Les contrats à terme sur l'indice S&P et le Dow Jones restent stables alors que l'accord au Moyen-Orient est au centre de l'attention ; les valeurs des secteurs des semi-conducteurs et des logiciels s'effondrent

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Western Digital et SanDisk en baisse malgré des prévisions optimistes

* AppLovin recule après avoir affiché un chiffre d'affaires inférieur aux estimations au deuxième trimestre

* Moderna en hausse après l'autorisation américaine de son vaccin contre la grippe

* Contrats à terme: le Dow Jones en hausse de 0,23 %, le S&P en hausse de 0,06 %, le Nasdaq en baisse de 0,76 %

(Mise à jour des cours tout au long de l'article, ajout des commentaires des analystes) par Johann M Cherian et Shashwat Chauhan

Les contrats à terme sur le S&P 500 et le Dow Jones sont restés stables jeudi après la hausse record enregistrée cette semaine, les investisseurs attendant des précisions sur un accord de paix au Moyen-Orient, tandis que les contrats à terme sur le Nasdaq ont reculé, les prévisions optimistes de Western Digital et Sandisk n'ayant pas réussi à convaincre.

La société de stockage de données Western Digital

WDC.O a perdu15,5 % et le fabricant de puces mémoire Sandisk SNDK.O a chutéde 10,1 % dans les échanges avant l’ouverture, après avoir bondi respectivement de 200 % et 400 % cette année. Les deux sociétés prévoient un chiffre d’affaires trimestriel supérieur aux attentes, misant sur une forte demande liée à l’intelligence artificielle.

« Les anticipations (concernant Western Digital) tablaient sur une accélération pure et simple (et non pas simplement sur le maintien d’une bonne dynamique) », a déclaré Luke Lango, analyste technologique en chef au sein du cabinet d’études financières InvestorPlace.

« Lorsque la trajectoire de la croissance et des marges s’est avérée “simplement” excellente plutôt que de s’accélérer à nouveau, un titre extrêmement prisé et à forte dynamique a été délaissé, tout comme l’ensemble du secteur de la mémoire pour l’IA, qui a connu un mouvement de correction tout au long de la semaine. »

Les actions d’autres fabricants de puces, tels que Micron

MU.O , ont chuté de 4,6 %, tandis qu’Advanced Micro Devices

AMD.O , Marvell Technology MRVL.O et Intel INTC.O ont chacune perdu plus de 1 %.

Les valeurs du secteur des logiciels ont également globalement reculé, Atlassian TEAM.O , Salesforce CRM.N , Adobe ADBE.O et Zscaler ZS.O enregistrant toutes de fortes baisses à la suite de la publication des résultats de quelques entreprises du secteur.

AppLovin APP.O a chuté de 18,7 %, la plateforme de marketing n’ayant pas atteint les estimations de Wall Street concernant son chiffre d’affaires trimestriel, tandis que la société de sécurité cloud Datadog DDOG.O a perdu 22,3 % après avoir publié ses résultats du deuxième trimestre.

Les méga-capitalisations telles que Meta META.O et Amazon

AMZN.O ont légèrement progressé, tandis qu’Alphabet GOOGL.O a gagné environ 0,5 %, au lendemain d’une baisse de 4 % suite à l’annonce d’un remaniement de la direction de sa division IA. Apple AAPL.O a progressé de 0,8 %.

SpaceX SPCX.O a progressé de 1,5 % à la veille de l’expiration du premier délai de blocage des actions du conglomérat spatial après son introduction en bourse. L’ensemble du secteur lié à l’IA a montré des signes de ralentissement après une phase de hausse.

Les solides résultats publiés par les leaders technologiques au cours de cette saison de publication des comptes ont redonné confiance aux investisseurs quant à la rentabilisation des investissements dans l’IA, ce qui a permis à l’indice de référence S&P 500 .SPX et à l’indice des valeurs vedettes Dow

.DJI de retrouver leurs plus hauts historiques en début de semaine.

Le Nasdaq .IXIC se trouve à environ 3 % de son plus haut historique, après avoir rebondi depuis les plus bas de la semaine dernière, qui avaient vu l'indice frôler une correction.

À 7 h 05 (heure de l'Est), les contrats E-mini sur le Dow

YMcv1 gagnaient 124 points, soit 0,23 %, ceux sur le S&P 500

EScv1 progressaient de 4,5 points, soit 0,06 %, tandis que les contrats E-mini sur le Nasdaq 100 NQcv1 reculaient de 225,25 points, soit 0,76 %.

Les cours du Brent LCOc1 ont évolué dans une fourchette étroite , avoisinant les 80 dollars le baril, les marchés étant à l’affût du moindre signe d’accord entre l’Iran et les États-Unis. Un accord proposé entre l’Iran et Oman donnerait à Téhéran le contrôle des navires entrant dans le golfe via le détroit d’Ormuz, ont indiqué des sources à Reuters.

La Réserve fédérale suit de près les perspectives concernant les coûts de l’énergie, la plupart des responsables de la banque centrale se déclarant prêts à agir si les pressions sur les prix venaient à s’accentuer. Le président de la Fed de Saint-Louis, Alberto Musalem, devrait s’exprimer sur la politique monétaire dans le courant de la journée.

Le président Kevin Warsh restant discret sur les orientations prospectives, les opérateurs ont du mal à évaluer la prochaine décision de politique monétaire de la banque centrale.

Selon l’outil FedWatch du CME, les probabilités d’un statu quo par rapport à une hausse des taux en septembre sont désormais presque à égalité. La semaine dernière, les traders tablaient sur une probabilité de 37 % que les taux restent inchangés, contre 63 % pour une hausse.

Le rapport hebdomadaire sur les demandes d’allocations chômage sera publié plus tard dans la journée, en amont des chiffres de l’emploi non agricole du mois de juillet attendus vendredi.

Parmi les autres titres, l' MRNA.O de Moderna a progressé de 3,9 % après que l'Agence américaine des produits alimentaires et médicamenteux (FDA) a approuvé le vaccin antigrippal de la société , « », pour les personnes âgées de 50 ans et plus.