endommagés lors d'une attaque russe la veille, pourraient prendre environ deux ans, a déclaré mardi son directeur.

"D'après les estimations de nos spécialistes, dans des conditions optimales, les travaux de restauration et de remise en état pourraient prendre environ deux ans", a déclaré Maksym Ostapenko, directeur de cet ensemble architectural classé au patrimoine de l'Unesco.

Selon M. Ostapenko, les dégâts sont pour l'heure évalués à environ 500 millions de hryvnias (près de 10 millions d'euros au taux actuel) et une estimation plus complète devrait finalisée être dans les jours à venir.

"Nous étudions la possibilité de reprendre les visites des sites de la Laure des Grottes (...) car ils doivent continuer à vivre", a-t-il ajouté, lors d'une conférence de presse devant la cathédrale de la Dormition, dont le toit a été incendié et endommagé.

Dans la nuit de dimanche à lundi, de nouveaux bombardements russes nocturnes de missiles et de drones sur l'Ukraine ont tué au moins 11 personnes.

A la suite de ces attaques, un incendie a touché le toit de la cathédrale de la Dormition, l'une des églises que compte le monastère de la Laure des Grottes de Kiev fondé au XIe siècle et dont des coupoles dorés surplombent le fleuve Dniepr.

Selon le président Volodymyr Zelensky, la Russie a visé "délibérément" avec deux drones "la partie de la ville" où se trouve ce monastère.

Les services de sécurité ukrainiens (SBU) ont indiqué avoir récupéré des débris d'un drone Gueran-2 russe sur le site de l'impact.

Le ministère russe de la Défense a démenti avoir visé la cathédrale, qui a également une forte importance religieuse pour la Russie, et assuré qu'elle avait été touchée par un missile de fabrication américaine Patriot tiré par la défense antiaérienne ukrainienne.

La ministre ukrainienne de la Culture, Tetiana Berejna, a estimé que ces dernières frappes constituaient "l’une des plus importantes attaques contre la culture et le patrimoine culturel ukrainiens" depuis le début en 2022, avec treize monuments et sites touchés à travers le pays.