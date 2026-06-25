Les contrats à terme sur le Nasdaq bondissent de 2 % alors que les prévisions de Micron et Qualcomm apaisent les inquiétudes liées à l'IA ; les chiffres de l'indice PCE sont attendus

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Les contrats à terme en hausse: Dow Jones +0,11%, S&P 500 +0,75%, Nasdaq +2,21%

* Les puces mémoire s'envolent alors que les résultats de Micron laissent entrevoir une forte demande

* Qualcomm s'envole après avoir relevé ses objectifs de chiffre d'affaires à long terme pour les centres de données

* Publication des chiffres de l'inflation PCE à 8 h 30 (heure de l'Est)

(Mise à jour avec les cours et les commentaires des analystes) par Johann M Cherian et Twesha Dikshit

Les contrats à terme sur le Nasdaq ont mené la hausse jeudi, progressant de plus de 2 %, les investisseurs se tournant à nouveau vers les valeurs technologiques après que les prévisions optimistes des fabricants de puces Micron et Qualcomm ont mis en évidence une forte demande en infrastructures d’IA, tandis que des données clés sur l’inflation étaient attendues plus tard dans la journée.

Micron MU.O et Qualcomm QCOM.O ont signalé une forte demande en infrastructures d’IA: les clients se sont engagés à dépenser 22 milliards de dollars pour s’assurer l’approvisionnement en puces mémoire de Micron, tandis que Qualcomm prévoit un chiffre d’affaires de 15 milliards de dollars dans le secteur des centres de données d’ici 2029.

Micron a bondi de 17 % en pré-ouverture, tandis que Qualcomm a grimpé de 12 %. D’autres fabricants de puces mémoire ont également progressé: SanDisk SNDK.O , Western Digital WDC.O et Seagate Technology STX.O ont enregistré des hausses comprises entre 8,5 % et 13 %. Ces prévisions optimistes ont également entraîné une forte hausse des valeurs technologiques en Asie et en Europe.

« Les actions américaines ont regagné un peu de terrain, les résultats de Micron ayant apporté une nouvelle assurance quant au fait que le cycle d’investissement dans l’IA reste bien intact », a déclaré Daniela Hathorn, analyste de marché senior chez Capital.com.

« Cela a contribué à redonner confiance à l’ensemble du secteur des semi-conducteurs après la récente faiblesse des valeurs à forte croissance, ce qui suggère que les investisseurs restent disposés à faire abstraction de la volatilité à court terme tant que les perspectives de bénéfices continuent de justifier des valorisations élevées. »

Les marchés mondiaux attendaient les rapports financiers de ces deux fabricants de puces pour évaluer si les valorisations de ces actions — ainsi que celles des concepteurs de puces, des hyperscalers et d’autres secteurs bénéficiant de l’essor général de l’IA — étaient justifiées.

Les actions de Micron et Qualcomm cotées aux États-Unis ont respectivement progressé de plus de 200 % et 50 % au cours de ce seul trimestre. L’indice Philadelphia SE Semiconductor .SOX est en passe d’enregistrer son meilleur trimestre de son histoire, selon les données de LSEG.

Les inquiétudes concernant les dépenses financées par l’endettement des hyperscalers et les craintes d’un resserrement monétaire de la Réserve fédérale ont alimenté un repli du marché cette semaine. Les prévisions optimistes de Micron peuvent apaiser certaines de ces inquiétudes, bien que la société ait annoncé son intention d’augmenter ses dépenses d’investissement.

Le Nasdaq était toujours en passe d’enregistrer sa plus forte baisse mensuelle depuis mars 2025, tandis que l’indice des semi-conducteurs de Philadelphie s’apprêtait à connaître sa pire semaine depuis le début du conflit au Moyen-Orient en début d’année.

À 4 h 32 (heure de l’Est), les contrats à terme E-mini sur le Dow Jones YMcv1 gagnaient 56 points, soit 0,11%, ceux sur le S&P 500 EScv1 progressaient de 55,5 points, soit 0,75%, et ceux sur le Nasdaq 100 NQcv1 s’apprêtaient à gagner 652,75 points, soit 2,21%.

L'attention se portera désormais sur l'indicateur d'inflation privilégié par la Fed, l'indice des prix des dépenses de consommation personnelles, dont la publication est prévue à 8 h 30 (heure de l'Est). Les économistes interrogés par Reuters s'attendent à ce qu'il atteigne 4,1% en glissement annuel, soit plus du double de l'objectif de la banque centrale.

« Des chiffres supérieurs aux attentes pourraient toutefois renforcer la position des faucons de la Fed et inverser l’optimisme qui a suivi l’annonce de Micron », a déclaré Ipek Ozkardeskaya, analyste de marché senior chez Swissquote Bank. Cela pourrait remettre sur le tapis le sujet délicat de la hausse des coûts d’emprunt, à un moment où les géants de la tech s’endettent de plus en plus pour financer leurs ambitions en matière d’IA, a ajouté Mme Ozkardeskaya.

Face à la montée des pressions sur les prix, les traders s’attendent à ce que la Fed relève ses taux d’intérêt d’au moins 25 points de base dès septembre, selon l’outil FedWatch du CME Group.

Toutefois, alors que les cours du pétrole redescendent à des niveaux qui n’avaient plus été observés depuis avant la guerre en Iran, les pétroliers bloqués quittant le détroit d’Ormuz, un certain optimisme règne quant à un éventuel apaisement des pressions inflationnistes.

Les déclarations du président de la Fed de New York, John Williams, et du président de la Fed de Chicago, Austan Goolsbee, seront également analysées dans le courant de la journée.