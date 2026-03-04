Les contrats à terme du TSX augmentent, la crise du Moyen-Orient stimulant les prix du pétrole et de l'or

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les contrats à terme sur le principal indice boursier canadien ont augmenté mercredi, alors que les tensions croissantes au Moyen-Orient ont fait grimper les prix du pétrole pour la quatrième journée consécutive, tandis que la demande de valeurs refuges a stimulé les prix de l'or.

Les contrats à terme de mars sur l'indice composite S&P/TSX

SXFcv1 étaient en hausse de 0,36%, à 5:20 a.m. ET.

Le conflit a secoué les investisseurs du monde entier alors qu'il entre dans sa cinquième journée. Le directeur général de Goldman Sachs , David Solomon, a déclaré qu'il faudrait deux semaines aux marchés pour digérer l'impact de la guerre contre l'Iran.

Les prix du pétrole ont augmenté , mais à un rythme plus lent que lors des sessions précédentes, les traders ayant pris en compte les craintes d'une perturbation de l'approvisionnement au Moyen-Orient.

Le président Donald Trump a déclaré mardi que la marine américaine pourrait commencer à escorter des pétroliers dans le détroit d'Ormuz si nécessaire.

Le Premier ministre canadien Mark Carney a déclaré mercredi que le conflit en cours était un "échec" de l'ordre international et que les États-Unis n'avaient pas consulté leurs alliés avant de frapper l'Iran.

Les contrats à terme sur le pétrole Brent LCOc1 ont gagné 3 % et le pétrole West Texas Intermediate CLc1 a augmenté de 2,8 %.

L'or au comptant XAU= a gagné plus de 2%, se remettant de la chute de la séance précédente , les investisseurs se précipitant sur l'actif refuge. L'argent XAG= a augmenté de 5,4% et les prix du cuivre se sont également raffermis.

L'indice de référence de Toronto .GSPTSE a perdu 2,2% mardi, enregistrant sa plus forte baisse en près de trois semaines, les craintes d'inflation liées à l'extension de la crise au Moyen-Orient ayant entraîné une baisse généralisée, menée par les sociétés minières.

En ce qui concerne les entreprises, un tribunal brésilien a suspendu le transfert des droits miniers dans le cadre de la vente d'un actif aurifère d'Equinox Gold EQX.TO au mineur de métaux chinois CMOC 603993.SS , mardi.

POUR LES NOUVELLES DES MARCHÉS CANADIENS, CLIQUEZ SUR LES CODES:

Rapport sur le marché TSX .TO

Rapport sur le dollar canadien et les obligations CAD/

CA/

Sondage Reuters sur les actions mondiales pour le Canada

EQUITYPOLL1 EPOLL/CA

Répertoire des marchés canadiens CANADA