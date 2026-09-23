Les contrats à terme de Wall Street restent stables ; les négociations au Moyen-Orient et le sommet américano-chinois au centre de l'attention

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Contrats à terme: le Dow Jones recule de 0,04 %, le S&P 500 progresse de 0,02 %, le Nasdaq recule de 0,11 %

* Xi devrait rencontrer des dirigeants d'entreprises de premier plan

* L’indice PMI de septembre devrait indiquer que l’activité des entreprises est restée supérieure à 50

* General Mills en hausse après avoir dépassé les estimations de chiffre d'affaires du premier trimestre

* Le gouverneur de la Fed, Michael Barr, doit s'exprimer dans la journée

(Ajout des commentaires d'analystes et mise à jour des cours)

par Johann M Cherian

Les contrats à terme sur les principaux indices boursiers de Wall Street affichaient une évolution modérée mercredi, les investisseurs attendant une issue positive des négociations visant à mettre fin au conflit au Moyen-Orient avant le sommet américano-chinois à enjeux élevés prévu jeudi.

Les cours du brut, maintenus sous la barre des 100 dollars le baril, ont apporté un peu de sérénité aux marchés, l’Arabie saoudite ayant relancé l’exploitation d’un oléoduc stratégique.

« Le retour du pétrole à une tendance baissière est la manière dont le marché exprime qu’il commence lentement à croire que les approvisionnements énergétiques vont reprendre et qu’une résolution du conflit au Moyen-Orient est envisageable », a déclaré Dan Coatsworth, responsable des marchés chez AJ Bell.

Les opérateurs attendent des nouvelles des responsables américains et iraniens après que leurs médiateurs ont entamé des négociations en marge de l’Assemblée générale des Nations unies mardi.

Le président chinois Xi Jinping devrait arriver à Washington dans le courant de la journée pour une visite d’État. À l’ordre du jour figurent la prolongation de la trêve commerciale conclue l’année dernière entre les deux superpuissances, la réglementation de l’IA et les ventes d’armes américaines à Taïwan.

Il devrait également rencontrer plusieurs grands dirigeants , notamment ceux de General Motors GM.N , Meta META.O , Apple AAPL.O , Amazon AMZN.O et Tesla TSLA.O . Les actions de ces entreprises sont restées stables ou ont légèrement progressé lors des échanges avant l’ouverture du marché.

À 7 h 09 (heure de l’Est), les contrats E-mini sur le Dow Jones YMcv1 reculaient de 22 points, soit 0,04 %, tandis que les contrats E-mini sur le S&P 500 EScv1 progressaient de 1,25 point, soit 0,02 %. Les contrats E-mini sur le Nasdaq 100

NQcv1 reculaient quant à eux de 33 points, soit 0,11 %.

L’optimisme autour de l’IA a continué de dynamiser Wall Street, le Nasdaq, fortement orienté vers les valeurs technologiques, ayant atteint mardi son premier plus haut historique intrajournalier depuis début juin.

Ces dernières hausses ont été favorisées par l’accueil très favorable réservé à Muse, l’assistant IA de Meta, qui, selon les analystes, pourrait profiter aux valeurs des infrastructures technologiques, tout en alimentant les discussions sur la disruption liée à l’IA dans certains segments du marché. Le secteur financier du S&P 500 .SPSY a enregistré mardi sa plus forte baisse journalière depuis mars.

JPMorgan Chase JPM.N , Charles Schwab SCHW.N et des entreprises axées sur la consommation telles qu’Uber UBER.N et Airbnb ABNB.O ont légèrement progressé, se stabilisant après les fortes baisses de la séance précédente.

Du côté des résultats, General Mills GIS.N a progressé de 1,1 % après que le fabricant des Cheerios a dépassé les estimations de chiffre d’affaires du premier trimestre .

Les dépenses en intelligence artificielle et la hausse des coûts énergétiques liée au conflit entre les États-Unis et l’Iran ont conduit les responsables de la Réserve fédérale à souligner la nécessité de maintenir des taux d’intérêt restrictifs, contredisant ainsi la décision de la semaine dernière d’augmenter le coût de l’emprunt.

Les données de l'indice des directeurs d'achat (PMI) de S&P Global pour le mois de septembre sont attendues dans le courant de la journée. Les économistes interrogés par Reuters s'attendent à ce qu'elles montrent que l'activité économique est restée en phase d'expansion, c'est-à-dire au-dessus de la barre des 50.

Le gouverneur de la Fed, Michael Barr, devrait s'exprimer plus tard dans la journée et ses propos seront scrutés à la loupe pour y déceler ses réflexions sur les perspectives de politique monétaire. Les opérateurs anticipent désormais une probabilité de 50 % que les taux d'intérêt soient relevés d'au moins 25 points de base le mois prochain, selon l'outil FedWatch du CME Group.