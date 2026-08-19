Les contrats à terme de Wall Street stagnent après la chute du secteur technologique ; les tensions avec l'Iran et les résultats des enseignes de distribution au centre de l'attention

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Contrats à terme: le Dow Jones progresse de 0,09 %, le S&P 500 de 0,05 % et le Nasdaq recule de 0,13 %

* Moderna s'envole après que son vaccin contre le mélanome a atteint les objectifs fixés pour les essais cliniques

* Lowe's recule après la révision à la baisse de ses prévisions de croissance annuelle du chiffre d'affaires

(Mise à jour avec les résultats de Target) par Avinash P et Purvi Agarwal

Les contrats à terme sur les indices boursiers américains sont restés stables mercredi, après une vague de ventes provoquée par le secteur technologique qui a secoué Wall Street lors de la séance précédente, les investisseurs se tournant vers les tensions géopolitiques au Moyen-Orient ainsi que vers les résultats des enseignes de distribution nationales.

Target TGT.N a cédé 1,3 % en pré-ouverture malgré la révision à la hausse de ses prévisions de chiffre d’affaires annuel , ses efforts de redressement ayant porté leurs fruits. Lowe’s LOW.N a déclaré ne plus tabler sur une croissance de son chiffre d’affaires annuel comparable, les consommateurs restant prudents en matière de dépenses discrétionnaires.

Les résultats trimestriels des détaillants seront examinés de près afin d’évaluer la santé de la consommation américaine dans un contexte de conflit entre les États-Unis et l’Iran qui commence à peser sur les anticipations d’inflation.

Par ailleurs, l’action Moderna MRNA.O a bondi de plus de 60 % après la publication de résultats intermédiaires indiquant que son vaccin, associé au Keytruda de Merck MRK.N , avait atteint ses deux objectifs principaux lors d’un essai clinique de phase avancée.

À 7 h 19 (heure de l’Est), les contrats à terme E-mini sur le Dow YMcv1 gagnaient 53 points, soit 0,09 %, ceux sur le S&P 500 EScv1 progressaient de 4 points, soit 0,05 %, et ceux sur le Nasdaq 100 NQcv1 reculaient de 39,5 points, soit 0,13 %.

Mardi, les rendements des obligations d'État mondiales ont atteint leurs plus hauts niveaux depuis plusieurs décennies , alors que les inquiétudes liées à l'explosion de la dette publique et à la situation géopolitique ont malmené le marché obligataire , compliquant l'élaboration des politiques.

Le rendement de l’obligation du Trésor à 30 ans US30YT=RR s’est maintenu à 5,279 %, restant proche de son plus haut niveau depuis 2007. Le rendement de référence à 10 ans US10YT=RR a reculé par rapport à son plus haut niveau depuis janvier 2025.

"Une guerre prolongée signifie une pression sur l’inflation via les prix de l’énergie, à un moment où les perspectives de politique monétaire de la Fed et sa fonction de réaction face à l’inflation ne sont plus évidentes", a déclaré Ipek Ozkardeskaya, analyste senior chez Swissquote Bank.

"Il faudra bien que quelque chose cède: soit les rendements baisseront – si les tensions au Moyen-Orient s’apaisent, par exemple –, soit les valorisations boursières se réajusteront."

Des poids lourds tels que Nvidia NVDA.O ont enregistré de fortes baisses, tandis que les actions des semi-conducteurs, qui avaient connu une formidable progression cette année grâce aux espoirs d’une demande insatiable en matière d’IA, ont également connu des fluctuations brutales mardi.

La plupart des valeurs de très grande capitalisation et des valeurs de croissance sont restées en retrait mercredi, tandis que les valeurs du secteur des semi-conducteurs ont légèrement reculé.

Le président américain Donald Trump a déclaré mardi qu’aucune négociation n’était en cours avec l’Iran et a insisté sur le fait que le détroit d’Ormuz était ouvert, contredisant ainsi l’affirmation de l’Iran selon laquelle le détroit restait fermé à la navigation.

Les contrats à terme sur le Brent LCOc1 ont progressé de 1,1 % pour atteindre leur plus haut niveau en trois semaines.

Le compte-rendu de la réunion de juillet de la Réserve fédérale américaine , qui sera publié plus tard dans la journée, sera analysé minutieusement afin de mieux cerner les perspectives de politique monétaire de la banque centrale.

"Un débat interne plus belliciste pourrait maintenir la trajectoire de politique monétaire attendue à un niveau élevé, mais une inflation maîtrisée et un rendement des bénéfices déjà proche de celui des bons du Trésor devraient limiter l’ampleur de la hausse des taux longs sans provoquer une réévaluation plus large des actifs risqués", a déclaré Florian Ielpo, responsable macro et gestionnaire de portefeuille multi-actifs chez Lombard Odier Investment Managers.

Selon les données compilées par LSEG, les opérateurs tablent actuellement sur au moins une hausse des taux de 25 points de base de la part de la Fed d’ici fin 2026. Les probabilités d’une hausse dès septembre ont toutefois considérablement diminué à la suite des données modérées sur l’inflation publiées la semaine dernière.

Les résultats solides de plusieurs secteurs, notamment de certains géants de l’IA,ont propulsé l’indice S&P 500 .SPX et le Dow .DJI à des niveaux records au début du mois, mais des doutes subsistent quant à la capacité des dépenses massives en matière d’IA à produire des résultats tangibles à court terme.

Du côté des autres titres, le cours d’Estée Lauder EL.N a bondi de 6,8 % après que le fabricant de cosmétiques a annoncé des prévisions de bénéfices annuels supérieures aux estimations de Wall Street.