Les contrats à terme de Wall Street restent modérés alors que l'attention se tourne vers la Fed ; SpaceX bondit pour la troisième journée consécutive

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Pour consulter le blog en direct de Reuters sur les marchés boursiers américains, britanniques et européens, cliquez sur

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* Contrats à terme: Dow en hausse de 0,04%, S&P en baisse de 0,08%, Nasdaq en hausse de 0,02%

Les contrats à terme sur les indices boursiers américains étaient modérés mardi, les investisseurs se concentrant sur la première décision de taux d'intérêt prise sous la houlette du nouveau président de la Réserve fédérale, Kevin Warsh, tandis que SpaceX prolongeait sa progression post-introduction en bourse pour un troisième jour.

Les valeurs technologiques ont été le point fort des échanges avant l'ouverture, les actions de SpaceX

SPCX.O grimpant de 10%, ce qui met le géant de l'espace et de l'IA en passe de dépasser Amazon AMZN.O en termes de capitalisation boursière et de devenir la cinquième plus grande entreprise au monde.

Les actions des fabricants de puces mémoire ont également bondi, celles de Micron Technology MU.O , Western Digital

WDC.O et Seagate Technology STX.O progressant de 2,9% à 4,8%.

L'indice Dow Jones .DJI a clôturé à un niveau record lundi après que le président américain Donald Trump a déclaré qu'un accord préliminaire visant à mettre fin au conflit avait été signé par les États-Unis et l'Iran, ce qui a entraîné une forte baisse des prix du pétrole et apaisé les craintes d'inflation.

Pourtant, des doutes ont continué de planer sur cet accord, les transporteurs maritimes estimant qu'il faudrait des semaines pour que la confiance revienne après une éventuelle réouverture du détroit d'Ormuz.

La Fed devrait, selon les prévisions générales, maintenir ses taux d'intérêt dans une fourchette de 3,50 à 3,75% à l'issue de sa réunion de politique monétaire mercredi, les investisseurs suivant de près les commentaires de Warsh sur l'inflation, le chômage et les perspectives économiques, des propos susceptibles d'influencer les marchés venant du banquier central le plus important au monde.

L'inflation, en particulier, semble bloquée à plus d'un point de pourcentage au-dessus de l'objectif de 2% de la Fed, et l'analyse de Warsh quant à la probabilité et au moment de son recul constituera une première étape clé dans l'évolution de la politique monétaire sous sa direction.

Les traders estiment à 42% la probabilité d'une hausse des taux de 25 points de base en décembre, selon l'outil FedWatch du CME Group, et ne prévoient de baisses des taux qu'après le milieu de l'année 2027.

La Banque du Japon a relevé mardi matin ses taux d'intérêt à leur plus haut niveau depuis 31 ans, afin de contenir les pressions sur les prix liées au choc énergétique provoqué par la guerre en Iran.

À 5 h 58 (heure de l'Est), les contrats à terme e-mini sur le S&P 500 EScv1 reculaient de 6 points, soit 0,08%. Les contrats à terme e-mini sur le Nasdaq 100 NQcv1 progressaient de 5,25 points, soit 0,02%, et les contrats à terme e-mini sur le Dow Jones YMcv1 gagnaient 20 points, soit 0,04%.

L'indice de référence S&P 500 .SPX se rapprochait également de ses plus hauts niveaux enregistrés début juin, après une chute provoquée par les inquiétudes liées aux valorisations élevées du secteur technologique et au conflit entre les États-Unis et l'Iran.

Qualcomm QCOM.O a progressé de 3,8% après que The Information a rapporté que le fabricant de puces était en pourparlers pour acquérir la start-up spécialisée dans les puces d'IA Tenstorrent pour un montant compris entre 8 et 10 milliards de dollars.

L'action de Dave & Buster's Entertainment PLAY.O a chuté de 13,3% après que la société de divertissement a déçu les attentes des analystes concernant ses bénéfices et son chiffre d'affaires du premier trimestre.