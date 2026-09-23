Les contrats à terme de Wall Street restent stables, l'attention se portant sur les négociations au Moyen-Orient et le sommet américano-chinois

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* Les contrats à terme sont en hausse: Dow 0,06 %, S&P 0,09 %, Nasdaq 0,01 %

Les contrats à terme sur les principaux indices boursiers de Wall Street sont restés stables mercredi, tandis que les investisseurs attendaient une issue positive des négociations visant à mettre fin au conflit au Moyen-Orient, à la veille du sommet américano-chinois de grande importance prévu jeudi.

Les cours du brut, maintenus sous la barre des 100 dollars le baril , ont apporté un peu de sérénité aux marchés, l’Arabie saoudite ayant relancé l’exploitation d’un oléoduc stratégique. Les opérateurs attendaient des nouvelles des responsables américains et iraniens qui se sont rencontrés en marge de l’Assemblée générale des Nations unies mardi.

Le président chinois Xi Jinping devrait arriver à Washington dans le courant de la journée pour une visite d’État. À l’ordre du jour figurent la trêve commerciale conclue l’année dernière entre les deux superpuissances, la réglementation de l’IA et les ventes d’armes américaines à Taïwan.

Il devrait également rencontrer plusieurs dirigeants d’ , notamment ceux de General Motors GM.N , Meta META.O , Apple AAPL.O , Amazon AMZN.O et Tesla TSLA.O . Les actions de ces entreprises étaient stables ou en légère hausse lors des échanges avant l’ouverture.

À 5 h 25 (heure de l’Est), les contrats à terme E-mini sur le Dow Jones YMcv1 gagnaient 31 points, soit 0,06 %, et ceux sur le S&P 500 EScv1 progressaient de 6,75 points, soit 0,09 %. Les contrats à terme E-mini sur le Nasdaq 100 NQcv1 gagnaient 1,75 point, soit 0,01 %.

L’optimisme autour de l’IA a continué de porter Wall Street, le Nasdaq, à forte composante technologique, ayant atteint mardi son premier plus haut intrajournalier depuis début juin.

Ces dernières hausses ont été favorisées par l’accueil très favorable réservé à Muse, l’assistant IA de Meta, qui, selon les analystes, pourrait profiter aux valeurs d’infrastructures technologiques, tout en alimentant les discussions sur la disruption liée à l’IA dans certains segments du marché. Le secteur financier du S&P 500 .SPSY a enregistré mardi sa plus forte baisse journalière depuis mars.

JPMorgan Chase JPM.N , Charles Schwab SCHW.N et des entreprises axées sur les consommateurs telles qu’Uber UBER.N et Airbnb ABNB.O ont légèrement progressé, se stabilisant après les fortes baisses de la séance précédente.

Les dépenses liées à l’intelligence artificielle et la hausse des coûts énergétiques due au conflit entre les États-Unis et l’Iran ont conduit les responsables de la Réserve fédérale à souligner la nécessité de maintenir des taux d’intérêt restrictifs, après la décision prise la semaine dernière de relever le coût de l’emprunt.

L’indice des directeurs d’achat (PMI) de S&P Global pour le mois de septembre est attendu dans le courant de la journée; les économistes interrogés par Reuters s’attendent à ce que les données montrent que l’activité des entreprises est restée en phase d’expansion, c’est-à-dire au-dessus de la barre des 50.

Le gouverneur de la Fed, Michael Barr, devrait s'exprimer plus tard dans la journée et ses propos seront scrutés à la loupe pour y déceler des indications sur les perspectives de politique monétaire. Les opérateurs anticipent désormais une probabilité de 50-50 que les taux d'intérêt soient relevés d'au moins 25 points de base le mois prochain, selon l'outil FedWatch du CME Group.