Les contrats à terme sur actions américaines progressent avant le discours de Powell à Jackson Hole

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Pour un blog Reuters en direct sur les marchés boursiers américains, britanniques et européens, cliquez sur LIVE/ ou tapez LIVE/ dans une fenêtre de nouvelles.)

*

Les contrats à terme sont en hausse: Dow 0,26%, S&P 500 0,18%, Nasdaq 0,1%

Les contrats à terme liés aux principaux indices boursiers de Wall Street ont progressé vendredi à l'approche du discours du président de la Réserve fédérale, Jerome Powell, au symposium économique de Jackson Hole, qui devrait apporter plus d'éclaircissements sur la trajectoire des taux d'intérêt.

Lors de la conférence de recherche du Wyoming l'année dernière, Powell avait promis de baisser les taux et de soutenir le marché de l'emploi lorsque le taux de chômage commencerait à augmenter, tandis qu'en 2022, il avait souligné la rigueur de la Fed en matière de lutte contre l'inflation .

"L'équilibre des risques entre un marché du travail qui s'affaiblit mais sans un assouplissement proportionnel de la croissance des salaires et de l'inflation sera probablement au cœur du discours de Powell à Jackson Hole aujourd'hui", a déclaré Geoff Yu, stratège macroéconomique EMEA chez BNY, dans une note.

Ses commentaires, attendus à 10 heures (heure de l'Est), pourraient jouer un rôle central dans l'élaboration des attentes en matière de réduction des taux pour le mois de septembre.

Selon l'outil FedWatch du CME, les traders considèrent désormais qu'il y a 71,3 % de chances que les taux soient réduits de 25 points de base le mois prochain, contre 85,4 % il y a une semaine.

Les marchés avaient initialement augmenté les paris suite à un faible rapport sur l'emploi au début du mois et après que les données sur les prix à la consommation aient montré une pression à la hausse limitée des tarifs douaniers.

D'autres responsables de la Fed qui se sont exprimés jeudi ont semblé moins enthousiastes à l'idée d'une réduction des taux le mois prochain.

Dans ce contexte, les trois principaux indices boursiers américains sont en passe de subir des pertes hebdomadaires, le S&P 500 .SPX et le Nasdaq .IXIC étant en passe de réaliser leur pire performance hebdomadaire du mois.

Le S&P 500 a poursuivi sa série de pertes pour la cinquième journée consécutive jeudi. Une chute généralisée des valeurs technologiques lourdes a maintenu les actions américaines sous pression cette semaine.

Les technologies de l'information .SPLRCT sont le sous-secteur le plus touché cette semaine, tandis que l'énergie

.SPNY et l'immobilier .SPLRCR sont en voie de réaliser de légers gains hebdomadaires.

À 05:09 a.m. ET, le Dow E-minis YMcv1 était en hausse de 118 points, ou 0,26%, le S&P 500 E-minis EScv1 était en hausse de 11,75 points, ou 0,18%, et le Nasdaq 100 E-minis NQcv1 était en hausse de 22,25 points, ou 0,1%.

Parmi les premiers investisseurs, Nvidia NVDA.O a glissé de 1,1 % dans les échanges avant bourse après des rapports selon lesquels le fabricant de puces a demandé à Foxconn 2317.TW de suspendre le travail sur la puce H20 AI, le produit le plus avancé que l'entreprise est autorisée à vendre à la Chine.

Alphabet GOOGL.O , la société mère de Google, a gagné 1,2 % après avoir appris qu'elle avait conclu un accord de six ans sur l'informatique en nuage avec Meta Platforms META.O , d'une valeur de plus de 10 milliards de dollars. Les actions de Meta étaient en hausse de 0,2 %.

Workday WDAY.O a perdu 4,4 % après que le fournisseur de logiciels de ressources humaines a donné des perspectives en ligne pour le trimestre en cours.