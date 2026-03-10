 Aller au contenu principal
Les contrats à terme de Wall Street restent stables grâce à l'espoir d'une fin rapide du conflit au Moyen-Orient
information fournie par Reuters 10/03/2026 à 12:36

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Futures en hausse: Dow 0,05%, S&P 500 0,01%, Nasdaq 0,05%

* La baisse des prix du brut stimule les compagnies aériennes et les croisières

* Les actions de Hewlett Packard augmentent grâce à de fortes prévisions de revenus trimestriels

(Ajout d'une citation d'analyste, actualisation des prix tout au long du texte) par Johann M Cherian et Utkarsh Hathi

Les contrats à terme sur les indices boursiers américains sont restés stables mardi, les investisseurs espérant une résolution plus rapide du conflit au Moyen-Orient qui a entraîné une flambée des prix de l'énergie et alimenté les craintes d'inflation, à la suite des commentaires du président Donald Trump sur la guerre.

Les prix du brut et du gaz naturel se sont éloignés de la barre inquiétante des 120 dollars le baril après que M. Trump a déclaré lundi que le conflit américano-israélien avec l'Iran pourrait être proche d'une fin, plus tôt que le délai de quatre à cinq semaines qu'il avait annoncé précédemment.

Toutefois, l'enthousiasme s'est accompagné d'un élément de prudence, l'Iran ayant déclaré qu'il poursuivrait son blocus pétrolier dans la région, ce qui a incité M. Trump à brandir la menace de représailles militaires plus fortes.

Les producteurs d'énergie du Moyen-Orient n'ont pas encore repris leur production à grande échelle, et les coûts de transport risquent d'être élevés pendant un certain temps.

"Il y a toujours le risque que le conflit et/ou la perturbation de l'approvisionnement mondial en pétrole s'éternise plus longtemps que ne le souhaite le président Trump, car l'issue ne dépend pas entièrement des plans militaires américains", ont déclaré les analystes de MUFG dans une note.

Néanmoins, la baisse des prix de l'énergie mardi a offert un certain soulagement aux actions du secteur du voyage malmenées. Les compagnies aériennes American AAL.O et Delta DAL.O ont gagné respectivement 1,6 % et 0,7 % dans les échanges avant bourse, tandis que les compagnies de croisières Carnival CCL.N et Royal Caribbean RCL.N ont légèrement augmenté.

Les compagnies énergétiques ConocoPhillips COP.N et Exxon Mobil XOM.N ont baissé de 1,4% et 0,7%, tandis qu'Occidental

OXY.N a chuté de 3%.

La hausse des prix du brut depuis le début du conflit a ravivé les inquiétudes selon lesquelles l'économie américaine pourrait sombrer dans la stagflation et compliquer le travail de la Réserve fédérale, les données suggérant également un affaiblissement du marché de l'emploi.

Selon les données compilées par le LSEG, les opérateurs ont intégré une baisse potentielle des taux de 25 points de base vers le mois de septembre.

À 07:21 a.m. ET, le Dow E-minis YMcv1 était en hausse de 26 points, ou 0,05%, le S&P 500 E-minis EScv1 était en hausse de 0,75 points, ou 0,01%. Le Nasdaq 100 E-minis NQcv1 a progressé de 12 points, soit 0,05%.

Les marchés mondiaux, y compris les actions en Asie et en Europe, se sont également redressés, tandis que la jauge de la peur de Wall Street, l'indice de volatilité CBOE .VIX , a perdu 0,87 point à 24,63.

Deux rapports sur l'inflation, attendus dans le courant de la semaine, seront examinés de près pour savoir comment l'inflation s'est comportée avant le conflit au Moyen-Orient, bien qu'il soit peu probable qu'ils reflètent la récente flambée des coûts de l'énergie et du transport maritime.

Les pertes globales à Wall Street, depuis le début de la guerre, ont été contenues, les valeurs technologiques .SPLRCT ayant rebondi, ce qui en fait le secteur le plus performant du S&P 500 .SPX ce mois-ci, avec un gain de 1,4 %.

Les fabricants de puces ont progressé mardi, SanDisk

SNDK.O et Western Digital WDC.O gagnant environ 1% chacun.

Hewlett Packard Enterprise <HPE.N > a gagné 2,2 % après que le fabricant d'équipements de réseau ait prévu des revenus supérieurs aux estimations pour le deuxième trimestre.

Les investisseurs attendent avec impatience les résultats du fabricant de logiciels d'entreprise Oracle ORCL.N , attendus plus tard dans la journée, et scruteront tout signe de dépenses en IA alimentées par la dette. Les actions de la société ont augmenté de 1,3 %.

Reflétant un climat de risque généralisé, les valeurs cryptographiques telles que Strategy MSTR.O ont augmenté de 2,6 % et Coinbase COIN.O a grimpé de 2,5 %, suivant une hausse de 2,4 % du bitcoin BTC= .

