Les contrats à terme glissent, l'attaque de Trump contre Cook secoue les investisseurs

Les contrats à terme sont en baisse: Dow 0,17%, S&P 500 0,12%, Nasdaq 0,13%

Les contrats à terme sur les indices boursiers américains ont glissé mardi, sous la pression d'une hausse des rendements des obligations du Trésor à plus long terme, alors que la décision du président Donald Trump de limoger une gouverneure de la Réserve fédérale a ravivé les inquiétudes quant à l'indépendance de la banque centrale.

Les investisseurs ont également attendu les résultats de Nvidia NVDA.O et un rapport clé sur l'inflation plus tard dans la semaine pour en savoir plus sur l'intelligence artificielle et les réductions de taux d'intérêt - les deux grands thèmes à l'origine des récents gains du marché.

Les actions du géant des puces étaient légèrement plus élevées dans les échanges de pré-marché.

Dans un geste sans précédent, M. Trump a déclaré qu'il révoquait la gouverneure Lisa Cook en raison d'irrégularités présumées dans l'obtention de prêts hypothécaires, ce qui a suscité l'inquiétude des investisseurs quant à ce que cela pourrait signifier pour les perspectives de la politique monétaire à quelques semaines de la réunion de la Fed.

L'action de M. Trump est susceptible d'être contestée sur le plan juridique mais, si elle aboutit, elle lui permettrait de nommer un nouveau membre au conseil d'administration de la banque centrale, à un moment où il a appelé à une baisse des taux d'intérêt.

"Trump a déjà nommé une majorité de gouverneurs de la Fed, sans changer l'indépendance politique. Si la révocation survit aux tribunaux, le Sénat doit confirmer tout successeur. Les présidents de la Fed ont toujours des votes politiques. La foi en ces contrôles peut limiter la réaction négative du marché", a déclaré Paul Donovan, économiste en chef chez UBS Global Wealth Management.

Malgré la persistance des pressions inflationnistes, les traders ont tablé sur une baisse des taux d'intérêt de 25 points de base pour septembre, encouragés par les signaux pessimistes du président de la Fed Jerome Powell, les données indiquant une faiblesse du marché du travail et la probabilité que le candidat de Trump, Stephen Miran , puisse occuper un poste vacant au sein de la banque centrale.

Cependant, les prochains rapports clés sur l'inflation et l'emploi pourraient inciter les investisseurs à réévaluer leurs attentes en matière de réduction des taux.

À 05:41 a.m. ET, le Dow E-minis YMcv1 était en baisse de 76 points, soit 0,17%, le S&P 500 E-minis EScv1 était en baisse de 8 points, soit 0,12%, et le Nasdaq 100 E-minis NQcv1 était en baisse de 30,75 points, soit 0,13%.

Les bons du Trésor américain à 10 ans US10YT=RR et à 30 ans US30YT=RR ont également baissé et le dollar =USD a reculé par rapport aux principales paires de devises. Les rendements obligataires évoluent inversement aux prix.

Les résultats de Nvidia mercredi seront un catalyseur majeur pour les actions américaines qui ont progressé ces dernières années grâce à la croissance potentielle des bénéfices provenant de l'intelligence artificielle. Les investisseurs chercheront également à savoir comment le récent accord de partage des revenus avec le gouvernement américain pourrait influer sur les prévisions.

L'enthousiasme pour l'intelligence artificielle a également poussé les valorisations de l'indice de référence de Wall Street, le S&P 500 .SPX , au-dessus des moyennes à long terme, ce qui augmente le risque d'un effondrement si le géant des puces ne répond pas aux attentes du marché.

Interactive Brokers IBKR.O a progressé de 4,3 %, la plateforme de transactions devant rejoindre le S&P 500 avant l'ouverture des marchés le 28 août.

Wolfspeed WOLF.N a gagné 3% après que le fabricant de puces ait dépassé les attentes en matière de revenus trimestriels.

Les rapports mensuels sur les biens durables et les données sur la confiance des consommateurs du Conference Board sont attendus plus tard dans la journée, ainsi que les remarques du président de la Fed de Richmond, Thomas Barkin.

Sur le front commercial, M. Trump a menacé les pays qui appliquent des taxes numériques de "droits de douane supplémentaires" si ces pays ne suppriment pas cette législation, tandis que l'Inde devrait être soumise à des droits de douane à partir de mercredi.