Les contrats à terme sur actions américaines reculent en raison de la chute d'Intel et de la persistance des inquiétudes géopolitiques

Futures en baisse: Dow 0,22%, S&P 500 0,14%, Nasdaq 0,16%

SLB dépasse les estimations de bénéfices du quatrième trimestre

Intel en baisse, les prévisions sont inférieures aux estimations

Les chiffres de l'indice PMI mondial S&P de janvier sont attendus à 9:45 a.m. ET

(Mises à jour avec les prix) par Sruthi Shankar et Pranav Kashyap

Les contrats à terme sur les actions américaines ont glissé vendredi, entraînant le S&P 500 et le Nasdaq vers une deuxième baisse hebdomadaire consécutive, alors qu'Intel a chuté en raison de perspectives négatives et que les préoccupations géopolitiques persistantes ont maintenu l'appétit pour le risque en échec.

Les actions ont rebondi au cours des deux dernières séances après la chute brutale de mardi déclenchée par les menaces du président américain Donald Trump d'imposer des droits de douane aux alliés européens jusqu'à ce que Washington soit autorisé à acheter le Groenland.

Trump a par la suite tempéré ses menaces tarifaires et a exclu de prendre le Groenland par la force, mais le S&P 500

.SPX et le Nasdaq .IXIC devaient encore clôturer la semaine en baisse. Les flux de valeurs refuges ont persisté face à l'incertitude des négociations potentielles concernant le Groenland, propulsant l'or à un niveau record et le mettant sur la voie de sa meilleure semaine depuis près de six ans. GOL/

À 06:57 a.m. ET, le Dow E-minis YMcv1 était en baisse de 111 points, ou 0,22%, le S&P 500 E-minis EScv1 était en baisse de 9,75 points, ou 0,14%, et le Nasdaq 100 E-minis NQcv1 était en baisse de 42 points, ou 0,16%.

INTEL DÉÇOIT

Les actions d'Intel INTC.O ont chuté de 12,8 % dans les échanges de pré-marché après que le fabricant de puces ait annoncé des revenus et des bénéfices trimestriels inférieurs aux estimations du marché, déclarant qu'il avait du mal à satisfaire la demande pour ses puces de serveur utilisées dans les centres de données d'intelligence artificielle. Ses actions ont bondi d'environ 50 % depuis le début de l'année.

De nombreuses actions des "Sept Magnifiques", dont Apple

AAPL.O , Tesla TSLA.O et Microsoft MSFT.O , devraient publier leurs résultats la semaine prochaine. Compte tenu de leur poids dans les indices, leurs perspectives seront suivies de près pour voir quel potentiel de croissance il reste dans ces entreprises qui, jusqu'à présent, ont justifié leurs valorisations élevées.

Stimulés par la vigueur de l'économie américaine et les prévisions de réduction des taux d'intérêt cette année, les gains du marché se sont étendus au-delà des mégacapitalisations à d'autres secteurs du marché boursier. L'indice des petites capitalisations Russell 2000 .RUT et l'indice Dow Jones des transports .DJT ont tous deux atteint des records jeudi.

Nvidia NVDA.O a augmenté de 1,3 % après que Bloomberg News a rapporté que les autorités chinoises ont dit à Alibaba 9988.HK , Tencent 0700.HK et ByteDance qu'ils peuvent préparer des commandes pour les puces d'intelligence artificielle H200 de Nvidia.

DÉCISION SUR LES TAUX DE LA RÉSERVE FÉDÉRALE

La Réserve fédérale devrait maintenir ses taux à 3,5 %-3,75 % la semaine prochaine, mais les investisseurs passeront au peigne fin la déclaration et les remarques du président Jerome Powell à la recherche de signaux sur la suite des événements dans un contexte économique cahoteux. L'outil FedWatch du CME montre que les marchés prévoient la première réduction pour juin.

Après la publication de quelques données économiques meilleures que prévu jeudi, les investisseurs attendent les enquêtes sur l'activité économique de S&P Global pour janvier et les données sur le sentiment des consommateurs de l'Université du Michigan plus tard dans la journée.

Trump, qui a critiqué Powell pour avoir attendu trop longtemps avant de réduire les taux d'intérêt, a déclaré qu'il annoncerait bientôt son choix pour le prochain président de la Fed.

Parmi les autres mouvements, Intuitive Surgical ISRG.O a augmenté de 3,3% après avoir battu les estimations de Wall Street pour le bénéfice et le chiffre d'affaires du quatrième trimestre grâce à la demande croissante pour ses robots chirurgicaux utilisés dans les procédures peu invasives.

SLB SLB.N a augmenté de 1% après avoir dépassé les estimations de bénéfices pour le quatrième trimestre.

Les actions cotées aux États-Unis des sociétés d'extraction d'argent telles que Hecla Mining HL.N et Coeur Mining CDE.N ont augmenté respectivement de 2 % et de 0,7 %, alors que les prix de l'argent XAG= ont atteint des niveaux record et se sont approchés de la barre des 100 dollars l'once pour la première fois.