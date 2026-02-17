Les contrats à terme sur indices américains baissent en raison des craintes persistantes de perturbations liées à l'IA

Contrats à terme en baisse: Dow 0,14%, S&P 500 0,34%, Nasdaq 0,77%

Les contrats à terme sur les indices boursiers américains ont légèrement baissé mardi, les inquiétudes concernant les perturbations provoquées par l'intelligence artificielle ayant déstabilisé les investisseurs après le long week-end, tandis que les marchés se sont également concentrés sur les résultats des entreprises.

Les inquiétudes concernant l'intelligence artificielle ont provoqué la semaine dernière une chute des sociétés de logiciels, des maisons de courtage et des entreprises de transport routier, entraînant les trois principaux indices de Wall Street dans leur plus forte baisse hebdomadaire depuis la mi-novembre.

"L'adoption de l'IA est globalement positive plutôt que négative, mais elle modifierait les modèles économiques de certains secteurs. Nous continuons à considérer la thématique des perturbations liées à l'IA comme un thème de rotation, plutôt que comme un risque de baisse", a déclaré Mohit Kumar, économiste chez Jefferies.

Les risques potentiels liés aux acteurs chinois de l'IA ont également ajouté à l'incertitude. Lundi, Alibaba a dévoilé un nouveau modèle d'IA , Qwen 3.5, conçu pour exécuter des tâches complexes de manière autonome. Ses actions cotées en bourse aux États-Unis BABA.N ont augmenté de 1 % dans les échanges avant bourse mardi.

La plupart des valeurs technologiques américaines étaient en baisse mardi, Nvidia NVDA.O perdant 1%, tandis que Microsoft

MSFT.O et Apple AAPL.O sont en baisse de 0,4% chacun.

A 05:46 a.m. ET, le Dow E-minis YMcv1 a perdu 69 points, soit 0,14%, le S&P 500 E-minis EScv1 a perdu 23,25 points, soit 0,34%, et le Nasdaq 100 E-minis NQcv1 a perdu 191,75 points, soit 0,77%.

Cette semaine, le rapport sur les dépenses de consommation personnelle - l'indicateur d'inflation préféré de la Réserve fédérale américaine - sera suivi de près afin d'obtenir des informations sur l'inflation et l'impact potentiel sur la trajectoire de réduction des taux de la banque centrale.

Ce rapport fait suite à un taux d'inflation plus faible que prévu la semaine dernière, qui a légèrement augmenté les paris sur les réductions de taux d'intérêt cette année.

Les traders tablent sur une réduction de 25 points de base en juin, avec une probabilité de 52 %, contre près de 49 % il y a une semaine, selon l'outil FedWatch du CME.

Les résultats des entreprises seront également au centre de l'attention, Constellation Energy CEG.O , eToro ETOR.O et Labcorp LH.N devant publier leurs résultats avant la cloche.

Plus de 73% des sociétés du S&P 500 ont publié leurs bénéfices ce trimestre, dont 74,5% ont affiché des résultats supérieurs aux estimations des analystes, contre 67% lors d'un trimestre habituel, ont montré les données de LSEG vendredi.

Les marchés attendent les commentaires du gouverneur de la Fed, Michael Barr, et de la présidente de San Francisco, Mary Daly, tout au long de la journée.

Parmi les autres mouvements, Norwegian Cruise Line NCLH.N a bondi de 10 % dans les échanges avant bourse après que le Wall Street Journal ait rapporté que l'investisseur activiste Elliott a accumulé une participation de plus de 10 % dans l'opérateur de croisières.

Les actions cotées en bourse de Zim Integrated Shipping

ZIM.N ont grimpé d'environ 35 % après que l'allemand Hapag-LLoyd a accepté d'acheter la société pour 4,2 milliards de dollars.

Masimo MASI.O a bondi d'environ 37% après qu'un rapport ait indiqué que Danaher DHR.N se rapprochait d'un accord de près de 10 milliards de dollars pour acquérir le fabricant d'oxymètres de pouls. Danaher DHR.N a perdu 4,8%.

Les investisseurs attendront le prochain jour d'avis de la Cour suprême vendredi, lorsqu'un verdict sur les tarifs douaniers du président américain Donald Trump pourrait être annoncé.